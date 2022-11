Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Βραζιλία: Η... ώρα του Βινίσιους

Ο νεαρός επιθετικός, καλείται ν' αναλάβει «χρέη» ηγέτη στην εθνική Βραζιλίας, ελλείψει του τραυματία Νεϊμάρ. Ανάμεσα στους δύο «Junior» της «σελεσάο», τα σημεία σύγκρισης είναι πολλά...

Ενα από τα νέα «αστέρια» του βραζιλιάνικου, αλλά και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο 22ρονος Βινίσιους Τζούνιορ, οδεύει ολοταχώς προς την κορυφή, τόσο με την Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και με την «σελεσάο». Η ραγδαία εξέλιξη του, θυμίζει αρκετά την αντίστοιχη του Νεϊμάρ και ελλείψει του τραυματία αρχηγού, ο νεαρός επιθετικός, καλείται ν' αναλάβει «χρέη» ηγέτη στην εθνική Βραζιλίας, στην αναμέτρηση της ερχόμενης Δευτέρας (28/11) με την Ελβετία, για την 2η αγωνιστική του Μουντιάλ.

Ανάμεσα στους δύο «Junior» της «σελεσάο», τον Νεϊμάρ και τον Βινίσιους, τα σημεία σύγκρισης είναι πολλά. Αμφότεροι διαθέτουν εξαιρετική ντρίμπλα, υπέγραψαν σύντομα σε μεγάλο ισπανικό σύλλογο, κατέκτησαν το Champions League και παίζουν στο πρώτο τους Μουντιάλ, σε ηλικία 22 ετών.

Και το ερώτημα, είναι, εάν ο Βινίσιους (σ.σ. 17 συμμετοχές, 1 γκολ), θα καταφέρει να κάνει τον κόσμο να... ξεχάσει τον τραυματισμό του Νεϊμάρ, στον αγώνα της Δευτέρας (18:00). Στον πρώτο του αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, την περασμένη Πέμπτη εναντίον της Σερβίας (2-0), ο νεαρός επιθετικός, έδωσε μία ικανοποιητική... γεύση των δυνατοτήτων του, αν και περιορίσθηκε αισθητά από τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Παρά το γεγονός ότι δεν σκόραρε, συμμετείχε ενεργά και στα δύο γκολ της Βραζιλίας, γεγονός που τον ικανοποίησε, όπως μαρτυρούν και οι δηλώσεις του: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Περίμενα 22 χρόνια για να φθάσω εδώ, με πολλή δουλειά, και είμαι χαρούμενος που μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα στο πρώτο μας παιχνίδι και να νικήσουμε. Αρχίσαμε με το... δεξί, δεν θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα. Αλλά ο δρόμος είναι μακρύς. Υπάρχουν επτά τελικοί (σ.σ. μέχρι τον τελικό) και νικήσαμε μόνο τον πρώτο».

Αυτή η επιτυχημένη εμφάνιση... προκαλεί απαιτήσεις και για πολλές ακόμη, αρχής γενομένης από τον αγώνα με την Ελβετία. Και τουλάχιστον μέχρι τώρα, ο Βινίσιους, έχει αποδείξει ότι διαθέτει την ωριμότητα και την ψυχραιμία για να πάρει το «βάρος», όπως έκανε στον τελικό του Champions League, σκοράροντας το μοναδικό γκολ κόντρα στην Λίβερπουλ. Και στην εφετινή La Liga, έχει σημειώσει 10 γκολ, καλύπτοντας επάξια το κενό που άφησε ο Καρίμ Μπενζεμά, όταν ήταν τραυματίας.

«Το μόνο πράγμα που έκανα για να τον βοηθήσω ήταν να του δώσω την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν», δήλωσε πρόσφατα ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Κάρλο Αντσελότι και πρόσθεσε: «Εχει βελτιωθεί πολύ, στην αποτελεσματικότητά του μπροστά στην εστία. Η δυσκολία για έναν επιθετικό είναι να βρεθεί μπροστά από τον τερματοφύλακα, γιατία απαιτείται ωριμότητα και ψυχραιμία».

