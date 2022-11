Οικονομία

Φυσικό αέριο - ΕΕ: Αδιέξοδο στην Σύνοδο των ΥΠΕΝ για το πλαφόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προς άλλο ένα έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας κατευθύνεται η Τσεχική Προεδρία της ΕΕ.



Προς άλλο ένα έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στις 13 Δεκεμβρίου για την υιοθέτηση των τριών κανονισμών για το ενεργειακό, συμπεριλαμβανομένου του πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, κατευθύνεται η Τσεχική Προεδρία της ΕΕ, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές.

Η Τσεχική Προεδρία ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα της συντονιστικής συνάντησης των 15 κρατών-μελών της ΕΕ, στην οποία συμμετείχε και η Ελλάδα, λίγο πριν από την έναρξη του Συμβουλίου Ενέργειας σήμερα το πρωί.

Τα 15 κράτη-μέλη της ΕΕ ζητούν σημαντικές βελτιώσεις στην πρόταση της Επιτροπής για το ανώτατο όριο στην τιμή του φυσικού αερίου και έγκριση ταυτόχρονα και των τριών κανονισμών για το ενεργειακό (κανονισμός για μηχανισμό αλληλεγγύης, κανονισμός για επιτάχυνση αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών και κανονισμός για το πλαφόν) σε ένα έκτακτο Συμβούλιο στις 13 Δεκεμβρίου. Η Τσεχική Προεδρία αποδέχτηκε την πρόταση των «15» και πρότεινε ακριβώς αυτό που ζήτησαν, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την αντίθεσή τους εξέφρασαν η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Δανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, οι οποίες θέλουν να υιοθετηθούν σήμερα οι δύο πρώτοι κανονισμοί, για τους οποίους υπάρχει ήδη κατ' αρχήν συμφωνία.

Από την πλευρά της, η Γερμανία είπε ότι αποδέχεται την πρόταση της Προεδρίας για έκτακτο Συμβούλιο Ενέργειας στις 13 Δεκεμβρίου και για ταυτόχρονη υιοθέτηση των τριών κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν σεβαστές οι δικλείδες ασφαλείας που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, η Γερμανία δεσμεύθηκε, ενόψει του νέου έκτακτου Συμβουλίου Ενέργειας, να διαπραγματευτεί με καλή πίστη για το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου.

«To να μπει μία οροφή (ένα πλαφόν) στα 275 ευρώ, δεν είναι στην ουσία οροφή» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας κατά την άφιξη του στο Συμβούλιο των αρμόδιων Υπουργών στις Βρυξέλλες και επισήμανε ότι ένα πλαφόν μεταξύ «150 ευρώ και 200 ευρώ είναι ρεαλιστική οροφή»

Ο κ. Σκρέκας προσέθεσε ότι «η ενεργειακή κρίση είναι σοκαριστική. Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να μένουμε χωρίς να κάνουμε τίποτα. Οι τιμές που εκτοξεύονται απειλούν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Χάνουμε πολύτιμο χρόνο χωρίς αποτελέσματα. Πρέπει να προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και την αξιοπιστία της Ευρώπης και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στο σημερινό Συμβούλιο».





Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου” - Λούλης: αδιανόητο ότι έκλειναν τα παιδιά στο κλουβί (βίντεο)

Πλειστηριασμοί: προσωρινή λύση για την άνεργη μητέρα που “πετούσαν στον δρόμο” (βίντεο)

Καβάλα: Καθηγητής βρήκε τον μπελά του από ψεύτικο προφίλ στο Facebook