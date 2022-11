Αθλητικά

Κολοσσός - ΑΕΚ: Ήττα για τους κιτρινόμαυρους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε με 73-67 της… χλομής ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Basket League.





Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε με 73-67 της… χλομής ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Basket League, με πρωταγωνιστές τους Τι Τζέι Σταρκς και Χάρη Γιαννόπουλο.

Με 25 πόντους (5/10 τρίποντα) του Τι Τζέι Σταρκς και double double του Χάρη Γιαννόπουλου (17π., 10ρ.), ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε την… κακή ΑΕΚ, επικρατώντας με 73-67, στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας της Ρόδου, στην αναμέτρηση με την οποία «έπεσε η αυλαία» της 7ης αγωνιστικής της Basket League.



Οι Ροδίτες είχαν 48 ριμπάουντ έναντι 28 των «κιτρινόμαυρων», αφού οι Λίνος Χρυσικόπουλος και Γιανίκ Μορέιρα έκαναν επίσης εξαιρετική δουλειά στη ρακέτα με 8 και 6 ριμπάουντ αντίστοιχα. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου παρέμεινε αήττητη εντός έδρας σε τρεις αναμετρήσεις φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-4.

Στον αντίποδα, η Ένωση η οποία πέτυχε περισσότερους πόντους μόνο από τη γραμμή των βολών εν συγκρίσει με τους γηπεδούχους υποχώρησε στο 5-2, γνωρίζοντας την πρώτη εκτός έδρας ήττα της. Ο Τιμ Φρέιζιερ από πλευράς ΑΕΚ είχε 15 πόντους, 12 πρόσθεσε ο Στρέλνιεκς και 10 ο Ουίλιαμς.

Τα δεκάλεπτα: 15-20, 33-33, 49-48, 73-67

Κολοσσός Ρόδου (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Σταρκς 25, Μορέιρα 6, Χρυσικόπουλος 6, Όσμπορν, Ντίξον, Μπιλλής, Κόφεϊ 10, Χατζηδάκης 6, Κατσίβελης 1, Ιορδάνου, Τιγκ 2, Γιαννόπουλος 17.

ΑΕΚ (Ηλίας Καντζούρης): Κόνιαρης, Φρέιζερ 15, Πετρόπουλος, Φλιώνης 2, ΜακΓκριφ 8, Φιλιππάκος 4, Περσίδης, Μάντσεν 6, Παπαδάκης, Γουίλιαμς 10, Μίτσελ 10, Στρέλνιεκς 12.

Ειδήσεις σήμερα:

Αισχροκέρδεια: Πρόστιμα σε πρατήρια υγρών καυσίμων

Ηράκλειο: υπάλληλος καθαριότητας πέθανε εν ώρα εργασίας

Κολωνός: Ο 5χρονος δίνει “μάχη για την ζωή” του - Συνελήφθη ο πατέρας του