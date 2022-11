Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 – Νεϊμάρ: Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια για τον τραυματισμό του

Η δήλωση του γιατρού της Εθνικής Βραζιλίας, που βγάζει εκτός δύο παίκτες, μετά το χθεσινό αγώνα με τη Σερβία.

Ο Νεϊμάρ δεν πρόκειται να αγωνιστεί στο δεύτερο παιχνίδι της εθνικής Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, τη Δευτέρα 28/11 με αντίπαλο την Ελβετία, ενώ είναι αμφίβολος και για το ματς της τελευταίας αγωνιστικής με το Καμερούν.

Όπως δήλωσε ο γιατρός της «σελεσάο», Ροντρίγκο Λασμάρ, η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν επιβεβαίωσε την αρχική εκτίμηση για πρόβλημα στους συνδέσμους του αστραγάλου. Ανάλογο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Ντανίλο, που επίσης θα απουσιάσει από την προσεχή αναμέτρηση.

Σύμφωνα με τον γιατρό της εθνικής Βραζιλίας, οι δύο ποδοσφαιριστές θα συνεχίσουν τη θεραπεία τους, με στόχο να είναι έτοιμοι για τη συνέχεια του τουρνουά. «Θα είμαστε προσεκτικοί, ώστε να προσπαθήσουν να φτάσουν σε κατάσταση που θα τους επιτρέψει να ξαναπαίξουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο», τόνισε ο Λασμάρ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Νεϊμάρ και ο Ντανίλο δεν θα χρησιμοποιηθούν αν δεν είναι απολύτως έτοιμοι.

Οι δύο Βραζιλιάνοι διεθνείς τραυματίστηκαν στο χθεσινό (24/11) ματς με τη Σερβία, στο οποίο οι Νοτιοαμερικανοί επικράτησαν 2-0 με δύο γκολ του Ριτσάρλισον.

«Η υπερηφάνεια και η αγάπη που έχω φορώντας τη φανέλα της Βραζιλίας δεν μπορεί να εξηγηθεί. Εάν ο Θεός μού έδινε την δυνατότητα να διαλέξω μία χώρα όπου θα γεννιόμουν, θα διάλεγα την Βραζιλία. Στη ζωή δε μου δόθηκε κάτι με ευκολία, ήμουν πάντα υποχρεωμένος να κυνηγήσω τα όνειρά μου και τους στόχους μου.

Ποτέ να μην επιθυμείτε το κακό κάποιου, αλλά να βοηθάτε εκείνον που έχει ανάγκη. Σήμερα είναι μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην καριέρα μου και συνέβη μάλιστα σε αγώνα Μουντιάλ.

Είμαι άτυχος, είναι ενοχλητικό, με πονάει, αλλά είμαι σίγουρος πως θα έχω την ευκαιρία να επιστρέψω επειδή θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να βοηθήσω τη χώρα μου, τους συμπαίκτες μου κι εμένα τον ίδιο.

Εάν θα λυγίσω; Ποτέ! Είμαι παιδί του Θεού του κάνει πραγματικότητα όλα τα αδύνατα, και η πίστη μου είναι ατελείωτη» έγραψε χαρακτηριστικά ο Νεϊμάρ.





