Μουντιάλ 2022 - Ιράν: Ο Κεϊρόζ έγινε έξαλλος με τον Κλίνσμαν

Οι Ιρανοί ζητούν την συγγνώμη και την παραίτηση του Γιούργκεν Κλίνσμαν με αφορμή δηλώσεις για τον αγώνα με την Ουαλία.

Η Ιρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ζήτησε σήμερα (27/11) την παραίτηση του Γιούργκεν Κλίνσμαν, μέλους της ομάδας τεχνικής μελέτης της FIFA, μετά από σχόλια του πρώην Γερμανού επιθετικού, ο οποίος κατηγόρησε την «Team Melli» ότι επηρέασε τον διαιτητή κατά την διάρκεια του αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ουαλία, που έληξε με νίκη 2-0 των Ιρανών, στις καθυστερήσεις.

«Δεν είναι τυχαίο. Είναι επίτηδες. Είναι μέρος της κουλτούρας τους, έτσι παίζουν. Δουλεύουν τον διαιτητή, τον επόπτη και τον 4ο διαιτητή. Σε κάνουν να χάσεις τη συγκέντρωσή σου», σχολίασε ο Κλίνσμαν, μιλώντας στο BBC.

Οι δηλώσεις αυτές, έκαναν τον προπονητή του Ιράν, Κάρλος Κεϊρόζ, να απαντήσει στον Κλίνσμαν, με ανάρτηση στο Twitter: «Αυτές οι παρατηρήσεις για τον ιρανικό πολιτισμό, την εθνική ομάδα και τους παίκτες μου, είναι ντροπή για το ποδόσφαιρο».

