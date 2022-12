Κοινωνία

Εξαπατούσαν ηλικιωμένους με δήθεν τροχαία και άρπαζαν χρήματα

Παρίσταναν γιατρούς και αστυνομικούς. Πώς ξεγελούσαν τα θύματά τους.



Στην αποδόμηση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης οδήγησε η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία των Αστυνομικών Αρχών Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ταυτοποίησαν τα στοιχεία και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 11 συνολικά ατόμων (9 Βούλγαροι – 2 Έλληνες) για εγκληματική οργάνωση και κακουργηματικές απάτες τετελεσμένες και σε απόπειρα κατ’ εξακολούθηση.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης προσποιούμενοι είτε τους γιατρούς είτε τους αστυνομικούς πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ηλικιωμένα άτομα, όπου με το πρόσχημα εμπλοκής συγγενικού τους προσώπου σε τροχαίο ατύχημα, κατάφερναν να τα αιφνιδιάσουν και προκαλώντας τους ταραχή να κάμψουν τις όποιες αντιστάσεις τους και να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι το χρονικό διάστημα από μέσα Αυγούστου του 2019 έως μέσα Ιανουαρίου του 2020 στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης σε 18 συνολικά περιπτώσεις απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 250.220 ευρώ και τιμαλφή συνολικής αξίας 14.000 ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν 6 ακόμη φορές να αποσπάσουν επιπλέον το χρηματικό ποσό των 74.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν, καθώς έγιναν αντιληπτοί από τα υποψήφια θύματά τους.

Τέσσερα ηγετικά στελέχη, τα οποία πραγματοποιούσαν τις κλήσεις στους ηλικιωμένους και δύο ακόμη μέλη της οργάνωσης, τα οποία μετέβαιναν στις οικίες των παθόντων προκειμένου να παραλάβουν τα χρηματικά ποσά συνελήφθησαν για παρόμοια αδικήματα σε επιχείρηση των Αρχών της Βουλγαρίας το 2020, ενώ ένας 27χρονος-μέλος της σπείρας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη την 11-05-2021 από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

