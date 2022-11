Τεχνολογία - Επιστήμη

Καιρός: Πού σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Παγετός σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου. Πού έδειξε ο υδράργυρος μείον 4,9 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας αλλά και σε ηπειρωτικές περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Οχυρό Νευροκοπίου και ήταν ίση με μείον 4,9 βαθμούς Κελσίου. Οι σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr κατέγραψαν τις επόμενες χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες σήμερα το πρωί σε Μαυρολιθάρι Φωκίδας (-4,8), Νευροκόπι (-4,4), Βαρικό Φλώρινας (-3,9) και Βουτύρο Καρπενησίου (-3,8 βαθμοί).

Βροχές και μποφόρ σήμερα

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τo Σάββατο, αναμένονται λίγες νεφώσεις, που γρήγορα στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και κυρίως στα δυτικά, στα κεντρικά και στα βόρεια θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί στα δυτικά, 3 με 5 μποφόρ, που σταδιακά στο Ιόνιο θα ενισχυθούν στα 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί-βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή

Για την Κυριακή προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στη δυτική Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 11 με 13 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14 με 17 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

