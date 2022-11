Μπακς - Μάβερικς: Αντετοκούνμπο vs Ντόνσιτς σημειώσατε 1! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακός ήταν για ακόμη ένα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς.

Εντυπωσιακός ήταν για ακόμη ένα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Μάβερικς με 124-115. Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική νίκη για το Μιλγουόκι που βελτίωσε το ρεκόρ του σε 14-5 (11-2 εντός έδρας) ενώ αντίθετα, το Ντάλας μετρά τέσσερις σερί ήττες και βρίσκεται στο 9-10.

Ο «Giannis» είχε 30 πόντους (11/17 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 8/10 βολές), 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 29 λεπτά συμμετοχής. Εξαιρετικός ήταν και ο Γκρέισον Άλεν, ο οποίος έκανε ρεκόρ για εφέτος με τους 25 πόντους που σημείωσε, ενώ είχε και 7/8 τρίποντα. Για τους φιλοξενούμενους, ο Λούκα Ντόνσιτς είχε 27 πόντους (12 ασίστ), ενώ 22 πόντους είχε ο Σπένσερ Ντίνγουϊτι και 21 ο Κρίστιαν Γουντ.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς, θα είναι οι Νικς, τα ξημερώματα της Πέμπτης (1/12) στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν.

Grayson shot 7-7 from 3-pt range in the 1st half which is tied for the most 3-pointers made in a half without a miss over the last 25 seasons.



25 PTS | 2 REB | 5 AST pic.twitter.com/IerNTi3jfx