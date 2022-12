Life

Τα πιο δημοφιλή καζίνο στην Ελλάδα: Οδηγός για τυχερά παιχνίδια

Πληροφορίες και σύντομες ανασκοπήσεις για τα πιο δημοφιλή επίγεια καζίνο στην Ελλάδα και διαθέσιμες δυνατότητας για τους Έλληνες παίκτες τυχερών παιχνιδιών.

Τα τυχερά παιχνίδια είναι γνωστά στους Έλληνες από τα αρχαία χρόνια και μέχρι σήμερα παραμένουν δημοφιλή σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Τα τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα ελέγχονται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου παιγνίων (ΕΕΕΠ), που χορηγεί τις άδειες λειτουργίες στα καζίνο, στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο σχετίζεται με τα τυχερά παιχνίδια.

Η περίπτωση των online καζίνο στην Ελλάδα

Πριν ξεκινήσουμε την αναφορά μας στα πιο δημοφιλή καζίνο της χώρας, θα πρέπει να αναφερθούμε σε μια άλλη εναλλακτική που είναι το διαδίκτυο. Η ανάπτυξη των διαδικτυακών καζίνο υπήρξε ραγδαία και σε μεγάλο βαθμό συμβαδίζει με την εξέλιξη του διαδικτύου. Στην Ελλάδα υπάρχει σήμερα μια σειρά από νόμιμα διαδικτυακά καζίνο στα οποία μπορεί να παίξει όποιος ζει στη χώρα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις κορυφαίες ιστοσελίδες καζίνο στην Ελλάδα στο bestcasinosites.net/greece/el/ και ότι χρειάζεται να γνωρίζεται για να παίξετε online.

Όσον αφορά τώρα τα πιο δημοφιλή καζίνο της χώρας, αυτά σας τα παρουσιάζουμε παρακάτω. Πρόκειται για 9 καζίνο τα οποία λειτουργούν σήμερα με νόμιμη άδεια από την ΕΕΕΠ, κατά μήκος και πλάτος ολόκληρης της χώρας. Υπό κατασκευή βρίσκεται ακόμη ένα καζίνο στην περιοχή του Ελληνικού, στην Αττική και στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Καζίνο Πάρνηθας

Το καζίνο της Πάρνηθας βρίσκεται στην κορυφή του ομώνυμου βουνού, σε υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων. Είναι γνωστό ως καζίνο Μοντ Παρνές και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1961. Από το 2003 και μετά τη διαχείριση έχει η εταιρεία Hyatt Regency ενώ έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό οι διαδικασίες μεταφοράς του καζίνο στο Μαρούσι, κάτι το οποίο θα ολοκληρωθεί μέσα στα απόμενα χρόνια.

Στο καζίνο της Πάρνηθας υπάρχουν 20 τραπέζια του μπλακ τζακ, 4 τραπέζια του πόκερ, 28 τραπέζια της ρουλέτας και περίπου 1.000 φρουτάκια συνολικά.

Καζίνο Λουτρακίου

Το καζίνο Λουτρακίου βρίσκεται πολύ κοντά στον Ισθμό. Παρότι η ιστορία του ξεκινά προπολεμικά, μπορούμε να πούμε πως στη σύγχρονη μορφή του ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995. Το κτίριο λειτουργεί και ως ξενοδοχείο, με πολυτελή δωμάτια και βοηθητικούς χώρους, εστιατόρια, σπα κλπ.

Στις αίθουσες του καζίνο μπορεί κανείς να βρει πολυάριθμα τραπέζια για όλα τα κλασικά παιχνίδια καζίνο. Σε αυτά περιλαμβάνονται μπλακ τζακ, ρουλέτα, μπακαρά, ζάρια και περισσότερα από 1000 μηχανήματα με φρουτάκια. Το συγκεκριμένο καζίνο διαθέτει την πιο μεγάλη αίθουσα πόκερ στην Ελλάδα που μπορεί να φιλοξενήσει 140 παίχτες παράλληλα σε 14 τραπέζια.

Καζίνο Θεσσαλονίκης

Το καζίνο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα στο αεροδρόμιο της πόλης, αλλά σε μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1996 και πέρα από ιδιαίτερα δημοφιλές στους παίκτες της Βόρειας Ελλάδας είναι και ένα από τα πιο όμορφα και πολυτελή στη χώρα.

Στο καζίνο Θεσσαλονίκης υπάρχουν 22 τραπέζια για μπλακ τζακ, 30 τραπέζια με ρουλέτα, 9 τραπέζια πόκερ, τραπέζια μπακαρά και πάνω από 800 φρουτάκια και παιχνιδομηχανήματα.

Καζίνο Αλεξανδρούπολης

Το καζίνο της Αλεξανδρούπολης είναι ευρύτερα γνωστό ως καζίνο της Θράκης. Η αρχική του τοποθεσία ήταν στην Ξάνθη όπου άνοιξε τις πύλες του στα μέσα της δεκαετίας του ’90. Το 2014 το καζίνο μεταφέρθηκε αυτή τη φορά στην Αλεξανδρούπολη όπου βρίσκεται και λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Στο καζίνο της Αλεξανδρούπολης μπορεί κανείς να διασκεδάσει παίζοντας σε 7 τραπέζια μπλακ τζακ, 10 τραπέζια ρουλέτας, 3 τραπέζια πόκερ. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα περισσότερα από 150 φρουτάκια.

Καζίνο Ρόδου

Το καζίνο της Ρόδου είναι το παλαιότερο καζίνο στην Ελλάδα και στεγάζεται σε ένα ιστορικό και πανέμορφο κτίριο. Μάλιστα ξεκίνησε τη λειτουργίας του όταν το νησί και τα Δωδεκάνησα βρίσκονταν ακόμη υπό ιταλική κατοχή. Ο χώρος λειτουργεί και ως ξενοδοχείο και τους καλοκαιρινούς μήνες γεμίζει με κόσμο.

Στο καζίνο της Ρόδου βρίσκει κανείς πολυάριθμα τραπέζια με ρουλέτα, μπλακ τζακ, πόκερ και μπακαρά. Συνολικά υπάρχουν στο καζίνο περί τα 300 φρουτάκια.

Καζίνο Κέρκυρας

Σε σχετικά μικρή απόσταση από το κέντρο της Κέρκυρας βρίσκεται το καζίνο του νησιού. Το καζίνο δημιουργήθηκε το 1962 αλλά πλέον έχει μεταστεγαστεί σε διαφορετικό σημείο σε σχέση με την αρχική του τοποθεσία που ήταν το Αχίλλειο.

Στο καζίνο της Κέρκυρας οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να διασκεδάσουν παίζοντας τα αγαπημένα τους παιχνίδια σε 4 τραπέζια του μπλακ τζακ, σε 10 τραπέζια ρουλέτας, ενώ υπάρχει και ένα τραπέζι για τους λάτρεις του πόκερ, αλλά και 50 μηχανήματα με φρουτάκια.

Καζίνο Ρίου

Πολλοί αναφέρουν το καζίνο του Ρίου ως το καζίνο της Πάτρας, λόγο της πολύ μικρής απόστασης από την μεγαλούπολη της Αχαΐας. Το καζίνο λειτουργεί παράλληλα και ο χώρος ξενοδοχείου και είναι ένας από τα πιο δημοφιλή παραθεριστικά κέντρα στην Ελλάδα. Διαθέτει πολλές και καλές εγκαταστάσεις είτε για ολιγόωρη επίσκεψη, είτε για μεγαλύτερης διάρκειας διαμονή.

Στο καζίνο του Ρίου υπάρχουν 12 τραπέζια ρουλέτας και πολυάριθμα τραπέζια μπλακ τζακ και πόκερ. Στις αίθουσες του καζίνο λειτουργούν 279 μηχανές με φρουτάκια, στα οποία μπορεί κανείς να παίξει με μόλις 0,01 ευρώ ανά περιστροφή.

Καζίνο Σύρου

Το καζίνο της Σύρου βρίσκεται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων και στεγάζεται σε ένα παραδοσιακό κτίριο που δεν μπορούμε να πούμε πως είναι συνηθισμένος χώρος φιλοξενίας καζίνο με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Πρόκειται για έναν πανέμορφο χώρο, που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1997. Βρίσκεται σε ένα πολυσύχναστο σημείο της πόλης, κοντά στην παραλία.

Το καζίνο είναι συγκριτικά μικρό σε σχέση με τα υπόλοιπα καζίνο της χώρας. Ωστόσο υπάρχουν αρκετά τραπέζια ρουλέτας, μπλακ τζακ, πόκερ, μπακαρά και περισσότερα από 180 φρουτάκια.

Καζίνο Χαλκιδικής

Το καζίνο της Χαλκιδικής λειτουργεί και ως ξενοδοχείο με την ονομασία Porto Carras, με την οποία είναι γνωστό άλλωστε και το καζίνο. Συγκεκριμένα, το κτίριο που περιλαμβάνει πολυτελείς εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και παραθερισμού βρίσκεται στην περιοχή της Σιθωνίας.

Στις αίθουσες του καζίνο της Χαλκιδικής βρίσκει κανείς 14 τραπέζια της ρουλέτας, 7 τραπέζια του μπλακ τζακ, και 2 τραπέζια του μπακαρά. Μεγάλη έμφαση δίνεται στο πόκερ, για τους παίκτες του οποίου υπάρχουν διαθέσιμα 17 τραπέζια.

