Πολιτική

“Κιβωτός του Κόσμου” - Θεοδωρικάκος: Έρευνα για τα τεράστια ποσά που έχουν δοθεί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επανέλαβε ότι "η έρευνα θα πάει μέχρι το τέλος". Τι είπε για την ΜΚΟ "Human Rights 360" και τον Αλέξη Τσίπρα.



Για την υπόθεση με την «Κιβωτό του Κόσμου» αλλά και όλα τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα και συγκλονίζουν την κοινή γνώμη αλλά και το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα».

Με αφορμή την χθεσινή «Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών» ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών είναι μεγάλο, ωστόσο σημείωσε ότι η κοινωνία πλέον έχει ευαισθητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά και η αστυνομία

Όπως είπε τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας και τα αστυνομικά τμήματα έχουν αντιμετωπίσει φέτος 10.000 τέτοιες περιπτώσεις, διπλάσιες από τα προηγούμενα χρόνια. Η περίοδος της πανδημίας όξυνε τις σχέσεις και είχαμε πολλά περιστατικά, υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος, προσθέτοντας ότι «έχουμε δημιουργήσει 18 τέτοια γραφεία» με επικεφαλής στα περισσότερα γυναίκες και στα οποία 400 στελέχη της ΕΛΑΣ ασχολούνται πλέον ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις.

«Καλούμε τις γυναίκες αν συμβαίνει κάτι να απευθύνονται στην γραμμή 15900 ή στην αστυνομία. Μπορούν να βρουν ουσιαστική στήριξη» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ενώ σημείωσε ότι σε λίγες εβδομάδες θα τεθεί σε εφαρμογή το «κουμπί πανικού», μια υπηρεσία η οποία θα απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν ήδη πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Σχετικά με την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» ο κ. Θεοδωρικάκος δεν θέλησε να παρουσιάσει πρόσθετα στοιχεία, καθώς όπως είπε η ανάκριση είναι μυστική. Ωστόσο, σχολιάζοντας γενικά είπε ότι σε όλες τις σοκαριστικές υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη το τελευταίο διάστημα, όπως αυτή του Κολωνού και του συγγραφέα που κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας, έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς, ότι «η πολιτεία έδρασε αποτελεσματικά και ο νόμος εφαρμόζεται για όλους».

Σημείωσε ότι για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» είναι σε εξέλιξη έρευνα σε βάρος ιερωμένου, ωστόσο όπως είπε «πιστεύω θα υπάρξουν εξελίξεις σε λίγο καιρό». Ανέφερε ακόμα, ότι η αστυνομία έχει παραδώσει την δικογραφία στην εισαγγελική αρχή, ενώ ταυτόχρονα η οικονομική αστυνομία διεξάγει έρευνα, ώστε να εξακριβωθεί που έχουν πάει τα τεράστια ποσά που έχουν δοθεί στον Οργανισμό.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι θα υπάρξει τεράστια διαφάνεια και δοθούν όλα τα στοιχεία στην δημοσιότητα. «Η έρευνα θα πάει μέχρι το τέλος», είπε και πρόσθεσε ότι εφόσον υπάρξει εγκληματική δράση οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη.

Τόνισε ακόμα ότι τέτοιες ΜΚΟ υπόκεινται στην κρίση και τον έλεγχο των περιφερειών. «Οι περιφερειακές αρχές οφείλουν να ελέγχουν αυτές τις Οργανώσεις», υπογράμμισε. Ακόμα σημείωσε ότι «σε εμάς δεν έχει υπάρχει οικονομική καταγγελία ωστόσο το θεώρησα αναγκαίο να γίνει έλεγχος λόγω των μεγάλων ποσών που έχουν εισρεύσει την οργάνωση».

Σχετικά με τα παιδιά που φιλοξενούνται στις δομές της Κιβωτού του Κόσμου είπε ότι «το αρμόδιο υπουργείο και η κ. Μηχαηλίδου έχουν αναπτύξει δράσεις για να προστατευτούν τα παιδιά των δομών αυτών».

Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε και την ΜΚΟ “Human Rights 360”, στελέχη της οποίας τίθενται υπό εισαγγελικό έλεγχο, η οποία ήρθε στο προσκήνιο της επικαιρότητας μετά τις καταγγελίες της Οργάνωσης πως οι ελληνικές αρχές άφησαν στη «τύχη» τους 38 μετανάστες στον Έβρο τον δεκαπενταύγουστο, αν και βρίσκονταν σε ελληνικό έδαφος, με αποτέλεσμα να πεθάνει ένα παιδί. Καταγγελίες που σχεδόν ένα μήνα μετά σε ανακοίνωσή του ο ιδρυτής της Οργάνωσης πήρε πίσω κάνοντας λόγο για «εσφαλμένη πεποίθηση» ότι οι 38 βρίσκονταν στην ελληνική πλευρά.

Ο υπουργός εξαπέλυσε πυρά στον Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως είπε με αφορμή τα όσα είχε υποστηρίξει τότε η ΜΚΟ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «μας κατηγόρησε ότι είμαστε και προδότες και δολοφόνοι, προδότες γιατί εκχωρήσαμε, υποτίθεται, μία νησίδα στην Τουρκία, απεδείχθη ότι η νησίδα αυτή στον Έβρο ανήκει στην τουρκική, ανήκει στην τουρκική επικράτεια, με επίσημα έγγραφα του δικούς μας Γενικού Επιτελείου Στρατού, τα οποία είναι υπεράνω οποιασδήποτε αμφισβήτησης και, δεύτερον, ότι κανένα παιδάκι δεν πέθανε ή, εν πάσει περιπτώσει, απολύτως βέβαια δεν πέθανε κανένα παιδί μέσα σε ελληνικό έδαφος».

«Αυτό το λέω γιατί οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ασφαλώς τίθενται υπό το μικροσκόπιο του ελέγχου, διότι κανείς δεν μπορεί να είναι υπεράνω ελέγχου, ας κοιτάξουν όλοι να σκέφτονται ότι πρώτα απ’ όλα έχουμε μία πατρίδα την οποία οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε, η πατρίδα μας έχει σύνορα και στην στεριά και στην θάλασσα και είναι υποχρέωση μας να φυλάττουμε αυτά τα σύνορα, σεβόμενοι πάντοτε τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και τον ανθρωπισμό μας. Διότι εκεί στον Έβρο, το χειμώνα, όταν το ποτάμι είναι ορμητικό και με πολύ μεγάλο βάθος, Έλληνες αστυνομικοί έχουν πέσει μέσα και έχουν σώσει εκατοντάδες παράνομους μετανάστες, τους οποίους έχουμε περιθάλψει και έχουμε κάνει όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Επομένως μετά την Μ.Κ.Ο. η οποία ελέγχεται πλέον δικαστικά και αυτό έπρεπε να γίνει, για άλλη μία φορά θα καλέσω τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, έστω και τώρα και ύστερα από τόσους μήνες να αναγνωρίσει αυτό το τεράστιο λάθος του και να ζητήσει μία συγγνώμη, όχι από την κυβέρνηση, κυρίως από τους αστυνομικούς και τους στρατιώτες μας και τους πολίτες του Έβρου οι οποίοι φυλάττουν τα σύνορα μας με αποφασιστικότητα», είπε τέλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022 - Σάββατο: Οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Τροχαίο: Νεκρός 25χρονος μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ο ΑΝΤ1 στον σταθμό Παπάφη (βίντεο)