Ελληνικό - Lamda Development: Ξεκινά η εμβληματική επένδυση (βίντεο)

Μετά το “πράσινο φως” από το ΣτΕ, η Lamda Development προχωρά στην αγορά των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ και… πέφτουν οι υπογραφές με το Δημόσιο.

Του Νίκου Ρογκάκου

Το Ελληνικό, το όραμα της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, γίνεται πραγματικότητα. Σε μία ιστορική μέρα για την Lamda Development, το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε αν προχωρήσει στην αγορά των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ, καθώς σήμερα εκδόθηκαν οι τελευταίες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και διευθετήθηκαν με το ΤΑΙΠΕΔ τα θέματα που σχετίζονται με την αναβλητική αίρεση που αφορά στην άδεια λειτουργίας για το καζίνο.

«Επί επτά χρόνια πιστεύαμε ότι το όραμά μας μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Σήμερα ξεκινάει η υλοποίηση όλων αυτών που σχεδιάζαμε, με πολύ υπομονή και πίστη, αλλά κυρίως πάθος και προσήλωση στον στόχο μας, όλο αυτό το διάστημα. Η χρονική περίοδος είναι ιστορική γιατί συμπίπτει και με την περίοδο επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας και την προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας. Σε αυτή την προσπάθεια η Lamda Development θα πρωτοστατήσει. Έχουμε ολοκληρωμένα αρχιτεκτονικά σχέδια για την πρώτη φάση, τα οποία και θα αρχίσουμε να παρουσιάζουμε άμεσα», δήλωσε ο Οδυσσέας Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development.

Στις 25 Ιουνίου θα καταβληθεί στο Δημόσιο η πρώτη δόση του τιμήματος, ποσού 300 εκατομμυρίων ευρώ, και θα παραδοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ η εγγυητική επιστολή 347 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως είπε ο CEO της Lamda Development, «Έχουμε επίσης εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση για όλα τα έργα. Έχουμε στο πλευρό μας λαμπρές συνεργασίες για την υλοποίηση του έργου. Θέλουμε να γίνουμε πρεσβευτές της βιώσιμης ανάπτυξες στην χώρα μας μέσα από την δημιουργία μίας “έξυπνης-πράσινης πόλης”. Θα προσπαθήσουμε να αφουγκραζόμαστε διαρκώς τον παλμό της κοινωνίας με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών. Με το Ελληνικό θα δημιουργήσουμε ένα έργο πρότυπο σε πολλαπλά επίπεδα που θα αναβαθμίζει την εικόνα της χώρας διαρκώς.»

Το Ελληνικό είναι ένα έργο που θα δώσει αναπτυξιακή ώθηση στην οικονομία και θα επανατοποθετήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο επενδυτικό και τουριστικό χάρτη, όπου θα ενσωματώνονται οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες και αρχές αστικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής.

Οι τελευταίες αποφάσεις του ΣτΕ

Ακόμα τρεις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ανοίγουν το δρόμο για τη συνέχιση των έργων στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού. Μετά την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου και το Ε’ Τμήμα έδωσε την έγκριση να προχωρήσουν οι εργασίες, απορρίπτοντας τις προσφυγές κατοίκων της περιοχής του Ελληνικού και των όμορων περιοχών.

Οι κάτοικοι ζητούσαν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι εξής τρεις κοινές υπουργικές αποφάσεις (κ.υ.α.):

Η από 28.8.2019 για την έγκριση χωρικής οργάνωσης της ζώνης ανάπτυξης “Γειτονιά Τουρισμού-Αναψυχής και Επιχειρηματικού Πάρκου” του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Άγιος Κοσμάς και των περιβαλλοντικών όρων τους, Η από 3.7.2021 για την έγκριση γενικής οργάνωσης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Άγιος Κοσμάς, κ.λπ. και Η από 3.9.2019 για την έγκριση χωρικής οργάνωσης ανάπτυξης των ζωνών “Γειτονιά Μαρίνας” και “Γειτονιά Ενυδρείου” Αγ. Κοσμά.

Όπως περιέγραφαν στις προσφυγές τους, τα συγκεκριμένα έργα θα οδηγήσουν στην εντατική ανοικοδόμηση μεγάλης αστικής έκτασης αποστερώντας έτσι από τους κατοίκους τη δυνατότητα απόλαυσής της ως κοινόχρηστου χώρου.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι επιδεινώνεται το φυσικό περιβάλλον της περιοχής σε μεγάλο βαθμό στον παράκτιο και αστικό τοπίο, το οποίο περιέχει εξαιρετικής σημασίας πολιτιστικά στοιχεία.

Όλοι οι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν από το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ ως απαράδεκτοι.

Αντίθετα, από το ΣτΕ έγιναν δεκτές οι παρεμβάσεις υπέρ των τριών κ.υ.α. των εταιρειών κ.λπ., Lamda Development, Ελληνικό Α.Ε., Hellinikon Global και ΤΑΙΠΕΔ.

