Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: ΗΠΑ και Ουαλία στην πρώτη ισοπαλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον πρώτο ισόπαλο αγώνα έπαιξαν οι ΗΠΑ και η Ουαλία στη δεύτερη ημέρα του Μουντιάλ του Κατάρ.

Η πρώτη ισοπαλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ καταγράφηκε στον τέταρτο αγώνα της διοργάνωσης και συγκεκριμένα στο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Ουαλία, με το οποίο έκλεισε η αυλαία της πρώτης ημέρας στον 2ο όμιλο.

Στο στάδιο «Αχμέντ μπιν Αλί» (Αλ-Ραγιάν) οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 με τα γκολ των Γουεά και Μπέιλ, στην επιστροφή των ΗΠΑ στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την απουσία το 2018 και την πρώτη παρουσία των Ουαλών στην καταληκτική φάση του τουρνουά ύστερα από 64 χρόνια και συγκεκριμένα από το 1958!

Το πρώτο ημίχρονο ανήκε στους Αμερικανούς, που με τη φρεσκάδα και την ενέργειά τους περιόρισαν σε παθητικό ρόλο τους Ουαλούς, τους υποχρέωσαν σε κατοχή μόλις 33% κι έφταναν εύκολα στην περιοχή τους.

Η ομάδα του Γκρεγκ Μπελχάτερ απείλησε άμεσα, εις διπλούν μάλιστα, με τη συμπλήρωση δέκα λεπτών. Στο σημείο εκείνο ο Χένεσι επενέβη και αποσόβησε το αυτογκόλ από τον Ρόντον, ενώ στην εξέλιξη της φάσης η κεφαλιά του Σάρτζεντ σταμάτησε στο δοκάρι.

Στην επόμενη ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε οι Αμερικανοί άνοιξαν το σκορ. Ήταν το 36ο λεπτό όταν μετά από ωραία εναλλαγή ο Πούλισικ έβγαλε κάθετη-αριστούργημα στον Τίμοθι Γουεά και ο 22χρονος γιος του θρυλικού Τζορζ Γουεά, νυν Προέδρου της Λιβερίας (από το 2018), εκτέλεσε άψογα για το 1-0.

Την ίδια στιγμή ο Τιμ Γουεά σημείωνε γκολ και σε τρίτο ηλικιακά Μουντιάλ, αφού είχε σκοράρει τόσο στο Παγκόσμιο Κ17 (τρία γκολ) όσο και στο Κ20 (δύο γκολ).

Η αλλαγή του Τζέιμς, που έδωσε τη θέση του στον Μουρ, συντέλεσε ώστε οι Ουαλοί να γίνουν πιο επιθετικοί στο δεύτερο ημίχρονο, να κρατούν περισσότερο την μπάλα και να αρχίσουν να πιέζουν, αφού ο 30χρονος παίκτης κρατούσε μπάλα και δημιουργούσε.

Προϊόντος του χρόνου και αφού δεν έκανε φάσεις, η ομάδα του Ρόμπερτ Πέιτζ προσπάθησε να μεταφέρει το παιχνίδι στον μοναδικό τομέα που μπορούσε να ανησυχήσει τους αντιπάλους της: να σηκώσει την μπάλα ψηλά.

Υπερτερώντας σε ύψη, οι Ουαλοί απείλησαν δις σε ένα λεπτό με ισάριθμες κεφαλιές. Στην πρώτη περίπτωση ο Τέρνερ πέταξε την μπάλα κόρνερ στην προσπάθεια του Ντέιβις και στην εκτέλεσή του ο Μουρ έστειλε την μπάλα ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Τελικώς, η ισοφάριση προήλθε και πάλι από στημένη μπάλα: στο 80ό η εμπειρία του Γκάρεθ Μπέιλ οδήγησε τον άπειρο Ζίμερμαν σε πολύ απρόσεκτο μαρκάρισμα εντός περιοχής, με τον αρχηγό των Ουαλών να νικά τον Τέρνερ από τα 11 βήματα και να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 82ο λεπτό.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αμπντουλραχμάν Αλ-Γιασίμ (Κατάρ)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ντεστ, ΜακΚένι, Ριμ, Ακόστα - Μπέιλ, Μέφαμ

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΗΠΑ (Γκρεγκ Μπελχάτερ): Τέρνερ, Ντεστ (74΄ Γέντλιν), Ζίμερμαν, Άνταμς, Ρόμπινσον, Μούσα (74΄ Ακόστα), ΜακΚένι (66΄ Άρονσον), Πούλισικ, Ριμ, Γουεά (88΄ Μόρις), Σάρτζεντ (74΄ Ράιτ).

ΟΥΑΛΙΑ (Ρόμπερτ Πέιτζ): Χένεσι, Ν. Γουίλιαμς (79΄ Τζόνσον), Ντέιβις, Μέφαμ, Ρόντον, Γουίλσον (90΄ Τόμας), Ράμσεϊ, Μπέιλ, Ρόμπερτς, Αμπάντου (90΄ Μορέλ), Τζέιμς (46΄ Μουρ).

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Ανταλλαγή πυρών με τη Συρία

Χανιά: νεκρός αγνοούμενος που κυνηγούσε με τους γιους του

HIV – ΣΜΝ: Δωρεάν τεστ από ΕΟΔΥ και “Θετική Φωνή” για την #EuroTestWeek