Οικονομία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στη δομή της Καλαμάτας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναζητούν οι αστυνομικές αρχές με την πραγματοποίηση της εφόδου στη δομή.



Έφοδο στη δομή της "Κιβωτού του Κόσμου" στην Καλαμάτα πραγματοποιεί η αστυνομία, που κάνει έρευνα, μετά και τις καταγγελίες που άνοιξαν τον «ασκό του Αιόλου» για την οργάνωση.

Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας έφτασαν στη δομή λίγο μετά τις 10:00 το πρωί.

Αντίστοιχη έρευνα έγινε και χθες στη δομή που διατηρεί η Κιβωτός στη Χίο, μετά και από εντολή της οικονομικής αστυνομίας.

Την ίδια στιγμή, ο αδελφός του ιερέα είπε πως τίποτα απο όσα καταγγέλλεται δεν ευσταθεί και ότι όλα αποτελούν σχέδιο της Πολιτείας και κυκλωμάτων, τα οποία δεν κατονόμασε, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά "Δεν χωνεύεται με τίποτα πως ένας απλός ιερέας, ένα φτωχόπαιδο, έκανε όλα αυτά τα πράγματα που έκανε. Είναι δυνατόν να τα χωνέψει η Πολιτεία και όλα τα αλλά κυκλώματα αυτά τα πράγματα;"

Όσα είπε ο αδελφός του πατρός Αντωνίου στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»

«Δεν γίνεται να σταυρώνουμε έναν άνθρωπο έτσι χωρίς στοιχεία.

Όλοι, όλοι, όλοι κρίνουνε, κατακρίνουνε, κάνουν χίλια δυο πράγματα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε εφόσον βγαίνουν όλοι αυτοί και λένε;

Εμείς θα πούμε το αυτονόητο. Την αλήθεια δηλαδή…Ποια είναι η αλήθεια; Ότι εμπιστευόμαστε τον αδερφό μας, ξέρουμε ποιος είναι τον αγαπάμε, τον στηρίζουμε. Και πιστεύουμε ότι όλα αυτά δεν ισχύουν και είναι κρυμμένα αλλά πράγματα από πίσω, τα οποία γνωρίζει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος ξέρει που πάει το μυαλό το δικό μου. Εκεί που πάει όλου του κόσμου, πάει και το δικό μου το μυαλό. Όλος ο κόσμος ξέρει, δεν θα πούμε εμείς τώρα αυτός, αυτός, αυτός.

Τον καταδικάσατε, τον κρίνατε, τον κλείσατε φυλακή, χίλια δυο κάνατε. Εμείς θα πούμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι. Τον αδερφό μας πως τον ξέρουμε και πως τον κρίνουμε και ξέρουμε ποιος είναι. Χωρίς να ξέρετε κάποιον άνθρωπο ή μάλλον έχετε γνωρίσει το έργο του, τα μηδενίζετε όλα. Όλα τα πάντα.

Δεν χωνεύεται με τίποτα αυτό το πράγμα έτσι; Πως ένας απλός ιερέας, ένα φτωχόπαιδο, έκανε όλα αυτά τα πράγματα που έκανε. Είναι δυνατόν να τα χωνέψει η Πολιτεία και όλα τα αλλά κυκλώματα αυτά τα πράγματα;

Αυτοί τι θέλανε δηλαδή; Έδωσε 25 χρόνια από τη ζωή του και τώρα βγαίνουνε και σε 4-5 μέρες μέσα, τα μηδενίζουνε όλα…Είναι σωστά αυτά τα πράγματα;

Εγώ μπορώ να πω ποιος είναι ο αδερφός μου κι αυτό που γνωρίζει κι ο υπόλοιπος ο κόσμος. Τον εμπιστευόμαστε, τον αγαπάμε και ξέρουμε τι καλός άνθρωπος είναι. Αυτό είναι. Αυτός ο άνθρωπος έχει δώσει τη ζωή του για αυτό το έργο, για τα παιδιά και τώρα…

Όπως είπε κι ο άλλος μου ο αδερφός τον σταυρώνουνε… Το αν βρίσκονται άλλοι από πίσω, ο νοών νοείτω, δεν είναι χαζός ο κόσμος, δεν είναι χαζός. Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί; Δεν είναι σωστό ρε παιδιά».

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022 - Παρασκευή: Οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1 και ANT1+

“Κιβωτός του Κόσμου” - Αδελφός πατρός Αντωνίου: τα κυκλώματα δεν χώνεψαν όσα κατάφερε ένας φτωχός παπάς (βίντεο)

Καταγγελία φοιτητή: δεν μου δίνουν πτυχίο, αν δεν πληρώσω για την Εστία (βίντεο)