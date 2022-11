Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Το Ιράν έριξε στο “καναβάτσο” την Ουαλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ακόμη μία έκπληξη, συνεχίσθηκε το Μουντιάλ 2022, με το Ιράν να παίρνει την νίκη κόντρα στην Ουαλία.

Με ακόμη μία έκπληξη, συνεχίσθηκε το Μουντιάλ 2022, καθώς για την 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου, το Ιράν επικράτησε της Ουαλίας με 2-0. Τα τέρματα των νικητών σημείωσαν ο Τσεσμί στο 98ο λεπτό και ο Ρεζαεϊάν τρία λεπτά αργότερα, ενώ πλέον το Ιράν έχει τρεις βαθμούς κι ελπίζει σε πρόκριση, ενώ η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη για τους Ουαλούς, που έχουν μόλις έναν βαθμό.

Η αναμέτρηση έγινε στο χωρητικότητας 42.035 θεατών "Ahmad Bin Ali Stadium" της Ντόχα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στον συγκεκριμένο αγώνα, σημειώθηκε η πρώτη αποβολή στο Μουντιάλ του Κατάρ, όταν στο 84` ο τερματοφύλακας της Ουαλίας, Χένεσι, ανέτρεψε τον επελαύνοντα Ταρεμί, πολύ έξω από την μεγάλη περιοχή.

Ο Ρόμπερτ Πέιτζ έκανε μόνο μία αλλαγή σε σχέση με την πρεμιέρα κόντρα στις ΗΠΑ (1-1), καθώς στην θέση του Ντάνιελ Τζέιμς, προτίμησε για το αρχικό σχήμα (3-4-3) τον Κίφερ Μουρ, ο οποίος ήταν αυτός που «μεταμόρφωσε» την Ουαλία στην αναμέτρηση με τους Αμερικανούς. Από την πλευρά του, ο Κάρλος Κεϊρόζ προχώρησε σε αρκετές αλλαγές συγκριτικά με το ματς της 1ης αγωνιστικής και την συντριβή με 6-2 από την Αγγλία, αλλά διατήρησε στην αρχική 11άδα (4-4-2) τους άσους της ΑΕΚ, Μοχαμαντί και Χατζισαφί.

Σε αντίθεση με την πρεμιέρα, όταν άπαντες είχαν μείνει σιωπηλοί, προφανώς διαμαρτυρόμενοι για όσα συμβαίνουν από το καθεστώς στην πατρίδα τους, αρκετοί από τους Ιρανούς ποδοσφαιριστές «συνόδευσαν» με τους σχετικούς στίχους, την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρας τους.

Στο πρώτο 20λεπτο οι δύο ομάδες είχαν από μία καλή στιγμή. Στο 7ο λεπτό, ο Αζμούν σούταρε από το ύψος της περιοχής, αλλά ο Χένεσι μπλόκαρε εύκολα, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Χοσεϊνί απέκρουσε ενστικτωδώς το εξ επαφής πλασέ του Μουρ μέσα από την μικρή περιοχή! Το αξιοσημείωτο του αγώνα, ήταν η αγωνιστική διαφοροποίηση του Ιράν σε σχέση με το ματς της Αγγλίας, καθώς οι Ασιάτες έπαιξαν «στα ίσα» τους Ουαλούς, προσπαθώντας να δημιουργήσουν επικίνδυνες στιγμές στα καρέ των Ευρωπαίων. Ωστόσο, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, να επιβάλει τον ρυθμό της και να δημιουργήσει κάποια αξιόλογη ευκαιρία, με εξαίρεση μία αποτυχημένη προβολή του Αζμούν στο 45ο λεπτό.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ιρανοί μπήκαν στο γήπεδο αποφασισμένοι να πάρουν το μέγιστο δυνατό. Διατήρησαν την κατοχή της μπάλας κι έφθασαν τρεις (!) φορέρς κοντά στο γκολ, σε διάστημα ενός (!) λεπτού. Αρχικά, στο 51ο λεπτό ο Αζμούν έφυγε τετ-α-τετ και σούταρε από κοντά στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό δοκάρι. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Γκολιζαντέχ σούταρε έξω από την περιοχή κι έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι, ενώ στην επαναφορά της μπάλας, ο Αζμούν έπιασε καρφωτή κεφαλιά από κοντά, αλλά ο Χένεσι μπλόκαρε την μπάλα. Στο 68ο λεπτό, ο πρώην άσος της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του Πανιωνίου, Καρίμ Ανσαριφάρντ (σ.σ. τώρα παίζει στην Κύπρο με την Ομόνοια), αντικατέστησε τον τραυματία Αζμούν.

Οι παίκτες του Κεϊρόζ είχαν περισσότερη ένταση κι ενέργεια στο παιχνίδι τους, σε αντίθεση με τους Ουαλούς, οι οποίοι φάνηκαν κουρασμένοι και ανήμποροι να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Κυρίαρχο στοιχείο του αγώνα, ήταν η αδυναμία των 22 ποδοσφαιριστών να παράξουν ουσιαστική επιθετική λειτουργία, καθώς με ελάχιστες εξαιρέσεις, η μπάλα παίχθηκε στην μεσαία γραμμή κι εκτός των δύο περιοχών.

Στο 73`, ο Εζατολάχι σούταρε με δύναμη έξω από την περιοχή, υποχρεώνοντας τον Χένεσι να απομακρύνει με υπερένταση σε κόρνερ, που πέρασε ανεκμετάλλευτο. Στο 83ο λεπτό, οι Ουαλοί «απάντησαν» με δυνατό σουτ του Ντέϊβις, που έστειλε την μπάλα απελπιστικά άουτ, ενώ στο επόμενο λεπτό ο Ταρεμί επιχείρησε να βγει μόνος με τον Χένεσι, ο οποίος τον ανέτρεψε «εγκληματικά» μακρυά από την περιοχή του, με αποτέλεσμα -μετά από σύσταση του VAR- ο Εσκομπάρ Τόκα, να αποβάλει τον Ουαλό τερματοφύλακα (σ.σ. την θέση του πήρε ο Γουόρντ, αντικαθιστώντας τον Ράμσεϊ).

Η «ποδοσφαιρική δικαιοσύνη», αποδόθηκε εντέλει, στο τελευταίο τρίλεπτο των καθυστερήσεων, όταν οι Ιρανοί σκόραραν δις, αρχικά με τον Τσεσμί (98` σουτ έξω από την περιοχή) και τον Ρεζαεϊάν (101` «σκαφτό» πλασέ μέσα από την περιοχή).

Σημειώνεται ότι ο Γκάρεθ Μπέϊλ, έγινε σήμερα, ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές με την εθνική Ουαλίας, καθώς έχει φορέσει 110 φορές την φανέλα με το εθνόσημο.

Διαιτητής: Μάριο Αλμπέρτο Εσκομπάρ Τόκα (Γουατεμάλα)

Κίτρινες : Ρόντον - Γιαχανμπάξ, Ρεζαεϊάν

Κόκκινες : Χένεσι

Συνθέσεις:

ΟΥΑΛΙΑ (Ρόμπερτ Πέιτζ): Χένεσι, Ν. Γουίλιαμς, Ντέιβις, Μέφαμ, Ρόντον, Γουίλσον (58` Τζέιμς), Ράμσεϊ (88` Γουόρντ), Μπέιλ, Ρόμπερτς (58` Τζόνσον), Αμπάντου (77` Αλεν), Μουρ.

ΙΡΑΝ (Κάρλος Κεϊρόζ): Χ. Χοσεϊνί, Χατζισαφί (77` Τοραμπί), Μοχαμαντί, Εζατολάχι, Πουραλιγκαντζί, Ταρεμί, Γκολιζαντέχ (77` Γιαχανμπάκς), Μ. Χοσεϊνί, Αζμούν (68` Ανσαριφάρντ), Νουρολαχί (78` Τσεσμί), Ρεζαεϊάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη ο Trannos: Βρέθηκε όπλο στο αυτοκίνητο του

Πισπιρίγκου: Nέοι μάρτυρες για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας

Τροχαίο στην Μεσογείων: Θρήνος για τον 28χρονο αρχισμηνία (εικόνες)