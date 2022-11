Κοινωνία

ΕΠΑΛ: Ξύλο μεταξύ μαθητών και τραυματισμοί (εικόνες)

«Πυρήνες» βίας και εκφοβισμού σε σχολεία. Σοβαρή επίθεση σε μαθητή και ελαφρύς τραυματισμός καθηγητή στο 1ο ΕΠΑΛ.

Διαστάσεις, που εύκολα μπορεί να γίνουν ανεξέλεγκτες, σε σχολεία του Ρεθύμνου περιγράφονται από εκπαιδευτικούς, με αφορμή ένα πολύ σοβαρό βίαιο επεισόδιο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μαθητή και ενός καθηγητή και σημειώθηκε στο προαύλιο του 1ου ΕΠΑΛ Ρεθύμνου την περασμένη Πέμπτη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το goodnet.gr, το επεισόδιο της Πέμπτης ήρθε ως «συνέχεια» μικρότερης έκτασης επεισοδίου, που είχε σημειωθεί δύο εβδομάδες πριν και πάλι στο ίδιο σχολείο και έχει ρατσιστικά κίνητρα.

Τοτε, ένας μαθητής Αλβανικής υπηκοότητας είχε προκληθεί από συμμαθητές του και εξωσχολικούς, είχε απειληθεί και απάντησε αμυνόμενος. Έτσι, εκτιμάται – όπως προκύπτει από τις περιγραφές – πως την Πέμπτη οι μαθητές, που θεώρησαν πως θίχτηκαν από την συμπεριφορά του συμμαθητή τους, «κάλεσαν ενισχύσεις» από άλλα σχολεία (από περιφερειακή μονάδα αλλά και από σχολείο της πόλης) και έβαλαν στόχο τον συγκεκριμένο νεαρό.

Όλα έγιναν, ενώ το σχολείο ήταν σε λειτουργία και τα μαθήματα σε εξέλιξη, άρα όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι 700 περίπου μαθητές της μονάδας εκεί! Και όλα συνέβησαν εντός του σχολικού συγκροτήματος, όπου δηλαδή μπήκαν οι εξωσχολικοί (ακόμα και αν μιλάμε για μαθητές, θεωρούνται εξωσχολικοί, αφού ανήκουν σε άλλο σχολείο) και σχεδόν ανενόχλητοι επιτέθηκαν στον μαθητή.

Το θύμα δέχθηκε επίθεση από τουλάχιστον επτά άτομα, τόσο από το εν λόγω σχολείο όσο και από μαθητές άλλων σχολείων και σύντομα το επεισόδιο πήρε μεγάλες διαστάσεις, αφού προστέθηκαν και άλλοι μαθητές που περικύκλωσαν τον μαθητή και τον ξυλοκοπούσαν χωρίς έλεος! Και όλα αυτά, ενώ κάποιοι άλλοι… απλά βιντεοσκοπούσαν το γεγονός και δεν αντιδρούσαν.

Αυτός που αντέδρασε ήταν ένας καθηγητής, ο οποίος είδε τι συνέβαινε και «έπεσε» πάνω στον μαθητή που δεχόταν την επίθεση, προστατεύοντάς τον. Μάλιστα, τραυματίστηκε ελαφρά (από κάποιο αντικείμενο) και, κατά τις ίδιες πληροφορίες, πήγε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.

Την Παρασκευή, το 1ο ΕΠΑΛ έμεινε κλειστό και πραγματοποιήθηκε εκτάκτως συνέλευση του συλλόγου των διδασκόντων και της διεύθυνσης. Κλήθηκαν οι μαθητές, που συμμετείχαν στο σοβαρό επεισόδιο και οι γονείς τους. Ταυτόχρονα, ενημερώθηκαν τα δύο τουλάχιστον σχολεία, από τα οποία προέρχονταν οι μαθητές που επίσης συμμετείχαν στην επίθεση.

Τόσο στο 1ο ΕΠΑΛ όσο και στο περιφερειακό λύκειο, του Περάματος εν προκειμένω, στο οποίο φοιτούν οι 4 «εξωσχολικοί» μαθητές, ελήφθησαν άμεσα αποφάσεις. Αποβλήθηκαν 3 μαθητές για δύο μήνες από το 1ο ΕΠΑΛ και 4 μαθητές από το ΓΕΛ Περάματος. Μάλιστα, στην περίπτωση του επαγγελματικού λυκείου, γίνεται και πρόταση για αλλαγή του εξωσχολικού περιβάλλοντος για τους επίμαχους μαθητές, απόφαση, όμως που πρέπει να «περάσει» από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την περιφερειακή της Κρήτης, σύμφωνα με το goodnet.gr,

Βίντεο: Dimitra Barkatsa

