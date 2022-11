Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν θα υποκύψουμε στα νέα “δώστα όλα” και στις ψεύτικες λύσεις του λαϊκισμού

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στην εισαγωγική του εισήγηση κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.



«Το μήνυμα που εκπέμπει συνολικά η οικονομική μας πολιτική είναι ένα μήνυμα σιγουριάς και ρεαλισμού, αλλά κι ένα μήνυμα συγκρατημένης αισιοδοξίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του εισήγηση κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Επεσήμανε ότι ο φετινός προϋπολογισμός ανταποκρίνεται στα τρία μεγάλα εθνικά ζητούμενα της συγκυρίας, υπηρετεί δηλαδή και τη σταθερότητα, και τη συνέπεια και τη συνέχεια «και πρώτα απ' όλα τη δέσμευσή μας απέναντι στον ελληνικό λαό να αγωνιζόμαστε σκληρά για να χτίσουμε ένα σύγχρονο κράτος που βαδίζει μπροστά και στοχεύει ψηλά. Τη δέσμευσή μας την υλοποιούμε και θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε γι αυτή».

Ανέφερε πως «όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η εθνική οικονομία αντιστέκεται» και ανέλυσε στοιχεία που το επιβεβαιώνουν ενώ τόνισε: «όσα επικαλούμαστε σήμερα είναι αφορμές για να κοπιάζουμε και όχι για να κομπάζουμε».

Κλείνοντας έκανε ειδική αναφορά στο νομοσχέδιο για φθηνή στέγη για τους νέους που μπήκε σε διαβούλευση τρεις μήνες αφότου αναγγέλθηκε στη ΔΕΘ.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

«Στην τελευταία μας συνεδρίαση του Νοεμβρίου πρωταγωνιστής είναι ο Προϋπολογισμός της επόμενης χρονιά. Βρίσκεται ήδη στη Βουλή, προφανώς, το σημαντικότερο νομοσχέδιο της χρονιάς με ξεχωριστή συμβολική αλλά και ουσιαστική σημασία. Συμβολική, διότι μου υπενθύμισαν ότι συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την υποβολή του πρώτου Λογαριασμού Εσόδων και Εξόδων, όπως λεγόταν τότε, του επαναστατημένου έθνους για το έτος του 1823. Και προφανώς, ουσιαστική διότι η ανάγκη ελέγχου των δημόσιων οικονομικών είναι εξαιρετικά επίκαιρη σε κάθε εποχή, πόσο μάλλον τώρα, ειδικά σε αυτή την εποχή της διεθνούς αναστάτωσης την οποία διανύουμε.

Και όπως θα εξηγήσει στη συνέχεια πιο αναλυτικά και ο Υπουργός Οικονομικών, ο φετινός Προϋπολογισμός αποδεικνύει έμπρακτα, πιστεύω, ότι η άλλη όψη της οικονομικής μας πολιτικής είναι η κοινωνική φροντίδα. Οι επενδύσεις φέρνουν νέες δουλειές και τα αυξημένα έσοδα του δημοσίου, μάς επιτρέπουν να στηρίζουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κι όλα αυτά ενώ η χώρα παραμένει σταθερή σε μία προοδευτική τροχιά, παρά την παγκόσμια αναταραχή. Νομίζω ότι είναι μία περίπτωση όπου οι συνήθως «ψυχροί» αριθμοί αποτυπώνουν πολιτικές επιλογές με επίκεντρο τον πολίτη.

Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αναλυτικά και τους αριθμούς στη συνέχεια. Προβλέπουμε ανάπτυξη πολύ μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για το 2023, ενδεχομένως και τριπλάσια. Ρεκόρ συνεχίζουν επίσης να καταγράφουν και οι εξαγωγές αλλά και τα μεγάλα έργα, αποκλιμακώνοντας την ανεργία, η συνολική μείωση της οποίας έχει ξεπεράσει πια τις 5 μονάδες. Οι εργαζόμενοι έχουν ξεπεράσει τους 4.100.000 συμπολίτες μας. Έχουμε καταφέρει να πετύχουμε να μειώνουμε τους φόρους, αλλά ταυτόχρονα να αυξάνουμε τον δημόσιο πλούτο μας.

Προφανώς, το έχουμε πει πολλές φορές, η κατάσταση δεν είναι εύκολη, αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες. Ο πληθωρισμός «ροκανίζει» το εισόδημα των νοικοκυριών, όλα όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι η εθνική οικονομία αντιστέκεται. Και ακριβώς είναι αυτή η συνετή πολιτική την οποία ακολουθήσαμε εδώ και μια τριετία που μας επιτρέπει πια στον φετινό προϋπολογισμό να συμπεριλαμβάνουμε γενναίες πρωτοβουλίες, όπως η οριστική και μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης πια για όλους, μονιμοποίηση δηλαδή για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και κατάργηση για τους δημόσιους υπαλλήλους και για τους συνταξιούχους.

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, τρίτη στη σειρά, η οποία θα έρθει τον Μάιο και βέβαια από τις αρχές του 2023 αυξήσεις ύψους 7,75% στο σύνολο σχεδόν των συντάξεων. Για την ακρίβεια, όπως μας είπε και ο Υπουργός, 2.499.258 δικαιούχοι. Το τελευταίο, πιστεύω ότι αξίζει μιας ιδιαίτερης προσοχής, όχι μόνο γιατί συμβαίνει έπειτα από 10 και πλέον χρόνια, αλλά γιατί αφορά μια μεγάλη κοινωνική ομάδα, πρωτίστως πιο αδύναμων συμπολιτών μας, αλλά και πολιτών που βρίσκονται στις παρυφές της μεσαίας τάξης.

Αυξήσεις, επίσης, θα δουν και οι γιατροί του ΕΣΥ. Βελτιώσεις θα δουν οι ένστολοί μας μέσω παρέμβασης στα επιδόματά τους. Ενώ προφανώς θα συνεχιστούν και τα αναχώματα στην ενεργειακή κρίση και στην ακρίβεια από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε προϋπολογίσει παραπάνω από 8 δισεκατομμύρια για επιδοτήσεις στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο και έχουμε ακόμα και ένα έκτακτο απόθεμα ύψους 1 δισεκατομμυρίου στην περίπτωση που χρειαστεί να καλυφθούν και άλλες έκτακτες ανάγκες.

Αυξάνουμε και άλλο τα κονδύλια για το επίδομα θέρμανσης και προβλέπουμε φυσικά πάντα και πρόσθετες ενισχύσεις, τόσο για τους αγρότες όσο και για τους κτηνοτρόφους μας, ώστε να αμυνθούν στο αυξημένο κόστος λιπασμάτων και ζωοτροφών.

Τέλος, να πούμε ότι προβλέπουμε για τη διετία 2022-2023 αμυντικές δαπάνες ύψους σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το έχουμε πει πολλές φορές: δεν υπάρχει πρόοδος στη χώρα μας χωρίς ασφάλεια, ούτε προφανώς ευημερία χωρίς εθνική ανεξαρτησία και προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας.

Τα παραπάνω δεν αλλάζουν, όπως είπα, τον ανηφορικό δρόμο τον οποίο έχουμε μπροστά μας. Οι συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία συνεχίζουν να «σφίγγουν» την παγκόσμια οικονομία η οποία επιβραδύνεται. Πολλές χώρες της Ευρώπης -εμείς δεν θα είμαστε μία από αυτές- θα δουν ύφεση το 2023. Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι, θα είναι αβέβαιοι. Όσα λοιπόν επικαλούμαστε σήμερα, νομίζω ότι είναι αφορμές για να κοπιάζουμε και όχι για να κομπάζουμε. Πιστεύω ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν συνολικά την προσπάθειά μας, νιώθουν ότι η Πολιτεία είναι δίπλα τους, ότι εξαντλεί όλες τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Αλλά ταυτόχρονα, δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να υποκύψουμε στα νέα «δώστα όλα» και στις ψεύτικες λύσεις του λαϊκισμού.

Άλλωστε, χάρη σε αυτές τις κοπιώδεις προσπάθειες τις οποίες όλοι καταβάλαμε, το δημόσιο χρέος υποχώρησε κατά σχεδόν 50 μονάδες τα τελευταία τρία χρόνια. Είμαστε η χώρα με την γρηγορότερη αποκλιμάκωση δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρώπη. Μια χώρα η οποία πια είναι εκτός εποπτείας, μια χώρα η οποία το 2023 θα επιστρέψει στα πρωτογενή πλεονάσματα.

Ετοιμάζεται να εισπράξει τις τελευταίες επιστροφές από τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, των γνωστών ANFAs που εκκρεμούσαν από την εποχή της προηγούμενης κυβέρνησης. Αναμένεται επίσης, ελπίζουμε και σήμερα, η απόφαση για την εκταμίευση της 2ης δόσης -γύρω στα 3,5 δισ.- από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νομίζω ότι είναι μία κίνηση η οποία βάζει και μία Ευρωπαϊκή σφραγίδα στη σωστή διαχείριση των Ευρωπαϊκών πόρων από την κυβέρνηση, αλλά απαντάει και στα ανεύθυνα λόγια τα οποία ακούγονται τελευταία περί αναδιαπραγμάτευσης ή επαναδιαπραγμάτευσης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αυτά είναι κεφάλαια τα οποία θα τονώσουν την πραγματική οικονομία στο σύνολό της και θα στηρίξουν ολόκληρη την κοινωνία. Δημιουργούν ελπίδα στους πολλούς, ίσως κάποια ανησυχία σε λίγους. Ας είναι, γιατί όπως είπα και με αφορμή το «Καλάθι του Νοικοκυριού», είμαστε μία κυβέρνηση που είμαστε με τη χώρα και είμαστε με τους πολλούς.

Ορισμένοι ισχυροί σίγουρα δεν ενδιαφέρονται για το «Καλάθι». Ξέρω, όμως, ότι αυτή η πρωτοβουλία, χωρίς να είναι πανάκεια, συνδυαστικά με άλλα μέτρα στήριξης, έχει καταφέρει να ανακουφίσει τους πιο αδύναμους. Είναι σαφές ότι οι τιμές έχουν ανασχεθεί στα βασικά αγαθά, ότι έχει δημιουργηθεί ένας υγιής εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Ένα στα πέντε προϊόντα έχουν πια μείωση. Όσοι λοιπόν λοιδορούν το «Καλάθι», ας σκεφτούν καλύτερα τα δικά τους λάθη. Και για όλα αυτά θα μιλήσουμε και στη διαδικασία της ψήφισης του Προϋπολογισμού. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και πάλι ενεργή συμμετοχή από την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα.

Αλλά σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να εξετάσουμε και άλλα κρίσιμα νομοσχέδια. Το νομοσχέδιο για το απόρρητο των επικοινωνιών, το οποίο θα ψηφιστεί πριν το τέλος του χρόνου. Αλλά θα παρουσιαστεί και η πρωτοβουλία μας για την ψυχική υγεία, όπου έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου για ένα θέμα στο οποίο εδώ και πολύ καιρό δεν αποδίδαμε την απαραίτητη σημασία ως Πολιτεία.

Να κλείσω με το μήνυμα που εκπέμπει συνολικά η οικονομική μας πολιτική, που είναι ένα μήνυμα σιγουριάς αλλά και ρεαλισμού. Αλλά και ένα μήνυμα συγκρατημένης αισιοδοξίας. Θα έλεγα ότι ο φετινός Προϋπολογισμός ανταποκρίνεται στα τρία μεγάλα εθνικά ζητούμενα της συγκυρίας. Υπηρετεί δηλαδή και τη σταθερότητα και τη συνέπεια και τη συνέχεια και πρώτα από όλα τη δέσμευσή μας απέναντι στον ελληνικό λαό να αγωνιζόμαστε σκληρά για να χτίσουμε ένα σύγχρονο κράτος που βαδίζει μπροστά και στοχεύει ψηλά. Αυτή τη δέσμευσή μας την υλοποιούμε και θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε γι’ αυτή.

Κλείνοντας να εκφράσω την ικανοποίησή μου, αγαπητέ Υπουργέ, για το γεγονός ότι προοδεύσαμε γρήγορα και αναρτήσαμε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Προσιτή Στέγη για τους Νέους, τρεις μήνες αφότου κάναμε τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει κινητοποιήσει το ενδιαφέρον της κοινωνίας, ειδικά της νέας γενιάς. Και πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε πολύ σύντομα για να υλοποιήσουμε τις πρόνοιές τους, ειδικά όσον αφορά το κομμάτι των επιδοτούμενων δανείων για νέους. Είναι μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία, ολιστική πρωτοβουλία, την οποία αναλαμβάνουμε για το κρίσιμο ζήτημα της στέγης και πιστεύω ότι θα βρει πολύ θετική ανταπόκριση στην κοινωνία.»





"Πυρά" από την αντιπολίτευση

Το ΚΚΕ σε σχόλιο του, με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρει ότι «το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί το νέο “υπερμνημόνιο” σε βάρος των λαών της Ευρώπης, δεν έχει ούτε μπορεί ν’ αποκτήσει φιλολαϊκό περιεχόμενο. Συμπυκνώνει τη Στρατηγική της ΕΕ, που από πίσω της φέρνει νέα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα, νέους αντεργατικούς νόμους, περισσότερη ενεργειακή φτώχεια, χάριν της κερδοφορίας των μεγάλων ομίλων. Αυτή την πραγματικότητα κρύβει και η διαμάχη μεταξύ των κομμάτων που από τη μία αποδέχονται το Ταμείο και από την άλλη σκιαμαχούν για τον τρόπο κατανομής των κονδυλίων του».

Σε ανακοίνωση της η Ελληνική Λύση, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο, αναφέρει: «Η "πανηγυρική" ομιλία του πρωθυπουργού στην έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, συνιστούν πρόκληση για κάθε Έλληνα. Είναι αδιανόητο την ώρα που οικονομία και κοινωνία βάλλονται από τις πρωτοφανείς ανατιμήσεις, ο πρωθυπουργός να βγαίνει και να πανηγυρίζει για την αύξηση των φορολογικών εσόδων! Οι δηλώσεις αυτές συνιστούν την επιβεβαίωση της Ελληνικής Λύσης, η οποία έχει καταγγείλει σε όλους τους τόνους ότι η «πολιτική των ανατιμήσεων» είναι επίσημη πολιτική της Ν.Δ., προκειμένου να γεμίζει τα δημόσια ταμεία, τα οποία έπειτα αδειάζει μοιράζοντας «παντεσπάνι» σε καρτέλ και ολιγάρχες, εξαπατώντας με «ψίχουλα» συνταξιούχους, μισθωτούς, ανέργους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κτηνοτρόφους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αναφορά όμως του πρωθυπουργού στο περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης συνιστά τον ορισμό του θράσους: Ενώ πλέον ακόμα και οι επιτελείς της ΕΕ κάνουν λόγο για την επισιτιστική κρίση που έρχεται, δικαιώνοντας έτσι τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος προειδοποιούσε από το 2020 για αυτά που ζούμε σήμερα, η Ν.Δ. επιμένει να μοιράζει τους πολύτιμους πόρους του ταμείου σε ημέτερους και ολιγάρχες, αφήνοντας εκτός την πρωτογενή παραγωγή. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με κακοδιαχείριση, αλλά με έγκλημα κατά του έθνους. Ο πρωθυπουργός απέδειξε σήμερα για άλλη μια φορά πως παραμένει αμετανόητος και επικίνδυνος».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης, μιλώντας στο Ράδιο ΜέΡΑ, σχολίασε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης περηφανεύεται ότι η οικονομική πολιτική της Μητσοτάκης ΑΕ εκπέμπει μήνυμα σιγουριάς. Δε διευκρινίζει όμως για ποιους».

