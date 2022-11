Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Νίκη στο βόλεϊ με επική ανατροπή για τους “πράσινους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναθηναϊκός με ανατροπή στο κατάμεστο κλειστό του Αγίου Θωμά νίκησε και έβαλε τέλος στο αήττητο σερί των Πειραιωτών.



Αν και ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 2-0 σετ, ο Παναθηναϊκός με ανατροπή στο κατάμεστο κλειστό του Αγίου Θωμά, επικράτησε με 3-2 (22-25, 24-26, 25-22, 25-22, 15-10) και έβαλε τέλος στο αήττητο σερί των Πειραιωτών, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Volley League.

Η ομάδα του Πειραιά, με τον... αέρα της πρωτοπόρου, ξεκίνησε δυνατά, αλλά εν συνεχεία οι «πράσινοι» με ηγέτη τον Λούκας Ράνγκελ οδήγησαν τη «μάχη» σε τάι μπρέικ όπου αποδείχτηκαν ανώτεροι.

«Κλειδί» της επικράτησης του Παναθηναϊκού ήταν το σερβίς, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τον Ιντάλγκο να μην αποδίδει σύμφωνα με τις δυνατότητές του.

Σε συνδυασμό με τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Μίλωνα με 3-0 (25-23, 25-18, 25-15), το «ρετιρέ» έχει πλέον δύο συγκάτοικους. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μετρούν από 15 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στην 3η θέση με 12 βαθμούς.

Σε αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής της Volley League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Α1 ΑΝΔΡΩΝ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

ΑΟΠ Κηφισιάς-Άθλος Ορεστιάδας 2-3 (25-21, 19-25, 18-25, 25-22, 14-16)

ΠΑΟΚ-Μίλων 3-0 (25-23, 25-18, 25-15)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 3-2 (22-25, 24-26, 25-22, 25-22, 15-10)

Κυριακή 27 Νοεμβρίου

Βαρδινογιάννειο 17:30 ΟΦΗ - Φοίνικας Σύρου

ΔΑΚ Καλυβιών 19:00 Αριστοτέλης - Πήγασος Πολίχνης

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Ολυμπιακός 17-5 15

ΠΑΟΚ 16-4 15

Παναθηναϊκός 15-10 12

ΑΟΠ Κηφισιάς 14-10 11

Μίλωνας 11-10 10

Φοίνικας Σύρου 10-9 8 -5αγ.

Άθλος Ορεστιάδας 9-17 5

ΟΦΗ 5-12 3 -5αγ.

Πήγασος Πολίχνης 3-12 3 -5αγ.

Αριστοτέλης Σκύδρας 3-14 2 -5αγ.