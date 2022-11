Παράξενα

Θεσσαλονίκη: κλέφτης άφησε χωρίς… πόμολα δεκάδες σπίτια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καρέ - καρέ έχει καταγραφεί η κίνηση του άνδρα, ο οποίος “έγδυσε” τις εξώπορτες των σπιτιών σε δρόμο της Θεσσαλονίκης.

Αν μη τι άλλο ασυνήθιστη ήταν η λεία του κλέφτη που έδρασε αργά το βράδυ σε δρόμο της Θεσσαλονίκης, αφού επέλεξε να ξηλώσει τα… πόμολα από τις εξώπορτες των πολυκατοικιών.

Κινούμενος στο σκοτάδι και σύροντας ένα «καροτσάκι λαϊκής», όπου έβαζε τα πόμολα, περνούσε από όλα τα σπίτια του δρόμου, το ένα μετά από το άλλο και αφαιρούσε τα πόμολα από τις εξώθυρες.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησαν κάτοικοι της περιοχής, που δήλωσαν αν μη τι άλλο έκπληκτοι από την δράση του κλέφτη, ενώ η ρεπόρτερ Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου μέτρησε, όπως ανέφερε, πάνω από δέκα σπίτια στον δρόμο, όπου οι πόρτες ήταν «γυμνές» από πόμολα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022 - Παρασκευή: Οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Καταγγελία φοιτητή: δεν μου δίνουν πτυχίο, αν δεν πληρώσω για την Εστία (βίντεο)

Αγία Αικατερίνη: Τα βασανιστήρια της Μεγαλομάρτυρος και οι θρύλοι