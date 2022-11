Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Νεϊμάρ: Αμφίβολος για το ματς με την Ελβετία

Η διάγνωση για τον τραυματισμό του αρχηγού της Βραζιλίας, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο κουτσαίνοντας.



Διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο, είναι η ακριβής διάγνωση, για τον τραυματισμό του Νεϊμάρ, στην χθεσινή (24/11) πρεμιέρα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ 2022 και στην νίκη με 2-0 επί της Σερβίας.

«Πρέπει να περιμένουμε μεταξύ 24 και 48 ωρών για να έχουμε πιό ασφαλή εκτίμηση της σοβαρότητας αυτού του τραυματισμού και της πιθανής μη διαθεσιμότητας του παίκτη», σχολίασε σχετικά ο ιατρός της «σελεσάο», Ροντρίγκο Λασμάρ.

Ωστόσο, ο Βραζιλιάνος ομοσπονδιακός τεχνικός, Τίτε, δήλωσε βέβαιος ότι ο Νεϊμάρ θα συνεχίσει να παίζει στο Μουντιάλ.

Λίγο μετά από την συνέντευξη Τύπου, ο αρχηγός της Βραζιλίας, αποχώρησε χωλαίνοντας ελαφρά, από το γήπεδο, χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, φορώντας ακουστικά στ' αυτιά και συνοδευόμενος από μέλος της ομοσπονδίας.

Ο επόμενος αγώνας της εθνικής Βραζιλίας, είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Δευτέρα (28/11) με αντίπαλο την Ελβετία.

