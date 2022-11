Life

Δίκη Φιλιππίδη - Δανδουλάκη: Η Δροσάκη και το “έντονο ψυχολογικό κυνηγητό”

Η κατάθεση της ηθοποιού Κάτιας Δανδουλάκη στην δίκη Φιλιππίδη. Τι είπε για την λήξη της συνεργασίας τους.



Τα γεγονότα που οδήγησαν στη διακοπή της τελευταίας συνεργασίας που είχε με τον κατηγορούμενο για σεξουαλική βία σε βάρος τριών γυναικών Πέτρο Φιλιππίδη, εξιστόρησε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η ηθοποιός Κάτια Δανδουλάκη.

Η καταξιωμένη καλλιτέχνης κατέθεσε στο δικαστήριο πως μετά από δύο παραστάσεις που είχαν συνεργαστεί χωρίς προβλήματα με τον κατηγορούμενο, τον επέλεξε ως σκηνοθέτη σε μία ακόμη παράσταση, πριν από μερικά χρόνια, συνεργασία ωστόσο που διέκοψε λόγω της συμπεριφοράς του Πέτρου Φιλιππίδη απέναντι στην ηθοποιό Λένα Δροσάκη προς την οποία εκδήλωνε ερωτικό ενδιαφέρον με «ψυχολογικό κυνηγητό» .

Στη δικαστική αίθουσα βρίσκονται σήμερα πολλοί ηθοποιοί καθώς και ο πρόεδρος του ΣΕΗ οι οποίοι παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον την κατάθεση της μάρτυρος.

Όπως κατέθεσε η ηθοποιός, ο κατηγορούμενος δημιούργησε μία ιδιαίτερα δύσκολη συνθήκη στην ηθοποιό Λένα Δροσάκη -παρούσα στο δικαστήριο- η οποία τον έχει καταγγείλει δημόσια, αλλά και σε ολόκληρο τον θίασο.

«Είχαμε μια συνεργασία με τον Πέτρο σε 3 παραστάσεις. Είχαμε μια καλή συνεργασία στις δύο. Η τρίτη μας συνεργασία δεν ήταν αυτό που περιμέναμε, ήταν προβληματική, είχε πρόβλημα. Από την πρώτη στιγμή υπήρχε μια ιδιαίτερη νευρικότητα κι ένα έντονο ψυχολογικό κυνηγητό προς τη Λένα τη Δροσάκη. Σε σημείο που μετά έγινε καταπιεστικό και ενοχλητικό και για την ίδια τη Λένα και τους υπόλοιπους. Εκείνη ήταν έτοιμη να φύγει από το θίασο και δεν ήταν η μόνη. Όταν ένας θίασος ολόκληρος αναστατώνεται, αισθάνθηκα ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η συνεργασία» τόνισε η Κάτια Δανδουλάκη.

Η Κάτια Δανδουλάκη αναφερόμενη σε συμπεριφορά «πέραν του ορίου» του κατηγορούμενου συναδέλφου της τόνισε πως «ήταν μία δυσαρεστη συνεργασία» καθώς «δημιουργούσε προβλήματα που δεν ξεπερνιούνται». Όπως είπε η κ. Δανδουλάκη, κάλεσε τον κατηγορούμενο να μιλήσουν. «Μου λέει "που είναι ο θίασος;", του λέω "θέλω να μιλήσουμε οι δυο μας". Ήταν κυρίως ένας μονόλογος. Εξήγησα ότι έκανα μεγάλη υπομονή. Ότι υπάρχει καταπίεση που δεν είναι ανεκτή σε ένα θίασο. Του είπα ότι φταίει ο ίδιος ο εαυτός του. Δημιουργούσε προβλήματα που δεν ξεπερνιούνται. Τον έπιασα από τους ώμους, τον αγκάλιασα και του ζήτησα να χρησιμοποιήσω τον βοηθό του για να μη μείνει χωρίς δουλειά. Μου είπε βεβαίως. Από εκεί και πέρα τελείωσε το θέμα. Λέγαμε στις τηλεοράσεις ότι ο Πέτρος είχε πολλή δουλειά και γι' αυτό δεν προχωρήσαμε. Δεν επικοινώνησα τι έγινε. Αυτό βγήκε μετά, όταν άρχισαν να μιλούν τα παιδιά και τότε έγινε γνωστή αυτή η στάση μου. Έκανα ότι ένιωσε η ψυχή μου.»

Πρόεδρος : Τον ρωτήσατε γιατί είχε αυτή τη στάση;

: Τον ρωτήσατε γιατί είχε αυτή τη στάση; Μάρτυρας : Γιατί να ρωτήσω; Αφού έβλεπα το ενδιαφέρον. Ήταν πολύ έντονο. Της έδινε εξουσία που δεν ζητούσε. Την έφερνε σε δύσκολη θέση. Ήταν μια δυσάρεστη συνεργασία. Ήταν πέραν του ορίου. Άρχισε να γίνεται μια εξουσία πέραν του μέτρου.

: Γιατί να ρωτήσω; Αφού έβλεπα το ενδιαφέρον. Ήταν πολύ έντονο. Της έδινε εξουσία που δεν ζητούσε. Την έφερνε σε δύσκολη θέση. Ήταν μια δυσάρεστη συνεργασία. Ήταν πέραν του ορίου. Άρχισε να γίνεται μια εξουσία πέραν του μέτρου. Πρόεδρος : Ρωτήσατε γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι;

: Ρωτήσατε γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι; Μάρτυρας : Δεν ρωτάω κάποιον γιατί είναι έτσι ο χαρακτήρας του...

: Δεν ρωτάω κάποιον γιατί είναι έτσι ο χαρακτήρας του... Πρόεδρος : Επειδή είχατε συνεργαστεί καλά δυο φορές…

: Επειδή είχατε συνεργαστεί καλά δυο φορές… Μάρτυρας : Ναι αλλά είναι εκρηκτικός χαρακτήρας. Σε αυτή την παράσταση δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα. Η διαχείριση της εξουσίας είναι λεπτή υπόθεση.

: Ναι αλλά είναι εκρηκτικός χαρακτήρας. Σε αυτή την παράσταση δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα. Η διαχείριση της εξουσίας είναι λεπτή υπόθεση. Πρόεδρος : Ρωτήσατε την κ. Δροσάκη;

: Ρωτήσατε την κ. Δροσάκη; Μάρτυρας : Είναι ένα πολύ ευγενικό πλάσμα. Μου έλεγε πάντα «εντάξει θα προσπαθήσω». Την έβλεπα κλαμένη. Όταν μου είπε θα φύγω. Της λέω «όχι θα φύγει κάποιος άλλος».

: Είναι ένα πολύ ευγενικό πλάσμα. Μου έλεγε πάντα «εντάξει θα προσπαθήσω». Την έβλεπα κλαμένη. Όταν μου είπε θα φύγω. Της λέω «όχι θα φύγει κάποιος άλλος». Πάρεδρος : Ήταν ερωτικού ενδιαφέροντος το κυνηγητό;

: Ήταν ερωτικού ενδιαφέροντος το κυνηγητό; Μάρτυρας : Βέβαια. Ερωτικό ενδιαφέρον.

: Βέβαια. Ερωτικό ενδιαφέρον. Πάρεδρος : Πώς καταπιέζονταν ο θίασος;

: Πώς καταπιέζονταν ο θίασος; Μάρτυρας: Όλη η προσπάθειά του να έχει δίπλα του τη Λένα, τον έκανε να επιτίθεται στη Λένα, σε όποιον έκανε παρέα η Λένα. Όποιος υπερασπιζόταν τη Λένα ή έκανε περισσότερο παρέα, σε εκείνον έκανε επίθεση.

Η μάρτυρας τόνισε απαντώντας σε ερωτήσεις: «Ο τρόπος που φλέρταρε την κοπέλα ήταν καταπιεστικός. Ο κλοιός του φλερτ ήταν σφιχτός. Δεν γινόταν να συνεχιστεί άλλο αυτό το στρίμωγμα. Ενώ υπήρχε βοηθός, την έχρισε βοηθό για να είναι δίπλα του. Τι άλλο να σας πω... Είδα φλερτ, δεν είδα πράξη, αλλά ποιος θα δει ένα βιασμό;».

Σύμφωνα με την διακεκριμένη ηθοποιό, ο Πέτρος Φιλιππίδης μπορεί εύκολα «να ξεπεράσει τα όρια» εξαιτίας του «πληθωρικού χαρακτήρα του» και να προβεί σε «ακραίες πράξεις».

