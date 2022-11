Κόσμος

Σοϊλού: Το ΝΑΤΟ ξεσηκώθηκε με δύο βόμβες στην Πολωνία, αλλά όχι για έκρηξη στην Τουρκία

Η προκλητική του δήλωση για τη στάση του ΝΑΤΟ σχετικά με τρομοκρατικές ενέργειες απευθυνόμενος στην γερμανίδα ομόλογό του, Νάνσι Φέιζερ.





«Το ΝΑΤΟ ξεσηκώθηκε για δύο βόμβες στην Πολωνία, αλλά δεν έκανε το ίδιο όταν σκοτώθηκαν αθώοι στην Ιστικλάλ»., είπε ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών στην γερμανίδα ομόλογό του Νάνσι Φέιζερ η οποία ζήτησε να μην γίνονται δυσανάλογα βήματα από μέρους της Τουρκίας ως αντίδραση στην τρομοκρατία.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου, η Γερμανίδα Υπουργός είπε πως «Υποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Τουρκίας στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας με μεγάλη κατανόηση. Λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτά τα θέματα, τα μέτρα που λαμβάνονται και τα βήματα που πρέπει να γίνουν δεν πρέπει να είναι δυσανάλογα και θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κι η προστασία των πολιτών. Ειδικότερα πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ ευαίσθητοι, ώστε να μην κλιμακωθεί η βία».

Απαντώντας, ο Σουλεϊμάν Σοϊλού είπε ότι «σήμερα κηδεύεται ένα παιδί και ένας νεαρός δάσκαλος. Αθώοι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην οδό Ιστικλάλ. Δεν εφαρμόστηκε καμία αναλογία σε αυτούς τους ανθρώπους. Το ΝΑΤΟ ξεσηκώθηκε επειδή έπεσαν 2 βόμβες στην Πολωνία. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να υφίστανται διακρίσεις ανάλογα με τη γεωγραφία, τη θρησκεία και τις περιοχές στις οποίες ζουν. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο». «Ό,τι κι αν σκεφτόμαστε, όταν γίνεται μια τρομοκρατική επίθεση στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, θέλουμε να σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο κι ενάντια στις τρομοκρατικές οργανώσεις στη περιοχή γύρω μας. Ήθελαν να δημιουργήσουν ένα κράτος τρομοκρατών γύρω μας. Και δεν είναι δυνατόν να το επιτρέψουμε αυτό. Είναι χρέος και καθήκον μας να προστατεύουμε τα σύνορά μας και το έθνος μας. Αυτό είναι το νόμιμο δικαίωμα κάθε χώρας», ανέφερε.

