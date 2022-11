Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: ιώσεις, μέλι, ρυτίδες έκφρασης και γαστρικό μπότοξ

Πλούσια και άκρως ενδιαφέρουσα η θεματολογία των δύο εκπομπών υγείας και ευεξίας, που θα προβληθούν το Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1.

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου, στις 10:00

Νέα μεγάλη μελέτη για το μέλι: Τι επίδραση έχει στην υγεία της καρδιάς και των αγγείων;

Ποιοι είναι οι κανόνες για τη σωστή επιλογή μελιού;

Πώς αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις ιώσεις που μας ταλαιπωρούν;

Μπορεί να φταίει το κινητό για τον πόνο στο χέρι;

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Μαθήματα Τάε Κβο Ντο σε παιδιά με αναπηρία.

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου, στις 10:00

Πώς μπορούμε να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις ρυτίδες έκφρασης;

Yoga προσώπου για ανανέωση.

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Νέα χειρουργική τεχνική αντιμετώπισης.

Μύθοι και αλήθειες για το γαστρικό μπότοξ και την απώλεια βάρους.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Επείγουσα αφαίρεση σπλήνα στον σκύλο.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Γιώργος Ζερβός Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

