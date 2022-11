Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: τρίτη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ερευνούν οι αρχές

Η υπόθεση, που αφορά ανήλικο φερόμενο ως θύμα, φαίνεται να προέκυψε από κατάθεση πρώην εργαζόμενου σε δομή της "Κιβωτού του Κόσμου".

Μια νέα περίπτωση πιθανής σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου παιδιού από την Κιβωτό του Κόσμου, τρίτη που τίθεται στο επίκεντρο των ερευνών, εξετάζουν εξονυχιστικά οι εισαγγελείς Ανηλίκων.

Η υπόθεση, που αφορά ανήλικο φερόμενο ως θύμα, φαίνεται να προέκυψε από κατάθεση πρώην εργαζόμενου σε δομή της Κιβωτού και έχει ήδη ενεργοποιήσει την Εισαγγελία Ανηλίκων ώστε να διασταυρωθεί η καταγγελία και να εντοπιστεί και να πειστεί να προσέλθει στην Δικαιοσύνη το παιδί για το οποίο έγινε συγκεκριμένη αναφορά.

Οι δύο εισαγγελείς ανηλίκων έχουν λάβει καταθέσεις από αρκετούς μάρτυρες, περίπου 12, συλλέγοντας κάθε στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί και να ξεκλειδώσει τις επόμενες κινήσεις τους για την γρήγορη διερεύνηση της υπόθεσης της ΜΚΟ.

Σήμερα στην πόρτα της Εισαγγελίας Ανηλίκων πέρασαν προκειμένου να καταθέσουν δύο πρώην εργαζόμενοι ως παιδαγωγοί σε δομές της οργάνωσης, την ίδια ώρα που οι δύο εισαγγελείς ενημερώθηκαν από πρόσωπα από το περιβάλλον του πατρός Αντώνιου ότι ο επί σειρά ετών επικεφαλής της ΜΚΟ είναι στην διάθεση της Δικαιοσύνης.

Ο πατέρας Αντώνιος έχει ήδη προχωρήσει σε διορισμό συνηγόρων, δίνοντας ήδη εντολή εκπροσώπησής του στους ποινικολόγους Θρασύβουλο Κονταξή, Αναστάσιο Τριανταφύλλου και Γιάννη Κώτσο.

Οι επόμενες κινήσεις των δύο εισαγγελικών λειτουργών φαίνεται ότι κατευθύνονται στην αναζήτηση φακέλων παιδιών που φιλοξενήθηκαν σε δομές της ΜΚΟ. Έτσι θα δώσουν άμεσα εντολή να τους διαβιβαστούν απόρρητοι φάκελοι παιδιών που έχουν καταγγείλει κακοποίησή τους, αλλά και για όσους δημιουργούνται υποψίες ότι έχουν υποστεί κακοποίηση, ώστε μέσα από τις απόρρητες αναφορές κοινωνικών λειτουργών να εντοπίσει στοιχεία αλλά και παιδιά που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην έρευνα.

