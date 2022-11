Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Tο νέο διοικητικό συμβούλιο

Η νέα πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τι αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.



Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «Κιβωτού του Κόσμου», το οποίο αντικαθιστά το προηγούμενο μετά τις καταγγελίες για κακοποιήσεις παιδιών και μαρτυρίες με όσα φέρονται να έχουν βιώσει μέσα σε δομές της.

Νέα πρόεδρος του οργανισμού ορίζεται η Αλεξάνδρα Μαρτίνου, οικονομολόγος και πρόεδρος της ένωσης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ», ενω στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης, οι:

Η αλλαγή της διοίκησης είναι προσωρινή και έχει διάρκεια ένα έτος. Το νέο ΔΣ καλείται να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του φορέα αλλά και να διενεργήσει διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο. «Τα νέα μέλη του ΔΣ αναλαμβάνουν ένα δύσκολο και φορτισμένο αυτή τη στιγμή έργο. Τους ευχαριστούμε για αυτό. Η κ. Αλεξάνδρα Μαρτίνου, ως Πρόεδρος, όπως και όλα τα υπόλοιπα μέλη έχουν αποδείξει στην διάρκεια της πορείας τους ότι έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία να ανταπεξέλθουν. Ως Υπουργείο και ως κοινωνία θα πρέπει να τους στηρίξουμε για τα παιδιά της Κιβωτού, για όλους μας», δήλωσε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας:

"Με μοναδικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των πιο ευάλωτων παιδιών που έχουν βρεθεί εκτός της οικογένειάς τους και ζουν στην «Κιβωτό του Κόσμου» και μετά από σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, η Κυβέρνηση αντικαθιστά σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της «Κιβωτού του Κόσμου».

Για την αλλαγή αυτή, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, θέτει σε εφαρμογή τη διάταξη που η ίδια εισηγήθηκε και ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2022 (άρθρο 67 Ν. 4921/2022). Με τη διάταξη αυτή επιτρέπεται η προσωρινή αλλαγή της διοίκησης σε ιδιωτικούς προνοιακούς φορείς σε περίπτωση σημαντικής υποβάθμισης της εύρυθμης λειτουργίας τους. «Εφαρμόζουμε μια διάταξη για έκτακτη αλλαγή στη διοίκηση κοινωνικών δομών που ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες έχοντας απέναντι πολλούς. Μια διάταξη που πολεμήθηκε, αλλά χωρίς να υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος εμείναμε σε αυτήν. Τώρα είμαστε ηθικά υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε. Είναι μια διάταξη που χρησιμοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αλλά δυστυχώς είμαστε ενώπιον αυτών και πρέπει να δράσουμε για την προστασία των παιδιών», δήλωσε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

«Οι καταγγελίες που έχουν γίνει για κακοποιητικές συμπεριφορές είναι πολύ σοβαρές και έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα, πρέπει να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της δομής και η εμπιστοσύνη όλων μας προς αυτή. Γιατί η δομή είναι τα παιδιά της, είναι οι εργαζόμενοί της, είμαστε όλοι εμείς (εθελοντές, δωρητές, χορηγοί), που έχουμε στηρίξει και πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα παιδιά. Για τον λόγο αυτό για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο επιλέχθηκαν άτομα υψηλού κύρους, με τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στην παιδική προστασία», πρόσθεσε.

Το νέο ΔΣ αποτελείται από τους κάτωθι:

Αλεξάνδρα Μαρτίνου, οικονομολόγος, Πρόεδρος της Ένωσης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ», ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

Ιωάννης Σπυρίδων Τέντες, πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,

Ιωάννης Παπαδάτος, Παιδίατρος, τ. Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»,

Γιώργος Πρωτόπαπας, Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS,

Έρρικα Οικονόμου, ψυχολόγος, Γραμματέας «Φίλων της Θεοτόκου»,

Ανδρέας Ζομπανάκης, οικονομολόγος, Πρόεδρος του Κέντρου Ειδικών Ατόμων η «Χαρά»,

Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, δικηγόρος, διευθυντής Υπουργικού γραφείου Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η αλλαγή της διοίκησης είναι προσωρινή και έχει διάρκεια ένα έτος. Το νέο ΔΣ καλείται να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του φορέα αλλά και να διενεργήσει διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο. «Τα νέα μέλη του ΔΣ αναλαμβάνουν ένα δύσκολο και φορτισμένο αυτή τη στιγμή έργο. Τους ευχαριστούμε για αυτό. Η κ. Αλεξάνδρα Μαρτίνου, ως Πρόεδρος, όπως και όλα τα υπόλοιπα μέλη έχουν αποδείξει στην διάρκεια της πορείας τους ότι έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία να ανταπεξέλθουν. Ως Υπουργείο και ως κοινωνία θα πρέπει να τους στηρίξουμε για τα παιδιά της Κιβωτού, για όλους μας», δήλωσε η κ. Μιχαηλίδου."

