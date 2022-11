Πολιτική

Οικονόμου: Ο νέος προϋπολογισμός σηματοδοτεί την επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα

Τι είπε για τη ενίσχυση των εισοδημάτων και των συντάξεων αλλά και για τα θέματα των δικαιωμάτων και της προστασίας των ανηλίκων θυμάτων βίας.

Στα μεγέθη του νέου προϋπολογισμού, που αφορούν την ενίσχυση του εισοδήματος, τη φορολογία, τη δημοσιονομική και την κοινωνική πολιτική, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών στη Θεσσαλονίκη.

«Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός τα τελευταία δώδεκα χρόνια που καταρτίζεται εκτός του πλαισίου της μνημονιακής επιτήρησης ή της ενισχυμένης εποπτείας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή της χώρας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, αλλά καταδεικνύει επίσης την εθνική μας προτεραιότητα να διατηρήσουμε τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας».

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε ακόμη στα στοιχεία καθώς και στις προβλέψεις του προϋπολογισμού για την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, την ανεργία και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, λέγοντας: «Για το 2022 προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 5,6%, σχεδόν διπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ για το 2023 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,8% έναντι μόλις 0,3% που εκτιμάται για τον μέσο όρο της ευρωζώνης και των κρατών μελών της ΕΕ. Ο πληθωρισμός για το 2022 εκτιμάται στο 9,7%, ενώ για το 2023 στο 5%, έναντι 6,1% της ευρωζώνης και 7% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να συρρικνωθεί περαιτέρω, σε 12,7%. Όσον αφορά το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, από έλλειμμα 1,6% του ΑΕΠ για το 2022, η χώρα θα γυρίσει το 2023 σε πρωτογενές πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε επίσης μνεία στην ενίσχυση των εισοδημάτων και των συντάξεων, από το 2023, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στις ένοπλες δυνάμεις και τους γιατρούς του ΕΣΥ, μέσω κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης, μειώσεων φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και ενισχύσεων, τις οποίες προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός, αλλά και στις φοροελαφρύνσεις και τις επιδοτήσεις για την οικοδομική δραστηριότητα, για τη στέγαση, για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, την επιδότηση του φοιτητικού ενοικίου, την επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από έξι σε εννέα μήνες κ.ά.

«Όλα αυτά τα μέτρα στήριξης των πολιτών, στήριξης των επιχειρήσεων, όλες οι ενέργειες που κάνουμε για την προστασία της ποιότητας ζωής, γίνονται εφικτές χάρη στην πρόοδο της χώρας σε κάθε τομέα της κυβερνητικής πολιτικής», είπε ο κ. Οικονόμου και συνέχισε: «Κυρίως, όμως, αντανακλούν τη διαρκή τη συνεχή προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνησή μας να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμη δυνατότητα, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών, αλλά και στις προσδοκίες της κοινωνίας».

Για τα θέματα των δικαιωμάτων και της προστασίας των ανηλίκων θυμάτων βίας και γενικότερα της κοινωνικής ατζέντας, με αφορμή και το θέμα με την «Κιβωτό του Κόσμου» τόνισε ότι έχουν τύχει μέριμνας της κυβερνητικής πολιτικής από την πρώτη στιγμή. «Το σχέδιό μας περιλαμβάνει το σπάσιμο όλων των αποστημάτων. Με σχέδιο, με τεχνογνωσία, με επαγγελματισμό και πρωτίστως με αμέριστη μέριμνα για όσους είναι σε δυσχερή θέση, συνεχίζουμε την προσπάθεια αυτή», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σημείωσε δε, ότι η κοινωνία των πολιτών αντιλαμβάνεται την προσπάθεια, γι' αυτό και «τα στόματα ανοίγουν και ο φόβος των θυμάτων νικιέται».

«Έχουμε την πολιτική βούληση, έχουμε το θάρρος να προχωρήσουμε αποφασιστικά να εισαγάγουμε νέες πολιτικές που θα αποδώσουν περισσότερα σε περισσότερους και να συγκρουστούμε με νοοτροπίες και κατεστημένα δεκαετιών», είπε ακόμα ο κ. Οικονόμου, συμπληρώνοντας: «Από την άλλη, χρειάζεται να αποφεύγουμε τις εύκολες κραυγές, τις γενικεύσεις, τις υπερβολές. Όλα αυτά πρακτικά είναι αδιέξοδα, είναι αναποτελεσματικά και δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Τα ιδρύματα και οι εθελοντές πρόσφεραν και προσφέρουν πολλά. Τους οφείλουμε όλη την αναγνώριση αυτής της υπηρεσίας και καλό είναι να μη μηδενίζουμε και να μη γενικεύουμε χωρίς στοιχεία. Με ψυχραιμία, με μεθοδικότητα πρέπει όλοι να συνεργαζόμαστε για να γίνεται πάντοτε ό,τι καλύτερο απαιτείται για τα παιδιά. Και από την άλλη να φροντίζουμε, ώστε η δικαιοσύνη να αποδίδει ευθύνες αν αυτές προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση κάθε διερεύνησης».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε, επίσης, στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη νέα γενιά και την αντιμετώπιση του δημογραφικού, με μέτρα, όπως η ευρωπαϊκή κάρτα νέων και η αύξηση στεγαστικών επιδομάτων για νέα ζευγάρια, με ευνοϊκά στεγαστικά δάνεια, με το πρόγραμμα «Σπίτι μου» και το «Εξοικονομώ και Ανακαινίζω», με την ενίσχυση του φοιτητικού ενοικίου, με προγράμματα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας, με προγράμματα απασχόλησης ΔΥΠΑ κ.ά. «Αυτή είναι η απάντηση και όχι το εμπόριο ελπίδας, στο οποίο αρέσκονται όσοι αδυνατούν να διατυπώσουν μια ολοκληρωμένη, ρεαλιστική και τεκμηριωμένη πρόταση για τη νέα γενιά», υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου.

Για τη χθεσινή έναρξη της ψηφιακής κάρτας αναπηρίας, την οποία υλοποιεί η κυβέρνηση, σημείωσε πως ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος, επισημαίνοντας πως θα μπορεί να αποθηκεύεται σε κινητό τηλέφωνο και να γίνεται δεκτή από τις υπηρεσίες και θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν 500.000 πολίτες. Σταδιακά δε, θα ενσωματώνονται ς' αυτήν και νέες υπηρεσίες. «Η ψηφιακή κάρτα είναι μια κάρτα αξιοπρέπειας για τους ίδιους και τις οικογένειες τους», τόνισε ο κ. Οικονόμου, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή θα συνοδευτεί με άλλες δύο δράσεις: το μητρώο αναπηρίας και το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού, για τη διευκόλυνση της ένταξης των αναπήρων στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε αναφορά και στην έγκριση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027, σημειώνοντας ότι επισφραγίζεται μια μεγάλη προσπάθεια της κυβέρνησης, η οποία φέρει τη «σφραγίδα» του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος διασφάλισε τους πόρους 19,3 δισ. ευρώ γι' αυτή τη νέα προγραμματική περίοδο. Ο εθνικός σχεδιασμός για την αγροτική πολιτική αφορά την ενίσχυση και στήριξη του πρωτογενή τομέα και τις προβλέψεις για «οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία», επισήμανε.

Κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στις επισκέψεις των υπουργών Ν. Δένδια, Ν. Παναγιωτόπουλου και Μ. Βαρβιτσιώτης στο Κάιρο και στις συναντήσεις που θα έχουν σήμερα με τους ομολόγους τους. Ο ΥΠΕΞ και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών θα παραστούν στην τελετή υπογραφής μνημονίου κατανόησης στους τομείς αεροναυτικής και ναυτικής έρευνας και διάσωσης. Επίσης, ο κ. Βαρβιτσιώτης θα υπογράψει συμφωνία με τον ομόλογό του για την απασχόληση εποχικών εργαζομένων στον αγροτικό τομέα.

«Οι συναντήσεις και οι συμφωνίες αυτές αναδεικνύουν για μια ακόμη φορά τον στρατηγικό χαρακτήρα και τις άριστες σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου σχέσεις, που βασίζονται στις κοινές μας αντιλήψεις και στο διεθνές δίκαιο», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

