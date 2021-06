Οικονομία

Lamda Development: ο Οδυσσέας Αθανασίου στον ΑΝΤ1 για το Ελληνικό (βίντεο)

Το όραμά του για την ανάπλαση και αξιοποίηση της έκτασης του πρών Αεροδρομίου στο Ελληνικό, ξεδιπλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου.

Συνέντευξη στην Ρίτσα Μπιζόγλη

«Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος σε ενάμιση χρόνο θα μιλάει για το Ελληνικό και αυτό που γίνεται στην Ελλάδα», λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου και με αυτήν την φράση ξεδιπλώνει στον ΑΝΤ1 το όραμα του για το Ελληνικό.

“Το έργο αφορά όλη την Ελλάδα”

Οδυσσέας Αθανασίου: Δεν αφορά μόνο τους κατοίκους όλης της Αττικής αλλά όλης της Ελλάδας. Να σας πω γιατί: καταρχάς όσον αφορά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων όχι μόνο αυτών που θα μείνουν εκεί, αλλά αυτών που θα το επισκέπτονται, έχουμε ένα τεράστιο πάρκο, που - όπως έχουμε πει πολλές φορές - είναι τεραστίων διαστάσεων, είναι το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο στον κόσμο, θα υπάρχει μια αναβαθμισμένη παραλία και θα υπάρχουν 50 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων και περιπάτου, άρα αν μιλήσουμε για αναβάθμιση ζωής το στίγμα είναι πολύ ξεκάθαρο. Από την άλλη μεριά, θα αναβαθμιστεί η εικόνα της χώρας διεθνώς, θα δημιουργηθούν τοπόσημα, αυτό που λέμε κτήρια landmarks που θα αναδείξουν τη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αν πάμε σε πιο πρακτικό επίπεδο, για να αισθανθεί κάποιος οικονομικά τις επιπτώσεις αυτού του έργου, δηλαδή για να διανεμηθεί πλούτος, θα πρέπει να δημιουργηθεί… και αυτό το έργο δημιουργεί πλούτο. Δημιουργεί, γιατί δημιουργούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας και γιατί φέρνει τουρισμό. Άρα, έρχεται καινούργιος πλούτος στη χώρα, για να διανεμηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τελευταίο αν θέλετε να πω, είναι ότι θα έρθει επίσης ότι πιο καινούργιο υπάρχει σε τεχνολογία, για την οποία θα υπάρχει η ευκαιρία να γίνει διάχυση, να διαχυθεί σε όλη την υπόλοιπη χώρα, όπως γίνεται σε κάθε τι καινούργιο.

“Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας”

Με βάση τις εξαγγελίες θα δημιουργηθούν 10.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο 70.000 θέσεις εργασίας. Για τι θέσεις εργασίας μιλάμε και πώς θα γίνουν οι προσλήψεις;

Οδυσσέας Αθανασίου: Μιλάμε για θέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα και θα σας πω συγκεκριμένα παραδείγματα: αφενός έχουμε τον κατασκευαστικό κλάδο. Είναι προφανές τι εννοώ. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα βοηθήσουν να κατασκευαστεί το έργο. Επίσης, υπάρχει πλήθος γραφείων μελετητών: αρχιτέκτονες, συγκοινωνιολόγοι, μελετητικά γραφεία που έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία. Πέραν από αυτόν τον τομέα, οικονομικοί και άλλου είδους σύμβουλοι. Σε κάθε τομέα οι καλύτεροι είναι “μπλεγμένοι” σε αυτό το έργο.

Ήδη όπως έχω πει, πάνω από 30 ελληνικά μελετητικά γραφεία δουλεύουν στο έργο. Μεγάλα γραφεία, τα οποία απασχολούν - όπως καταλαβαίνετε - ένα πολύ μεγάλο φάσμα θέσεων και αμοιβών. Ένας άλλος που θα βοηθήσει αυτό το έργο πολύ, είναι ότι θα υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Δηλαδή, ξένα γραφεία θα συνεργαστούν με ελληνικά και επομένως θα ανταλλαχθεί τεχνογνωσία. Ότι ήδη έχουμε Έλληνες που δούλευαν στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια…5,10, 15 χρόνια σε μεγάλα έργα που γινόντουσαν στη Μέση Ανατολή, Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, στο Ντουμπάι, αλλά και στον Δυτικό Κόσμο, δηλαδή Λονδίνο και Νέα Υόρκη, όχι απαραίτητα σε κατασκευαστικό τομέα, αλλά σε έργα τέτοιου βεληνεκούς και ήδη έχουν επιστρέψει. Από τις προσλήψεις που έχουμε κάνει το τελευταίο 15μηνο, το 25% είναι Έλληνες που τα τελευταία 10 χρόνια δούλευαν στο εξωτερικό…. Επιστρέφουν.

Στην αρχή ήταν πιο δύσκολο αυτό, διότι στην αρχή υπήρχε η αμφιβολία “θα γίνει αυτό το έργο;”, “δεν θα γίνει;”. Τους τελευταίους δώδεκα μήνες έγινε πιο εύκολο. Το πιστεύανε όλο και περισσότερο και ο ένας φέρνει τον άλλον. Και όπως σας είπα, πιστεύω ό,τι θα υπάρχει τέτοια επικοινωνία και αναγνώριση του έργου, που στο επόμενο 12μηνο, 18μηνο, πιστεύω ότι όλος ο κόσμος θα μιλάει για αυτό το έργο και θα έρχονται όλο και περισσότεροι που θα θέλουν να ζήσουν στην Ελλάδα ή να εργαστούν στην Ελλάδα.

Η πρώτη “έξυπνη πόλη”

Το έργο πώς θα βοηθήσει στον τουρισμό, πώς θα βοηθήσει τη χώρα στον τουρισμό;

Οδυσσέας Αθανασίου: Θα σας μιλήσω με παραδείγματα, αρχίζοντας από το πιο απλό και πηγαίνοντας στο πιο σύνθετο. Ας πάμε λίγο μακριά. Σιγκαπούρη. Μου αρέσει να την αναφέρω σαν παράδειγμα, γιατί είναι ένα μικρό νησί, έχει πληθυσμό 7 εκατομμύρια ανθρώπους, 6-7 εκατομμύρια ανθρώπους, είναι ένα μικρό νησί και έχει κατορθώσει να έχει εκατομμύρια τουρίστες. Μόλις πριν από 7-8 χρόνια έκανε μια ανάπτυξη, το “Marina Bay Sands”, μία σύνθετη ανάπτυξη: περιείχε ξενοδοχείο, περιείχε ένα εμπορικό κέντρο, περιείχε χώρους συνεδρίων, εκθεσιακούς κλπ. Αύξησε μέσα σε τρία χρόνια τον τουρισμό της Σιγκαπούρης κατά 50%. Μια ανάπτυξη. Να πάμε σε κάτι λίγο πιο απλό και λίγο πιο κοντινό σε εμάς: στην Ισπανία, στο Μπιλμπάο έγινε το μουσείο Guggenheim. Όμορφο αρχιτεκτονικά, ιδιαίτερο, έβαλε την πόλη στον χάρτη και προκάλεσε αύξηση τουρισμού. Ας πάμε τώρα στο Ελληνικό. Το Ελληνικό είναι μια σύνθεση πάρα πολλών τέτοιων landmarks. Θα έχουμε καταρχάς όπως είπα πριν, ξέρετε οι υπερθετικοί λειτουργούν στο να φέρουν κόσμο σε μια χώρα.

“Θα έχουμε το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο στον κόσμο”

Θα έχουμε το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο στον κόσμο, μιλάω για το πάρκο το οποίο είναι 17 φορές ο Εθνικός Κήπος, είναι όσο το Hyde Park του Λονδίνου, τα μεγέθη είναι μεγάλα. Άρα, έχεις το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο του κόσμου. Μπροστά σε μια παραλία την οποία όχι μόνο μπορείς να δεις και να χαρείς, αλλά και να κολυμπήσεις, με το γνωστό μας κλίμα και αυτήν την πόλη η οποία θα είναι εξολοκλήρου η πρώτη “έξυπνη πόλη” στον κόσμο.

Με τις ψηφιακές τεχνολογίες που λέγαμε πριν, έτσι θα την χτίσουμε όλη και έτσι θα έχεις μερικές από τις πιο σύγχρονες και όμορφες ξενοδοχειακές μονάδες, θα έχεις μερικά από τα πιο όμορφα εμπορικά κέντρα νέας γενιά. Νέας γενιάς πάει να πει ότι θα έχουν υπαίθριους χώρους, θα έχουν και εσωτερικούς χώρους, θα λαμβάνουν πάρα πολύ υπόψη τον αερισμό με τα μαθήματα που έχουμε πάρει τα πρόσφατα και θα είναι ταυτόχρονα όλα αυτά landmarks που θα θέλουν να κάνουν κάποιον να πάει στη χώρα, όπου όλα αυτά είναι σε μια έκταση έξι τετραγωνικών χιλιομέτρων. Τα landmarks λειτουργούν πάρα πολύ ελκυστικά για έναν τουρίστα να πάει και να δει κάτι σε μια πόλη, που εμείς είμαστε τυχεροί να έχει αυτή την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, που τώρα έρχεται να τη δυναμώσει το σύγχρονο. Βάζουμε τη σύγχρονη σφραγίδα, σε κάτι το οποίο ξέρει όλος ο κόσμος.

Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του έργου είναι η αναβάθμιση του Περιβάλλοντος…

Οδυσσέας Αθανασίου: Στα χρόνια δημιουργίας του έργου θα κάνουμε τα πάντα, ώστε να υπάρχουν εργοτάξια εντός του έργου, παράδειγμα - για να μην λέμε σύνθετες έννοιες στον κόσμο - το εργοτάξιο σκυροδέρματος θα είναι εντός του Ελληνικού. Άρα, δεν θα έχεις φορτηγά τα πηγαινοέρχονται. Θα γίνεται μεγάλη ανακύκλωση υλικών. Το πάρκο του Ελληνικού θα είναι ο πρώτος πράσινος χώρος στη χώρα, όπου η άρδευση θα γίνεται με ανακυκλωμένα απόβλητα, δηλαδή δεν θα δαπανηθεί ούτε σταγόνα πόσιμου νερού, όπως σήμερα γίνεται για πλήθος πράσινων χώρων.

Η κλεψύδρα της υλοποίησης του έργου άρχισε ήδη να ρέει…

Οδυσσέας Αθανασίου: Μόλις τον Ιούλιο θα έχουμε την πρώτη δημοπράτηση για έργα υποδομών, που θα είναι πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, άρα αμέσως η αγορά θα αρχίσει και ψυχολογικά να ανεβαίνει και όσον αφορά τα έργα, πραγματικά η φιλοδοξία μας είναι τα δύο πρώτα κτήρια να τα αρχίσουμε πριν το τέλος του έτους. Το ένα θα είναι ένα κτήριο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που θα έχουμε την ευχαρίστηση να το φιλοξενούμε στο Ελληνικό και θα γίνει κοντά στον σταθμό (ενν: του Μετρό) της Αργυρούπολης και ένα άλλο, που θα είναι το κέντρο ενημέρωσης, ένα σύγχρονο κτήριο που θα φτιαχτεί πάνω στην Μαρίνα του Αγίου Κοσμά και ταυτόχρονα θα ξεκινήσουμε πολλά έργα υποδομών… Άρα εντός του 2021, ο κόσμος θα αρχίσει να βλέπει πραγματικά έργα, πραγματικές θέσεις εργασίας.

Το δικό σας όραμα, από σήμερα σε 4 χρόνια, πιο είναι;

Οδυσσέας Αθανασίου: Έχουμε βάλει έναν στόχο: το 2025 να έχουμε κάνει όλο το παραλιακό μέτωπο.. Θα ήθελα πάρα πολύ ο κανονικός κόσμος - μέρος του οπίου είμαι και εγώ - να λέει “μπράβο σας, το κάνατε, όπως το είπατε”.

