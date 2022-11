Life

Δίκη Φιλιππίδη - Δροσάκη: φώναζε "ποιος είναι ο Θεός;"

Όλα όσα ανέφερε η ηθοποιός, Λένα Δροσάκη, με δάκρυα στα μάτια για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Μετά την Κάτια Δανδουλάκη, που μίλησε στο δικαστήριο μεταξύ άλλων και για τη Λένα Δροσάκη, αναφέροντας πως "ήταν το έντονο ψυχολογικό κυνηγητό", η ηθοποιός που έχει καταγγείλει τον ηθοποιό, Πέτρο Φιλιππίδη, κατέθεσε στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Στη δικαστική αίθουσα βρίσκονται σήμερα πολλοί ηθοποιοί καθώς και ο πρόεδρος του ΣΕΗ οι οποίοι παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον την κατάθεση της μάρτυρος.

Η Λένα Δροσάκη, που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της καθόλη τη διαδικασία κατάθεσης, ξεκίνησε, με τη διήγηση της πρώτης γνωριμίας με τον ηθοποιό, Πέτρο Φιλιππίδη:

"Το 2007 ήμουν στη σχολή και πήγαμε στα γυρίσματα του Λάκη του Γλυκούλη για να δούμε πως γίνονται τα γυρίσματα. Σε κάποιο διάλειμμα μας ξενάγησε στο χώρο και μας πήγε στη ταράτσα. Εκεί θυμάμαι να κοιτάω τα παπούτσια της φίλης μου και να δίνω το κινητό μου και από εκεί και πέρα φύγαμε. Μετά από λίγες ημέρες ξεκίνησε μια επικοινωνία ο κατηγορούμενος μαζί μου, μηνύματα και κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο. Δεν είχα καταλάβει ποιος ήταν αλλά καταλάβαινα ότι εκείνος αυνανίζοταν. Εγώ έλεγα "ποιος είναι, ποιος είναι;" Και μου απαντούσε "Πες μου τι φοράς" και "θέλω να σε χ@@@ εδώ και εκεί...".

Τον ρωτάω ποιος είναι, "ο Πέτρος είμαι" μου απαντούσε και μου έλεγε ότι έπρεπε να ακούσω μέχρι το τέλος. Αυτό συνέβη κάποιες φορές και μετά ήταν κοντά οι μέρες που θα έδινα εγώ εξετάσεις και έχω κάτσει στα σκαλάκια και επαναλαμβανα τα μαθήματα μου και είδα μπροστά μου κάτι φανταχτερό. Ήταν πολύ κοντά στα γυρίσματα εκεί που έδινα, και ήρθε με τα ρούχα του ρόλου και μου λέει "Θέλω να μου κάτσεις, εάν δεν μου κάτσεις δεν θα περάσεις". Δεν θυμάμαι περαιτέρω, θυμάμαι μετά που ήμουν πάνω στη σκηνή και λέω "Είμαι η Λένα ΔΡΟΣΑΚΗ και σας έχω ετοιμάσει αυτό και αυτό". Εκείνη τη στιγμή μπαίνει πάλι ο ίδιος με τα ίδια ρούχα μια κατευθύνεται στην κριτική επιτροπή όπου τον υποδέχτηκαν. Εγώ πάγωσα και τα έχασα και μετά φεύγοντας κοιτώντας προς τα εκεί να μου κάνει την κίνηση "εγώ στα είπα". Δεν έχω περάσει τελικά στο Υπουργείο. Περνάνε τα χρόνια και το 2015 βραβεύονται με το βραβείο Μ. Μερκούρη και τότε έρχεται σε επαφή μαζί μου, συναντώ την Μαρενα Καραγιαννοπούλου να μου πάρει συνέντευξη. Μια κοπέλα που είναι πολύ φιλική μαζί μου, αρχίζει να προσπαθεί να κάνουμε παρέα, να βγαίνουμε κλπ. Πηγαίνουμε και βλέπουμε μια παράσταση του Φιλιππίδη χωρίς να είναι αυτός εκεί και μετά μου λέει να πάμε να φάμε. Και εκεί στο τραπέζι βλέπω να είναι καθισμένος ο ίδιος. Εγώ έπαθα σοκ, πως θα είναι η συνέχεια, τι θα πω, τι θα μου πει. Κάθισα σαν να μην είχε γίνει τίποτα, σαν να μην με ήξερε. Λέγανε για την σχέση τους, πως είναι μεταξύ τους, ότι είναι περίεργοι, είναι πιεστικοί, μπράβο για το βραβείο. Εγώ μαζί με όλο συμμετειχα σα να ήταν όντως η πρώτη μας συνάντηση και σκέφτηκα ότι μπορεί να μην με θυμάται, να μην ξέρει ότι σε εμένα έχει κάνει αυτό. Να το έχει κάνει σε πολλές κοπέλες σκέφτηκα. Μετά από λίγες ημέρες της λέω να μην ξαναγίνει αυτό, να μην πάμε κάπου χωρίς να μου πεις ότι κάποιος είναι στο τραπέζι. Εγώ κατάλαβα ότι κατάλαβε ότι δεν ήταν σωστό όχι ότι ηξερε κάτι."

Συνεχίζοντας τα όσα κατέθεσε η ηθοποιός ανέφερε: "Μετά από λίγο καιρό ήταν καλεσμένος ο κ. Φιλιππίδης στον Λιάγκα με τη Σκορδά. Και του κάνει μια ερώτηση ο Λιάγκας "ποιους πρωτοεμφανιζόμενους εκτιμάς;" Και είπε και εμένα. Η κ. Καραγιαννοπούλου μου έστειλε το συγκεκριμένο απόσπασμα και μου είπε ότι χρωστάς στον Πέτρο Φιλιππίδη γιατί σε ανέφερε στην εκπομπή. Άσκησε μια ψυχολογική πίεση ότι οφείλεις να του πεις ευχαριστώ. Και πραγματικά έστειλα στο ινσταγκραμ ότι σε ευχαριστώ που με ανεφερες ότι σου χρωστάω έναν καφέ. Μου απαντάει ευχαριστώ και τελείωσε εκεί αυτό το γεγονός.

Μετά από λίγο καιρό με πήρε πάλι η κ. Καραγιαννοπούλου μου είπε ότι ετοιμάζει ένα σήριαλ με τον κ. Μπέζο και ότι με θέλουν πάρα πολύ. Εγώ χρησιμοποίησα δικαιολογία ότι ήμουν στο Εθνικό εκείνη την περίοδο και ότι έχω κάθε μέρα πρόβες και δεν γίνεται. Και μου απάντησε ότι "όχι σε θέλουμε πάρα πολύ και ότι ο Πέτρος θα το φροντίσει". Προσπάθησα και βρήκα και άλλες δικαιολογίες και σαν τελευταίο χαρτί ζήτησα ένα υπέρογκο ποσό. Η παραγωγή φυσικά είπε όχι, και εκεί η κ. Καραγιαννοπούλου μου είπε ότι τον χρησιμοποιώ για να πάρω τα λεφτά. Του στέλνω ένα μήνυμα εγώ δεν έχω εκμεταλλευτεί κανέναν κυριε Φιλιππίδη, εγώ το έχω κάνει με την δουλειά μου μόνη μου, και ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση αλλά ότι έχω κάνει το έχω κάνει μόνη μου. Το 2018 με παίρνει πάλι η κ. Καραγιαννοπούλου.

Μπήκε μπροστά η Δανδουλάκη, επικοινώνησε η ίδια μαζί μου. Με κάλεσε σπίτι της και μου είπε ότι ξέρω την πορεία σου, πόσο παλέψες για αυτό που έχεις καταφέρει και βλέποντας ότι αυτός ο άνθρωπος ότι με εκτιμάει και ειναι πολύ τιμητικό. Πάλι χρησιμοποίησα το τελευταίο χαρτί και της είπα πάλι ένα υπέρογκο ποσό και μου λέει θα τα έχεις. Εγώ δεν μπορούσα να της πω σε κορόιδευα γιατί ήμουν σίγουρη ότι δεν θα μου τα δώσεις και το μόνο που κατάφερα να της ψελισσω εάν θα σκηνοθετήσει μόνο ή θα παίζει; Γιατί είναι άλλο ένα μήνα απλά να σκηνοθετήσει και άλλο να είμαστε μια σεζόν εάν παιζει. Και εκείνη μου είπε επίσης ότι θα είσαι υπό την προστασία μου. Και έτσι έγινε το να είμαι σε αυτήν την παράσταση. Και ξεκίνησαν οι πρόβες , δεν ήταν καθημερινές. Γιατί είχαν περιοδία και ο κ. Φιλιππίδης και η κ. Δανδουλάκη... Εγώ ξεκίνησα τότε ψυχοθεραπεία γιατί δεν πίστευα ότι στήριξα τον ευατό μου, ότι τον υποστήριξα. Το αναφέρω γιατί δεν ήταν συνεχόμενες οι μέρες που κάναμε προβα, έκανα ψυχοθεραπεία για να είμαι θωρακισμένη απέναντι μου. Γιατί δεν είχαμε έρθει σε επαφή. Και στις πρόβες δεν τον κοιτούσα στα μάτια ποτέ. Και αυτός ήταν "Λένα πες μου αυτό, Λένα πες αυτά τα λόγια", εάν ήμουν με αγόρια η πρόβα ήταν δύσκολα, είχε νεύρα.

Στις πρόβες ήταν η κατάσταση έκρυθμη π.χ. εάν μιλούσα με κάποιους συναδέλφους υπήρχαν εντάσεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα, μια φορά είχε καλέσει μια δημοσιογράφο φίλη του και ήταν δίπλα του, και στο τραπέζι καθόταν απέναντι μου μαζί της και εγώ με τον Δανό. Έλεγα μια γαλλική πρόταση και ζήτησα από το συνάδελφό μου (Κατρανίδη) να με βοηθήσει την προφορά και λέει ο Π. Φιλιππίδης "Δεν θα μιλάς όταν μιλάω εγώ" και εγώ γύρισα την πλάτη μου και άρχισε να φωνάζει "τι έγινε μωράκι μου; θυμώσες;"

Και γύρισα και του απάντησα ότι "Μωράκι μου από πού και ως πού" και μου απάντησε "Εάν σε στείλω πίσω στην Καβάλα θα σου πω εγώ".

Έγινε μια τρομερή έκρηξη του τύπου "Δεν με σέβεστε" και άρχισε να προσβάλλει και μια κατάσταση ποιος είδε τον Θεό και δεν το φοβήθηκε. Εγώ εκείνη την ημέρα έβαλα τα χέρια στο τραπέζι και είπα "Θέλω σεβασμό. Όπως σας σέβομαι σαν σκηνοθέτη έτσι ζητάω σεβασμό". Και έγινε χαμός και άρχισε να μου φωνάζει "Και αν σου αρέσει εδώ" και μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα... Πήγε στην κ. Σακελλαροπούλου και λέει "Ποιος είναι ο Θεός; Ποιος είναι ο Θεός" και του απαντούσε "Εσύ Πέτρο μου" και έλεγε εκείνος "Και δεν επιτρέπεται να με κοιτούν στα μάτια, είμαι ο Θεός".

Εγώ ενημέρωσα την κ. Δανδουλάκη ότι δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, θα φύγω. Και η κ. Δανδουλάκη είπε ότι δεν θα φύγετε εσείς.", ανέφερε η ηθοποιός."

