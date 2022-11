Πολιτική

Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Βρετανία: ο Κάρολος, η Οικονομία και οι επενδύσεις

Πλούσια είναι η ατζέντα του Πρωθυπουργού την Δευτέρα, στο πλαίσιο της επίσκεψη του στο Λονδίνο. Πότε θα συναντήσει τον βασιλιά Κάρολο, στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Η προβολή της Ελλάδος ως ενός εκ των ελκυστικότερων επενδυτικών προορισμών παγκοσμίως και ειδικότερα οι σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, που διανοίγονται στην χώρα μας αποτελούν το κυρίως «μενού» της επίσκεψης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λονδίνο.

Ο πρωθυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στο Συνέδριο, που οργανώνουν το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Morgan Stanley, το πρώτο, που πραγματοποιείται διά ζώσης από την εποχή της πανδημίας. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν πως ενδεικτικό του ενδιαφέροντος, αλλά και του θετικού momentum, που καταγράφει η ελληνική οικονομία είναι το γεγονός πως στο συνέδριο θα μετάσχουν πάνω από 240 επενδυτές, ενώ έχουν προγραμματιστεί να γίνουν περισσότερες από 300 συναντήσεις σε ένα διήμερο αφιερωμένο στην Ελλάδα και τις επενδυτικές ευκαιρίες, που αυτή παρουσιάζει.

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού, που θα συνοδεύεται από τον επικεφαλής του Οικονομικού του Γραφείου, Άλεξ Πατέλη, αναμένεται να έχει επαφές με σημαντικούς επενδυτές, που είτε έχουν ήδη τοποθετήσει κεφάλαια στην Ελλάδα, είτε ενδιαφέρονται να το πράξουν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να επισημάνει τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας σε ένα δύσκολο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Θα μιλήσει, όπως δηλώνουν συνεργάτες του, για τα οικονομικά επιτεύγματα της κυβέρνησης του, όπως τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του ΑΕΠ, το διπλασιασμό των εξαγωγών, καθώς και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, που αλλάζουν τη χώρα και διαμορφώνουν ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον σε μία κρίσιμη συγκυρία. Μάλιστα, τον πρωθυπουργό θα παρουσιάσει τους συνέδρους ο επικεφαλής της Morgan Stanley International, Franck Petitgas, με τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης θα ανταλλάξει απόψεις για την Ελλάδα, τις επιδόσεις της ελληνικής Οικονομίας και τις μεταρρυθμίσεις.

Κυβερνητικά στελέχη παρατηρούν πως η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και καιρό στο ραντάρ διεθνούς φήμης επενδυτών ως μία χώρα, που έχει αφήσει πίσω της τις ημέρες της επιτήρησης και της εποπτείας και πλέον επιτυγχάνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τηρώντας την δημοσιονομική ισορροπία, αλλά και ως ένα κράτος - μέλος της ΕΕ, που αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή σε μία περίοδο με έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο

Το απόγευμα της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Βασιλιά Κάρολο Γ’. Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν πως ο κ. Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί τον περασμένο Δεκέμβριο κατόπιν πρόσκλησης του τότε διαδόχου του Βρετανικού θρόνου την έπαυλη Dumfries House στη Σκωτία και είχε ξεναγηθεί στο ιστορικό κτήριο και το κτήμα.

Μάλιστα, στο επίκεντρο της συγκεκριμένης συνάντησης είχε βρεθεί η ολιστική στρατηγική, που είχε εφαρμόσει το Ίδρυμα του Καρόλου για την αποκατάσταση της έπαυλης και του κτήματος, που το περιβάλλει, για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών και άλλων δράσεων, καθώς και την ανάδειξη του κτήματος σε «πράσινο» τοπόσημο, ανοικτό στους πολίτες καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου και το οποίο προσφέρει θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία.

Εκείνη η συνάντηση είχε επικεντρωθεί στα σχέδια της κυβέρνησης για την αξιοποίηση του Τατοΐου, για την οποία ο Κάρολος είχε εκδηλώσει προσωπικό ενδιαφέρον. Σημειώνεται, δε, πως ο Βασιλιάς Κάρολος εκδηλώνει πάντοτε το ενδιαφέρον του για την Ελλάδα.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναμένεται, εξάλλου, και η ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο London School of Economics, το απόγευμα της Δευτέρας, με αφορμή την επέτειο των 25 ετών από την ίδρυση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του LSE. Προσκεκλημένος του καθηγητή Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου, Κέβιν Φέδερστοουν (Kevin Featherstone), ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, για τις προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν τόσο η Ελλάδα, όσο και η Ευρώπη, για τις μεταρρυθμίσεις, που έχει προωθήσει η κυβέρνηση, τις προκλήσεις καθ οδόν προς τις εκλογές, τη θέση της χώρας σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον και μία «δύσκολη» περιοχή, αλλά και για το όραμά του εν όψει της διεκδίκησης της νέας κυβερνητικής θητείας.

