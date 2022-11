Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: οι νέες καταγγελίες, η θυρίδα, το μασάζ και οι... ψαρούκλες (βίντεο)

Τι λένε στην εκπομπή “Το Πρωινό” φιλοξενούμενοι στην “ΚτΚ” για τις συνθήκες διαβίωσης, την κακοποίηση και την στάση του π. Αντωνίου και της παπαδιάς. Αποκαλύψεις για τα οικονομικά της ΜΚΟ.

Πληροφορίες από στενό συνεργάτη του πατρός Αντωνίου, που μετέδωσε την Πέμπτη η εκπομπή «Το Πρωινό», ανέφερε πως ο ιερέας και η παπαδιά δεν μένουν στο σπίτι τους, αλλά σε σπίτι της δομής στην Αθήνα και επιμένουν να κάνουν λόγο για ψευδείς καταγγελίες και για "θρησεκευτικά και πολιτικά αντίποινα" σε βάρος τους., .

Ακόμη, ο Γιώργος Λιάγκας μετέφερε στον «αέρα» την πληροφορία ότι η πρεσβυτέρα με άλλα δύο άτομα, χωρίς να είναι μαζί τους ο πατήρ Αντώνιος, είχαν πολύωρο ραντεβού με τον δικηγόρο Βασίλη Καπερνάρο, στο πλαίσιο διερεύνησης του ενδεχόμενου να αναλάβει νομικά την υπόθεση για λογαριασμό της «Κιβωτού του Κόσμου».

Άδειασαν άρον - άρον μυστική θυρίδα σε τράπεζα

Εκατομμύρια ευρώ ήταν τα χρήματα που πέρασαν από τα χέρια των ανθρώπων της «Κιβωτού του Κόσμου», όλα από δωρεές που έκαναν ιδιώτες για να βοηθήσουν τα παιδιά. Τα χρήματα αυτά, η διαδρομή τους από τη στιγμή που δίνονταν στην «Κιβωτό του Κόσμου» και κυρίως μετά, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών της Οικονομικής Αστυνομίας, όπως και η «μεγάλη ζωή» με τα ακριβά αυτοκίνητα που φέρεται να έκανε ο πατήρ Αντώνιος και η πρεσβυτέρα του.

Για την δική του δωρεά και την ελλιπή αξιοποίηση της, καθώς και για τις καταγγελίες περί εγκλεισμού παιδιών για τιμωρία σε κλουβί, στον κήπο της δομής, μίλησε ο βιομήχανος Κώστας Λούλης, το πρωί της Πέμπτης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».





Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης (22.11.2022), πρώην κορυφαίο στέλεχος της Κιβωτού του Κόσμου, πήγε σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Αθήνας και υπό άκρα μυστικότητα, άδειασε τη θυρίδα. Για την εξέλιξη ενημερώθηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα, υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη, αλλά και κατόπιν οι ελεγκτές της Επιτροπής για το Ξέπλυμα Χρήματος, που κάνουν έρευνες στα οικονομικά της ΜΚΟ.

Στην ίδια τράπεζα, σημειώνει η εφημερίδα, η «Κιβωτός του Κόσμου» φέρεται να διατηρούσε λογαριασμό ύψους 2 εκατ. ευρώ! Η τραπεζική θυρίδα που… άδειασε άρον-άρον, είχε ανοιχτεί στο όνομα της «Κιβωτού του Κόσμου». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, έσπευσαν να αδειάσουν την θυρίδα λόγω της δικαστικής έρευνας και του φόβου να αποκαλυφθούν παρατυπίες ή ακόμη και να διαταχθεί κατάσχεση του περιεχομένου της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, επίσης, το στέλεχος της Κιβωτού του Κόσμου προγραμμάτιζε να μεταφερθούν τα περιεχόμενα της θυρίδας, σε τραπεζικό «κιβώτιο» άλλης τράπεζας, που θα ανοιγόταν πιθανόν στο όνομα του στελέχους της ΜΚΟ.

Το ίδιο πρώην κορυφαίο στέλεχος είχε ειδοποιήσει άλλη τράπεζα, επίσης στο κέντρο της Αθήνας, για το άνοιγμα νέας θυρίδας αλλά το σχέδιο μεταφοράς του περιεχομένου από θυρίδα σε θυρίδα, δεν υλοποιήθηκε…

Στο όνομα της πρεσβυτέρας και της 86χρονης μητέρας του π. Αντώνιου η "ΚτΚ"

Παράλληλα, η Οικονομική Αστυνομία εξετάζει από τη Δευτέρα όλα τα οικονομικά στοιχεία της Κιβωτού του Κόσμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα ευρήματα από τον έλεγχο έδειξαν πως πρόκειται για Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), με την πρεσβυτέρα, Σταματία Γεωργαντή, να κατέχει το 50%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (50%) είναι στο όνομα της 86χρονης μητέρας του πατρός Αντώνιου, η οποία μένει μόνιμα στη Χίο.

Η πρεσβυτέρα και η μητέρα του πατέρα Αντώνιου ήταν οι μόνες που μπορούσαν να σηκώσουν και χρήματα από τους λογαριασμούς

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 από αστυνομικές πηγές, τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας που βρέθηκαν στην «Κιβωτό του Κόσμου» τις προηγούμενες ώρες, πήραν μόνο έγγραφα και παραστατικά και όχι υπολογιστές ή κάποια άλλη συσκευή. Ουσιαστικά από το πρωί της Πέμπτης ξεκινά η έρευνα, ουσιαστικά πρόκειται για έναν λογιστικό έλεγχο, για να δουν οι αστυνομικοί εάν ταιριάζουν παραστατικά, βιβλία, έσοδα και δωρεές. Για αυτό θα ζητηθεί βοήθεια και από τράπεζες και εκτιμάται ότι η διαδικασία αυτού του ελέγχου θα κρατήσει ίσως αρκετές εβδομάδες.

Καταγγελίες: Έστελναν παιδιά σαν εργάτες γης σε νησιά

Καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών στην «Κιβωτό του Κόσμου», νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τα υψηλόβαθμα στελέχη της δομής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, άνθρωπος που εργαζόταν για τη δομή για πολλά χρόνια στις οικονομικές υπηρεσίες ανέφερε ότι η δομή φαίνεται να έστελνε τα παιδιά στην Μυτιλήνη προκειμένου να μαζέψουν ελιές για λογαριασμό μεγάλων γαιοκτημόνων των περιοχών εκεί. Τα παιδιά που πήγαιναν και μάζευαν τις ελιές δεν είχαν καμία απολύτως αμοιβή για την εργασία τους και τελικώς το ποσό το έπαιρνε η ΜΚΟ σε μορφή χορηγίας. Μάλιστα, προς διευκόλυνση των μετακινήσεων των παιδιών σε αυτά τα μέρη η δομή φαίνεται να "βάφτιζε" τα ταξίδια εργασίας σε κτήματα ως "εκπαιδευτικές" εκδρομές.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Πέμπτη ένας νεαρός άνδρας από την Χίο, ο Τσαμπί, ο οποίος ειναι στην δομή της «Κιβωτού του Κόσμου» εδώ και 15 χρόνια, τα τελευταία εκ των οποίων και ως εργαζόμενος σε αυτήν, σε θέση οδηγού.

Ο νεαρός απέρριψε κάθε καταγγελία σε βάρος του πατρός Αντωνίου και άλλων στελεχών της δομής, ενώ ειδικά για τον 19χρονο που κατήγγειλε ασέλγεια σε βάρος του από στέλεχος της ΜΚΟ, είπε ότι για 6 μήνες τον έχει φιλοξενήσει ο ίδιος στο σπίτι του και δεν τον θεωρεί αξιόπιστο, χωρίς να μπορεί να αιτιολογήσει, όπως είπε, γιατί έκανε τώρα αυτές τις καταγγελίες που άνοιξαν τον «ασκό του Αιόλου».





Ερωτηθείς σχετικά είπε πως και ο ίδιος έκανε συχνά μασάζ στον πατέρα Αντώνιο, επειδή τον έβλεπε σαν πατέρα του και ήθελε να τον ξεκουράζει, ενώ αποκάλυψε πως πολλά παιδιά, μεταξύ των οποίων ο ίδιος, έδενε τα κορδόνια στον ιερέα, καθώς έλεγε πως υπέφερε από την μέση του.

Στην εκπομπή μίλησε και ένα κορίτσι, πρώην φιλοξενούμενη στην «Κιβωτό του Κόσμου», η οποία κατήγγειλε σωματική βία σε βάρος ανήλικων παιδιών, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ένας παιδαγωγός έπιασε από το αυτί και πέταξε ένα μικρό παιδί από την σκάλα, αφού την ώρα που λειτουργούσε ο π. Αντώνιος του είπε να "μαζέψει" όσα παιδιά είναι αβάπτιστα, όπως ανέφερε.

Το ίδιο κορίτσι κατήγγειλε για τα τρόφιμα που δίνονταν στα παιδιά, πως «πολλές φορές μας είχαν πειράξει φαγητά που είχα φάει εκεί μέσα. Είχα πάθει δηλητηρίαση μια φορά. Μας έδιναν πράγματα και για το σπίτι και αρκετές φορές ήταν ληγμένα».

Ακολούθως, η μητέρα μιας εθελόντριας που προσέφερε υπηρεσία στην κουζίνα της δομής της «Κιβωτού του Κόσμου» στον Κολωνό, είπε πως γίνονταν διακρίσεις στο φαγητό που έτρωγαν τα παιδιά και σε εκείνο του πατρός Αντωνίου και της παπαδιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Όταν έμπαινε ο πατήρ Αντώνιος ήταν σαν να ήταν ο «Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής». Είχαν ειδικό μενού (ενν. ο πατήρ Αντώνιος και η παπαδιά), ζητούσαν «ψαρούκλες» και τους ετοίμαζαν. Του άρεσαν και οι κρεμ μπρουλε. Τα αναλάβανε όλα η μαγείρισσα που ήταν «Βεληγκέκας» στην κουζίνα».

«Η κόρη μου έφτιαξε κάποια στιγμή σαλάτα για κάποια παιδιά και της είπαν ότι τα παιδιά θα φάνε μόνο ρύζι. Ακόμη, της έλεγαν να μην πλένει καλά τα φρούτα και τα λαχανικά, για να μην χαλάει πολύ νερό. Οι μερίδες δεν ήταν όσο έπρεπε για τα παιδιά», υποστήριξε ακόμη η καταγγέλλουσα.

Εν τω μεταξύ, λάβρος κατά του πατρός Αντωνίου εμφανίστηκε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, Χρυσόστομος, σε δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη.

