“Κιβωτός του Κόσμου” - πρώην οικότροφος: Με κλείδωναν στο δωμάτιο για μήνες, έπεφταν σφαλιάρες… (βίντεο)

Τι είπε αποκλειστικά στην εκπομπή “Το Πρωινό” η γυναίκα που έζησε για χρόνια μέσε σε δομή της “ΚτΚ”, για όσα υποστηρίζει ότι βίωσε σχετικά με κακοποιητικές συμπεριφορές προς φιλοξενούμενα παιδιά

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε μεταδόθηκε την Δευτέρα η συνέντευξη μιας γυναίκας, που έζησε για 6 χρόνια σε δομή της «Κιβωτού του Κόσμου» και η οποία καταγγέλλει τιμωρητικές συμπεριφορές προς τα παιδιά, με απομόνωση για ώρες στα δωμάτια τους, αλλά και ξυλοδαρμό παιδιών, με σφαλιάρες και όχι μόνο.

Παράλληλα, λέει πως πολλά παιδιά «Κιβωτό του Κόσμου» έχουν υποστεί όχι μόνο ψυχολογική ή και σωματική βία, αλλά και σεξουαλική βία.

Όσα είπε η καταγγέλλουσα στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

«Μεγάλωσα στην «Κιβωτό του Κόσμου», από τα 12 έτη που ήμουν μέχρι τα 18 μου. Πολλές φορές μπαίναμε τιμωρίες ανάλογα με το τι κάναμε. Δουλεύαμε κανονικά σαν να είμασταν εργαζόμενοι, σχεδόν.

-Τι ακριβώς, για τι τιμωρίες συζητάς;

Τιμωρία ας πούμε, μπαίναμε απομόνωση, π.χ. όπου δεν είχες καμία επαφή με τα παιδιά.

-Όταν λες απομόνωση, τι εννοείς;

Να μην έχεις καμία επαφή με τα υπόλοιπα παιδιά.

-Δεν σας κλειδώνανε κάπου;

Άλλο αυτό, αυτό ήταν άλλο. Έχει τύχει να κλειδώσουν και κάποια παιδιά μέσα σε ένα δωμάτιο, ας πούμε. Εγώ πχ. ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο είχα περάσει τρεις μήνες μέσα στο δωμάτιο μου, με συγκεκριμένες ώρες που είχαμε, που δουλεύαμε. Κοιμόμασταν και τρώγαμε μέσα στο δωμάτιο μας. Έχει τύχει να δω και σφαλιάρα αλλά έχει τύχει να δω και σπρώξιμο.

-Σφαλιάρα, τι εννοείς;

Έχω δει και από τον (....) να έχει δώσει σφαλιάρα μπροστά σε πολλά κορίτσια, σε ένα κορίτσι άλλο.

-Η συμπεριφορά του πατρός Αντώνιου, ποια ήταν;

Δεν είχε πολλές επαφές με εμάς που ήμασταν κορίτσια. Αντίθετα είχε πιο πολλές (επαφές), με τα αγόρια. Αγχωνόσουν όταν τον βλέπαμε γιατί τα ήθελε όλα όπως ήθελε εκείνος. Εμείς, ξέρω ‘γω, πηγαίναμε και του καθαρίζαμε το δωμάτιο του. Ήθελε το δωμάτιο να είναι συγκεκριμένα καθαρισμένο ή το φαγητό του συγκεκριμένο. Έχω βιώσει μόνιμα μέσα στην ψυχολογική βία. Τα άλλα παιδιά έχουν δεχτεί και σεξουαλική και άλλου είδους βία.

-Ποιο είναι το χειρότερο που έχεις ακούσει από παιδί, που γνωρίζεις;

Να το έχουν χτυπήσει, αρκετά βάναυσα, αν μπορώ να το πω. Να το έχουν στην απομόνωση πάνω από ένα χρόνο. Εκεί ήταν χωρίς νερό, χωρίς φως, χωρίς τίποτα! Εκείνη εκεί η πλευρά του σπιτιού, αν μπορώ να το πω έτσι, εκεί λειτουργούσε σαν αποθήκη.

