Αθλητικά

Μουντιάλ: Οι ΗΠΑ δυσκόλεψαν την Αγγλία, αλλά….

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανώτερες οι Ηνωμένες Πολιτείες που δυσκόλεψαν την Αγγλία, που έχασε την ευκαιρία για τέρμα στις καθυστερήσεις.

Ούτε... τώρα τα κατάφερε η Αγγλία απέναντι στις Η.Π.Α. σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά την ήττα της με 1-0 το 1950 και το ισόπαλο 1-1 το 2010 στα γήπεδα της Ν. Αφρικής, τα «Τρία Λιοντάρια» έμειναν στο 0-0 με τους Αμερικανούς (και) στο «Al Bayat Stadium» της πόλης Αλ Χορ, για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου.

Και βεβαίως δεν «καθάρισαν» ακόμη την υπόθεση πρόκριση στους «16», μολονότι παρέμειναν στην κορυφή του γκρουπ με 4 βαθμούς. Δεύτερη σερί ισοπαλία για τους Αμερικανούς μετά το 1-1 με την Ουαλία και πλέον θα παίξουν τα... ρέστα τους στον «τελικό» της 3ης αγωνιστικής με το Ιράν (3 βαθμοί) για μία θέση στα νοκ-άουτ.

Η Αγγλία είχε την πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα, όταν στο 12' από πολύ ωραίο συνδυασμό ο Σάκα, γύρισε την μπάλα προς τον Κέιν που σούταρε με τη μία, αλλά η μπάλα κόντραρε και έφυγε σε κόρνερ.

Το συγκρότημα του Γκρεγκ Μπερχάλτερ «απάντησε» με την κεφαλιά του Ράιτ στο 17' που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 26' η χαμηλή σέντρα του Ντεστ, βρήκε τον ΜακΚένι εντός της περιοχής, αλλά το πλασέ του έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πίκφορντ.

Στο 33' οι Η.Π.Α. είχαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία τους. Ο Πούλισικ βρέθηκε σε θέση για σουτ εκτός περιοχής, το επιχείρησε, αλλά η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Πίκφορντ κι έφυγε μακριά.

Η μοναδική στιγμή που προσπάθησε να απειλήσει η αγγλική ομάδα, ήταν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων όταν ο Μάουντ βρήκε χώρο για να κάνει ένα πολύ καλό σουτ, αλλά ο Τέρνερ απομάκρυνε σε κόρνερ.

Στο δεύτερο 45λεπτο οι Αμερικανοί είχαν ένα πολύ πιεστικό 25λεπτο, όπου περιόρισαν τη δράση της Αγγλίας και προσπάθησαν να χτίσουν με υπομονή τις επιθέσεις τους, χωρίς να δημιουργήσουν όμως «καθαρή» ευκαιρία.

Στο τελευταίο τέταρτο η Αγγλία έβγαλε μεγαλύτερη επιθετικότητα και στο φινάλε θα μπορούσε να πάρει και τη νίκη, όμως στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων η κεφαλιά του Χάρι Κέιν από το φάουλ του Λουκ Σο, έφυγε ελάχιστα άουτ.

Διαιτητής: Χεσούς Βαλενθουέλα (Βενεζουέλα)

Κίτρινες: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΓΓΛΙΑ (Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ): Πίκφορντ, Σο, Μαγκουάιρ, Στόουνς, Τρίπιερ, Ράις, Μπέλιγχαμ (68' Χέντερσον), Στέρλινγκ (68' Γκρίλις), Μάουντ, Σάκα (78' Ράσφορντ), Κέιν.

Η.Π.Α. (Γκρεγκ Μπερχάλτερ): Tέρνερ, Ντεστ (78' Μουρ), Ζίμερμαν, Ριμ, Ρόμπινσον, ΜακΚένι (77' Άαρονσον), Άνταμς, Μουσά, Γουεά (83' Ρέινα), Πούλισικ, Ράιτ (83' Σάρτζεντ).

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Λάρισα: Ισόβια για τους πυροβολισμούς στη σύζυγό του

Τρίκαλα: θρίλερ με πτώμα σε δάσος

Θεσσαλονίκη: Ανάγκαζαν με τη βία έγκυο να ζητιανεύει (εικόνες)