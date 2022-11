Κίνα: πολύνεκρη φωτιά σε εργοστάσιο (εικόνες)

Δεκάδες εργαζόμενοι έχασαν την ζωή τους, λόγω της πυρκαγιάς, που ξέσπασε σε εργοστάσιο. Αγωνία για αγνοούμενους συναδέλφους τους.

Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην κεντρική Κίνα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 36 εργαζόμενους, τραυμάτισε άλλους δύο, ενώ ακόμη δύο εξακολουθούν να αγνοούνται, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα ανακοινώσεις των τοπικών αρχών.

Η πυρκαγιά ξέσπασε «το απόγευμα της Δευτέρας σε εργοστάσιο της πόλης Ανγιάνγκ, στην κεντρική επαρχία Χενάν», διευκρίνισε το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση της μικρής ιδιωτικής εταιρείας Kaixinda Trading, στη λεγόμενη «ζώνη της τεχνολογίας» της Ανγιάνγκ, στην Κίνα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 20:00 (τοπική ώρα· στις 14:00 ώρα Ελλάδας) προτού κατορθωθεί να κατασβεστεί πλήρως στις 23:00 (17:00), μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια της καταστροφής.

Τα βιομηχανικά δυστυχήματα είναι συχνά στην Κίνα. Πολλά να αποδίδονται στην πλημμελή τήρηση των κανονισμών ασφαλείας.

Τον Μάρτιο του 2019, έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στην πόλη Γιαντσένγκ, 260 χιλιόμετρα βόρεια της Σαγκάης, στοίχισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους και κατέστρεψε σπίτια σε ακτίνα χιλιομέτρων.

