Πηνειός: Καραβίδες γέμισε ο ποταμός (βίντεο)

Οι καραβίδες επέστρεψαν στον ποταμό Πηνείο. Δείτε το λόγο...

Κοπάδια από μικρές καραβίδες βρίσκονται σε αρκετά σημεία στον ποταμό Πηνειό σε Αμπελώνα και Φαλάνη, πράγμα που αποδεικνύει έτσι ότι τα νερά του ποταμού είναι υγιή και με αρκετό οξυγόνο για την επιβίωση ζωής και ειδικά μικροοργανισμών όπως οι εν λόγω καραβίδες που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στη μόλυνση και την έλλειψη οξυγόνου στο νερό.

Τα τελευταία πέντε χρόνια οι καραβίδες αυξήθηκαν στο ποτάμι και μάλιστα βοήθησε σε αυτό το Φράγμα στην Γυρτώνη, όπου εκεί το καλοκαίρι το νερό ανεβαίνει στα έξι μέτρα και η ροή του ποταμού είναι ρυθμιζόμενη καθημερινά και όχι στάσιμη.

Στο βίντεο, ερασιτέχνης ψαράς από τον Αμπελώνα δείχνει τις καραβίδες που πιάνει καθημερινά στα δίχτυα του και τις αφήνει πάλι στο ποτάμι, καθώς, όπως εξηγεί, είναι «για να γίνονται ακόμα περισσότερες τα επόμενα χρόνια».



Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ποτάμι αρχίζουν και επιστρέφουν τα αποδημητικά πουλιά, αγριόπαπιες, ερωδιοί κ.λπ. που σε κοπάδια αλλά και μοναχικά πέφτουν στο ποτάμι για να τραφούν.

