Μητσοτάκης: Το κλίμα ήδη μυρίζει εκλογές, πρώτη και αυτοδύναμη η ΝΔ

Στους κεντρικούς δρόμους της Καλλιθέας περιηγήθηκε ο πρωθυπουργός και απηύθυνε χαιρετισμό σε πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί.



Στους κεντρικούς δρόμους της Καλλιθέας περιηγήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του στο Αστυνομικό Τμήμα της πόλης και συνομίλησε με κατοίκους και καταστηματάρχες. Σε χαιρετισμό που απηύθυνε σε πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί επεσήμανε ότι στην Καλλιθέα είχε την πρώτη του προεκλογική παρουσία ως υποψήφιος βουλευτής, πίσω στο 2003.

Υπογράμμισε ότι σήμερα η Ελλάδα είναι πολύ πιο ισχυρή απ' ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια, αναφέρθηκε στις μεγάλες δυσκολίες λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων αλλά και στην στήριξη της κοινωνίας, η οποία κατέστη δυνατή ακριβώς «διότι σήμερα η Ελλάδα αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από τις πιο πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δημιουργούμε ένα πλεόνασμα, το οποίο μπορούμε να επιστρέψουμε στην κοινωνία μέσα από στοχευμένα μέτρα στήριξης».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, «ο προοδευτισμός και η κοινωνική ευαισθησία πρέπει να αποδεικνύονται στην πράξη και όχι στα λόγια». Με τη δέσμευση ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει στην πορεία που μέχρι τώρα ακολουθεί, πρόσθεσε:

«Το κλίμα ήδη μυρίζει εκλογές. Και δικαιολογημένα, θα έλεγα, καθώς μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία για τις εκλογές του 2023, που θα φέρουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και αυτοδύναμη. Και καθώς πια οδεύουμε προς το τέλος της θητείας μας, μπορούμε με αυτοπεποίθηση να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να τους πούμε: ναι, σε αντίθεση με αυτά τα οποία έκαναν οι προηγούμενοι, εμείς ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Και διεκδικούμε το δικαίωμα να κυβερνήσουμε τον τόπο για ακόμη μία τετραετία για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία την οποία έχουμε χαράξει».

Επανέλαβε το δίλημμα των εκλογών, λέγοντας: «Η πορεία την οποία έχουμε χαράξει, με μια λάθος επιλογή στην κάλπη μπορεί να αντιστραφεί και όλα όσα έχουμε χτίσει να γκρεμιστούν. Το είδαμε, εξάλλου, την προηγούμενη τετραετία. Αλλά, φίλες και φίλοι, τα διλήμματα των εκλογών πια είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα: θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά και ψηλά ή θα γυρίσουμε πίσω σε ένα παρελθόν που έχουμε ξεχάσει;».

Αντέτεινε ότι «αυτοί οι οποίοι καταφεύγουν στην πόλωση, στον λαϊκισμό, στις ακρότητες, στις θεωρίες συνωμοσίας είναι κατά κανόνα αυτοί που δεν έχουν να μιλήσουν καθόλου και να πουν τίποτα στους πολίτες για τα πραγματικά τους προβλήματα. Αυτό δεν είναι το γήπεδο το δικό μας. Το δικό μας γήπεδο είναι το γήπεδο της επίλυσης των πραγματικών προβλημάτων της κοινωνίας και για αυτά ενδιαφέρονται οι πολίτες τελικά. Και με βάση αυτό το κριτήριο θα κρίνουν και θα κάνουν τις επιλογές τους», είπε χαρακτηριστικά.

Τον πρωθυπουργό προλόγισε ο δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πάντα δίπλα στην πόλη μας, από εδώ ξεκίνησε και έχει πάντα τη διάθεση να συνεισφέρει στα μεγάλα, να ασχολείται ακόμα και με τα μικρότερα», σημείωσε ο κ. Κάρναβος.

«Να πούμε πως είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι που επί διακυβέρνησής σας ανακοινώθηκε η έλευση του Μετρό στην Καλλιθέα, είναι ένα έργο που σας ζητήσαμε και το δρομολογήσατε», πρόσθεσε.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού σε πολίτες της Καλλιθέας που είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθούν:

«Δήμαρχέ μου, κύριε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, σάς ευχαριστώ για αυτή την πολύ θερμή υποδοχή.

Σήμερα χαίρομαι διπλά γιατί βλέπω ανάμεσά μας πολλούς καλούς, παλιούς φίλους, που πορευτήκαμε το δύσκολο δρόμο των εκλογικών αναμετρήσεων από το 2004 που με εμπιστευτήκατε για πρώτη φορά και με εκλέξατε πρώτο Βουλευτή στην ενιαία Β΄ Αθηνών.

Δεν ξεχνώ, ότι την πρώτη μου προεκλογική παρουσία, το πρώτο σπίτι το οποίο έκανα ως υποψήφιος Βουλευτής το 2003, το έκανα τον Μάιο του 2003 εδώ στην Καλλιθέα. Όχι στο Φάληρο, κύριε Δήμαρχε. Εδώ στην Καλλιθέα.

Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ κατ' αρχάς, για τη στήριξη που δίνετε στη μεγάλη μας παράταξη, στη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να σας πω ότι εντυπωσιάζομαι πάρα πολύ από την προσέλευσή σας.

Και είμαι σίγουρος, φίλες και φίλοι, ότι ο ελληνικός λαός θα μας εμπιστευτεί και πάλι, διότι ήμασταν συνεπείς στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και διότι κρατήσαμε σταθερό το τιμόνι του σκάφους της πατρίδας μας σε πολύ ταραγμένα νερά.

Θυμάμαι όταν είχα έρθει εδώ προεκλογικά να μιλήσω στην Καλλιθέα, είχα δεσμευτεί για κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα: θα μειώσουμε τους φόρους και τους μειώσαμε. Θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και τις δημιουργήσαμε. Θα φέρουμε ξένες επενδύσεις και τις φέραμε. Θα κάνουμε την πατρίδα μας πιο ισχυρή και πιο ασφαλή απέναντι στις προκλήσεις των γειτόνων μας και το κάναμε.

Η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή απ' ό,τι ήταν πριν από τέσσερα χρόνια.

Ξέρω και ξέρετε ότι σε καμία κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά δεν έτυχαν τόσες μεγάλες δυσκολίες. Από τη μεταναστευτική εισβολή στον Έβρο και την πανδημία, μέχρι τις προκλήσεις των γειτόνων μας και τώρα τη μεγάλη εισαγόμενη ενεργειακή κρίση. Οι πολίτες όμως γνωρίζουν ότι μπορούν να στηρίζονται σε εμάς και ότι θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για να τους στηρίξουμε στους δύσκολους καιρούς που περνάμε.

Όπως στηρίξαμε την κοινωνία στην πανδημία και πληρώσαμε τους μισθούς όλων των εργαζομένων των καταστημάτων που έκλεισαν και στηρίξαμε τις επιχειρήσεις με επιστρεπτέα προκαταβολή, το ίδιο κάνουμε και τώρα εν μέσω αυτής της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης.

Το γνωρίζετε όλοι σας, κάθε φορά που παίρνετε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος βλέπετε τι θα πληρώνατε αν δεν υπήρχε η κρατική επιδότηση και τι πληρώνετε τώρα. Επειδή ακριβώς το κράτος σπεύδει και στηρίζει κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνα, κάθε επιχειρηματία, είτε είναι μεγάλος είτε είναι μικρός. Και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε.

Και μπορούμε να το κάνουμε, διότι σήμερα η Ελλάδα αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από τις πιο πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δημιουργούμε ένα πλεόνασμα, το οποίο μπορούμε να επιστρέψουμε στην κοινωνία μέσα από στοχευμένα μέτρα στήριξης.

Από 1/1/2023, οι συνταξιούχοι θα δουν για πρώτη φορά αύξηση κοντά στο 8% στις συντάξεις τους. Η εισφορά αλληλεγγύης, αυτός ο μνημονιακός φόρος που έρχεται από το παρελθόν, θα καταργηθεί οριστικά για όλους.

Και τώρα, πριν από τις γιορτές, παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευάλωτοι συμπολίτες μας θα πάρουν ένα έκτακτο βοήθημα 250 ευρώ, το οποίο έρχεται να προστεθεί σε όλο το πλαίσιο στήριξης, το οποίο έχουμε δρομολογήσει για την κοινωνία από τότε που ξέσπασε αυτή η μεγάλη κρίση.

Γιατί τα λέω όλα αυτά, φίλες και φίλοι; Τα λέω διότι ο προοδευτισμός και η κοινωνική ευαισθησία πρέπει να αποδεικνύονται στην πράξη και όχι στα λόγια. Και αναρωτιέμαι πόσο προοδευτικοί και πόσο ευαίσθητοι ήταν όλοι αυτοί που μόνο φόρους αύξαναν και διέλυσαν τη μεσαία τάξη. Αύξησαν την ανεργία και επιβάρυναν τελικά τους πιο αδύναμους.

Σε αυτή την πορεία, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε. Και καθώς πια οδεύουμε προς το τέλος της θητείας μας, μπορούμε με αυτοπεποίθηση να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να τους πούμε: ναι, σε αντίθεση με αυτά τα οποία έκαναν οι προηγούμενοι, εμείς ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Και διεκδικούμε το δικαίωμα να κυβερνήσουμε τον τόπο για ακόμη μία τετραετία για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία την οποία έχουμε χαράξει.

Και σας θέλω όλους δίπλα μου γιατί πρέπει να εξηγήσουμε και στους καχύποπτους συμπολίτες μας, οι οποίοι ακόμα προβληματίζονται σήμερα για το τι πρέπει να ψηφίσουν, ότι τίποτα από αυτά που έχουμε πετύχει δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Η πορεία την οποία έχουμε χαράξει, με μια λάθος επιλογή στην κάλπη μπορεί να αντιστραφεί και όλα όσα έχουμε χτίσει να γκρεμιστούν. Το είδαμε, εξάλλου, την προηγούμενη τετραετία. Αλλά, φίλες και φίλοι, τα διλήμματα των εκλογών πια είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα: θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά και ψηλά ή θα γυρίσουμε πίσω σε ένα παρελθόν που έχουμε ξεχάσει;

Θα στηρίζουμε την πραγματική οικονομία, τους μεροκαματιάρηδες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται κάθε μέρα να τα βγάλουν πέρα ή θα πάμε σε μια ισοπεδωτική λογική αύξησης των φόρων για να τσακίσουμε και πάλι τη μεσαία τάξη;

Θα εξακολουθούμε -και το λέω αυτό γιατί έχουμε μαζί μας εδώ τον κ. Ναύαρχο- να στηρίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας έμπρακτα αγοράζοντας αεροπλάνα και καράβια ή θα ρισκάρουμε να ακυρώσουμε τις αμυντικές συμφωνίες τις οποίες έχουμε υπογράψει για να επιστρέψουμε σε μια δήθεν ανεξάρτητη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική;

Κοιτάξτε, φίλες και φίλοι, τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα. Η χώρα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διακινδυνεύσουμε την πολύ μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει.

Ξέρω όμως ταυτόχρονα ότι έχουμε μεγάλες δυσκολίες. Και αυτό το οποίο ζητώ από τα στελέχη μας κυρίως, από τους Υπουργούς μας, από τους βουλευτές μας -και θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε όλους τους βουλευτές του Νότιου Τομέα οι οποίοι πραγματικά κάνουν μια εξαιρετική δουλειά να αναδεικνύουν πολλά τοπικά ζητήματα, κύριε Δήμαρχε, και να δίνουν λύσεις σε αυτά- θέλω να είμαστε σεμνοί στη συμπεριφορά μας. Να αναγνωρίζουμε ότι ο κόσμος έχει δυσκολίες και να περνάμε το μήνυμα ότι προσπαθούμε.

Προσπαθούμε συνέχεια για το καλύτερο. Λύνουμε κάθε μέρα πολλά προβλήματα. Χθες, να δώσω ένα παράδειγμα μόνο, ήταν η Παγκόσμια Ημέρα αντιμετώπισης της κακοποίησης και της βίας κατά των γυναικών. Έχουμε πετύχει ένα πολύ σημαντικό έργο στον τομέα αυτό. Για πρώτη φορά σπάσαμε τη σιωπή και κακοποιημένες γυναίκες έχουν το θάρρος να βγουν να μιλήσουν, να πάνε στην Αστυνομία, να καλέσουν τη γραμμή 15900 και να βρουν κουράγιο και προστασία να βάλουν πίσω τους αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια.

Ένα πολύ μικρό παράδειγμα μόνο από τα πολλά τα οποία έχουμε πετύχει, από ένα κυβερνητικό έργο το οποίο σε όλους τους τομείς είναι πολύ πλούσιο.

Αυτό ζητώ λοιπόν από τα στελέχη μας, από τις τοπικές μας οργανώσεις, να το παρουσιάζουμε, να το εξηγούμε στους πολίτες για να τους πείσουμε όχι με ακρότητες, όχι με φωνές, όχι με πόλωση, αλλά με επιχειρήματα.

Ξέρετε, αυτοί οι οποίοι καταφεύγουν στην πόλωση, στον λαϊκισμό, στις ακρότητες, στις θεωρίες συνωμοσίας είναι κατά κανόνα αυτοί που δεν έχουν να μιλήσουν καθόλου και να πουν τίποτα στους πολίτες για τα πραγματικά τους προβλήματα.

Αυτό δεν είναι το γήπεδο το δικό μας. Το δικό μας γήπεδο είναι το γήπεδο της επίλυσης των πραγματικών προβλημάτων της κοινωνίας και για αυτά ενδιαφέρονται οι πολίτες τελικά. Και με βάση αυτό το κριτήριο θα κρίνουν και θα κάνουν τις επιλογές τους.

Λοιπόν, κ. Δήμαρχε, θέλω να ξέρετε ότι στο πρόσωπό μου η Καλλιθέα έχει πάντα έναν συμπαραστάτη. Έχει έναν συμπαραστάτη διότι γνωρίζω τα προβλήματα σας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όσα χρόνια τουλάχιστον πολιτεύομαι στην ευρύτερη περιοχή. Ναι, σχεδόν 20 χρόνια.

Με τον κύριο Δήμαρχο γνωριζόμαστε 20 χρόνια, έτσι δεν είναι κ. Δημήτρη Κάρναβε; Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που είχα γνωρίσει όταν ξεκίνησα την πολιτική μου σταδιοδρομία και χαίρομαι για την πρόοδό του. Και χαίρομαι που η Καλλιθέα έχει έναν άξιο Δήμαρχο, ο οποίος λύνει προβλήματα.

Θα είμαστε κοντά σας λοιπόν, όπως είπατε, όχι μόνο στα μεγάλα αλλά και στα μικρά. Αλλά σας θέλω και όλους σας, σας θέλω κοντά μας, σας θέλω κοντά μου στη μεγάλη προσπάθεια την οποία θα κάνουμε τώρα, καθώς μπαίνουμε πια δυναμικά στην τελική ευθεία για να ξαναφέρουμε τη Νέα Δημοκρατία ισχυρή και αυτοδύναμη στο τιμόνι της χώρας.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη μεγάλη μας προεκλογική συγκέντρωση που θα κάνουμε στην Καλλιθέα.

Χρόνια πολλά στον Στέλιο Κονταδάκη, συγγνώμη τον ξέχασα. Ένα θερμό χειροκρότημα σε όλους τους Στέλιους και τις Στυλιανές που γιορτάζουν σήμερα.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καλή δύναμη και καλές γιορτές».





ΣΥΡΙΖΑ: Αφού ο κ. Μητσοτάκης "μυρίζει" εκλογές ας τις προκηρύξει άμεσα για να σωθεί η κοινωνία

Δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αναφέροντας ότι «αρπακτικά έχουν πέσει πάνω στο εισόδημα των πολιτών» και «αρπακτικά κατασπαράζουν την δημοκρατία», ενώ παράλληλα σημειώνει ότι «αφού ο κ. Μητσοτάκης "μυρίζει" εκλογές ας τις προκηρύξει άμεσα για να σωθεί η κοινωνία».

Ειδικότερα σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «ο κ. Μητσοτάκης θα καταγραφεί στην σύγχρονη ιστορία του τόπου ως ένας αποτυχημένος και αδίστακτος πολιτικός» και προσθέτει ειδικότερα: «Κατήργησε κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας και στήριζε τα συμφέροντα των διαφόρων "Πάτσηδων". Στις ημέρες του το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται ξανά και πνίγει μεσαία στρώματα και μισθωτούς. Η απέχθεια του για κάθε τι κοινωνικό φτάνει ακόμα και στην διάλυση μέσα από την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ». Επιπλέον, αναφέρει ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη λεηλατεί την κοινωνία με τις οικονομικές της επιλογές και διαλύει κάθε έννοια κράτους δικαίου με όσα κάνει στους θεσμούς» και πως «το σκάνδαλο Μητσοτάκη με το predator δείχνει την αντίληψη για τον τρόπο διακυβέρνησης». «Αρπακτικά που έχουν πέσει πάνω στο εισόδημα των πολιτών, αρπακτικά που κατασπαράζουν την δημοκρατία», προσθέτει.

Η αξιωματική αντιπολίτευση τονίζει ότι «το αίτημα που έρχεται από την κοινωνία είναι ένα: δικαιοσύνη», «πολιτική αλλαγή για να υπάρξει δικαιοσύνη στην οικονομία, να μπει τέλος στην ασυδοσία των ισχυρών, να υπάρξει επαναφορά του κράτους δικαίου». «Αφού ο κ. Μητσοτάκης "μυρίζει" εκλογές», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «ας τις προκηρύξει άμεσα για να σωθεί η κοινωνία».

«Η εικόνα που για πάντα θα συμβολίζει την πολιτική του θα είναι η σπασμένη πόρτα από τα σπίτια που θέλησε να λεηλατήσουν τα αρπακτικά του», αναφέρει καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

