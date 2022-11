Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η Αγγλία “γονάτισε” το Ιράν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ρεκόρ της έφτασε η ομάδα της Αγγλίας, με το σκόρ που έκανε κόντρα στο Ιράν.

Σε... περίπατο μετέτρεψε η Αγγλία τον πρώτο αγώνα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Η ομάδα του Γκάρεθ Σαουθγκέιτ επιβλήθηκε πολύ εύκολα του Ιράν με 6-2 στο «Khalifa International Stadium» του Αλ Ραγιάν, στο πλαίσιο του Β΄ ομίλου, και έδειξε από νωρίς ότι πήγε στο Μουντιάλ 2022 με στόχο να πρωταγωνιστήσει. Δύο γκολ πέτυχε ο Σάκα (43΄, 62΄) και από ένα οι Μπέλιγχαμ (35΄), Στέρλινγκ (45+1΄), Ράσφορντ (71΄) και Γκρίλις (90΄), ενώ για τους Ιρανούς σκόραρε ο Ταρεμί στο 65΄ και στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι.

«Μελανό» σημείο του αγώνα, ο τραυματισμός του τερματοφύλακα της ασιατικής ομάδας, Αλί Μπεϊρανβάντ, ο οποίος αποχώρησε με φορείο. Επειδή ο τραυματισμός του ήταν στο κεφάλι, ο Κάρλος Κεϊρόζ έκανε χρήση του νέου κανονισμού και προχώρησε σε έξι αλλαγές στο σύνολο, αφού αλλαγή που γίνεται επί υποψίας διάσεισης δεν προσμετράται στις πέντε που έχει δικαίωμα να κάνει κάθε ομάδα στον κανονικό αγώνα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι παίκτες της εθνικής Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους πριν την έναρξη της αναμέτρησης, μία κίνηση που ερμηνεύεται ως ένδειξη υποστήριξης στους διαδηλωτές που εδώ και δύο μήνες διαμαρτύρονται κατά της κυβέρνησης της χώρας.

Ο τραυματισμός του Αλί Μπεϊρανβάντ, μετά από μία εναέρια διεκδίκηση της μπάλας στο 8ο λεπτό, σημάδεψε το ξεκίνημα του αγώνα. Ο Ιρανός τερματοφύλακας αποκόμισε ένα σκίσιμο στο ύψος του ματιού και, παρότι το ιατρικό επιτελείο της ομάδας προσπάθησε για αρκετά λεπτά να σταματήσει την αιμορραγία, τελικά αντικαταστάθηκε από τον Χοσεΐν Χοσεϊνί, ύστερα από περίπου δεκάλεπτη διακοπή.

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε τη μορφή του ματς ως το 30ο λεπτό, στη συνέχεια όμως οι Άγγλοι βρήκαν ρυθμό και έκλεισαν τους Ασιάτες στο μισό γήπεδο. Η πρώτη καλή στιγμή καταγράφηκε στο 30΄, όταν το σουτ του Μάουντ κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ δύο λεπτά αργότερα, η κεφαλιά του Μαγκουάιρ μετά από κόρνερ του Τρίπιερ σταμάτησε στο δοκάρι. Τελικά, η υπεροχή των Άγγλων καρποφόρησε στο 35ο λεπτό, με τον Σο να κάνει τη σέντρα από τα αριστερά και τον Μπέλιγχαμ να πετυχαίνει με κεφαλιά το 1-0.

Οι παίκτες του Γκάρεθ Σαουθγκέιτ δεν αρκέστηκαν στο πρώτο γκολ, συνέχισαν να πιέζουν και «καθάρισαν» το παιχνίδι πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Στο 43΄ ο Σο εκτέλεσε κόρνερ προς το ύψος του πέναλτι, ο Μαγκουάιρ πήρε την κεφαλιά με δύο αντιπάλους και η μπάλα στρώθηκε στον Σάκα, ο οποίος με αριστερό σουτ «έγραψε» το 2-0. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων (από τα 14 που υποδείχθηκαν), τα «τρία λιοντάρια» βγήκαν στην αντεπίθεση, ο Κέιν έκανε το γύρισμα και ο Στέρλινγκ με προβολή σημείωσε το τρίτο γκολ της ομάδας του.

Όπως ήταν φυσικό, η Αγγλία «έριξε στροφές» στο β΄ ημίχρονο, αλλά έστω κι έτσι κατάφερε να φτάσει σε άλλο ένα γκολ στο 62΄, με τον Σάκα να παίρνει τη μπάλα μέσα στην περιοχή και, μετά από διαδοχικές προσποιήσεις, να σουτάρει και να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό τέρμα του. Το Ιράν κατάφερε να μειώσει στο 65΄, με ωραίο σουτ του Ταρεμί στην κίνηση, μετά από κάθετη μπαλιά του Γκολιζαντέχ, αλλά στο 71΄ ο νεοεισελθών Ράσφορντ πήρε την πάσα από τον Κέιν, ελίχθηκε και με ωραίο πλασέ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 5-1. Το έκτο γκολ της Αγγλίας σημειώθηκε στο 90΄, με τον Γουίλσον να βγαίνει στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και να «σερβίρει» έτοιμο γκολ στον Γκρίλις.

Στις καθυστερήσεις, κι αφού πρώτα ο Αζμούν είχε δοκάρι (98΄), οι Ιρανοί κέρδισαν πέναλτι μέσω VAR για τράβηγμα φανέλας του Μαγκουάιρ στον Πουραλιγκαντζί και ο Ταρεμί στο 103΄ (!) διαμόρφωσε το τελικό 6-2.

Διαιτητής: Ραφαέλ Κλάους (Βραζιλία)

Κίτρινες: Τζαχανμπάκς, Πουραλιγκαντζί

Οι συνθέσεις:

ΑΓΓΛΙΑ (Γκάρεθ Σαουθγκέιτ): Πίκφορντ, Στόουνς, Μαγκουάιρ (70΄ Ντάιερ), Τρίπιερ, Ράις, Μπέλιγχαμ, Μάουντ (70΄ Φόντεν), Σο, Σάκα (70΄ Ράσφορντ), Κέιν (75΄ Γουίλσον), Στέρλινγκ (71΄ Γκρίλις)

ΙΡΑΝ (Κάρλος Κεϊρόζ): Μπεϊρανβάντ (20΄ λ. τρ. Χ. Χοσεϊνί), Μοχαραμί, Χατζισαφί, Μοχαμαντί (63΄ Τοραμπί), Τζαχανμπάκς (46΄ Γκολιζαντέχ), Πουραλιγκαντζί, Ταρεμί, Τσεσμί (46΄ Καναάνι), Καρίμι (46΄ Εζατολάχι), Μ. Χοσεϊνί, Νουρολαχί (77΄ Αζμούν)

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις της Δευτέρας στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

“Κιβωτός του Κόσμου”: Οι μάρτυρες “κλειδί” και η εισαγγελική έρευνα

Ρεύμα - Δεκέμβριος: τα τιμολόγια των παρόχων