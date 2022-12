Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: οι καμήλες κάνουν… υπερωρίες στο Κατάρ (εικόνες)

Η φρενίτιδα του Μουντιάλ οδηγεί ακόμη και τις καμήλες σε “υπερεργασία”, ώστε να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση για μια βόλτα, από ποδοσφαιρόφιλους που έχουν ταξιδέψει στο εμιράτο.

Με το Κατάρ να συνεχίζει να καλωσορίζει περισσότερους από ένα εκατομμύριο φιλάθλους για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που θα ρίξει αυλαία στις 18 Δεκεμβρίου, ακόμη και οι καμήλες εργάζονται... υπερωρίες.

Οι επισκέπτες, που καταφτάνουν σε αριθμούς που δεν έχει ξαναδεί το μικροσκοπικό εμιράτο, σπεύδουν να ολοκληρώσουν μια λίστα με τουριστικές εμπειρίες στον Κόλπο μεταξύ των αγώνων του Μουντιάλ 2022: βόλτα στην πλάτη μιας καμήλας, φωτογραφίες με γεράκια και περιήγηση στα σοκάκια των παραδοσιακών αγορών.

Εκατοντάδες επισκέπτες με στολές ποδοσφαίρου ή ντυμένοι με σημαίες περίμεναν τη σειρά τους για να ανέβουν στις καμπούρες των ζώων. Οι καμήλες που δεν σηκώθηκαν αναγκάστηκαν να σηκωθούν από τους χειριστές τους.

Όταν μια καμήλα έβγαλε ένα δυνατό γρύλισμα, μια γυναίκα από την Αυστραλία ούρλιαξε, «ακούγεται σαν να δυσανασχετεί!» Σε κοντινή απόσταση, μια ομάδα ανδρών από το Μεξικό ντυμένοι με άσπρες μπούρκες από το Κατάρ και κόμμωση έβγαζαν selfies...

«Είναι πραγματικά εκπληκτικό συναίσθημα γιατί νιώθεις τόσο ψηλός», είπε ο 28χρονος Χουάν Γκαούλ μετά τη βόλτα του. Ο Αργεντινός φίλαθλος επισκεπτόταν το Κατάρ για μια εβδομάδα από την Αυστραλία.

Από την πλευρά του, ο Αλί Τζμπέρ αλ Αλί, ένας 49χρονος Βεδουίνος βοσκός καμήλας από το Σουδάν, έσπευσε να προσθέσει: «Έρχονται πολλά χρήματα. Δόξα τω Θεώ, αλλά είναι μεγάλη πίεση».

Ο Αλ Άλι ήρθε στο Κατάρ πριν από 15 χρόνια, αλλά δούλευε με καμήλες από τότε που ήταν παιδί. Κατά μια μέση εβδομάδα πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Αλ Άλι είπε ότι η εταιρεία του θα προσφέρει περίπου 20 βόλτες την ημέρα και 50 τα Σαββατοκύριακα. Από τότε που ξεκίνησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Αλ Άλι και οι άνδρες με τους οποίους συνεργάζεται παρέχουν 500 βόλτες το πρωί και άλλες 500 το βράδυ. Η εταιρεία μάλιστα αύξησε τον αριθμό των καμήλων από 15 σε 60, όπως τόνισε.

«Οι ξεναγοί θέλουν να προχωρήσουν τα πράγματα γρήγορα, έτσι μας ασκούν πίεση», είπε ο Αλ Άλι.

Καθώς σχηματίστηκαν πλήθη γύρω τους, πολλές καμήλες κάθονταν σαν αγάλματα με υφασμάτινες μουσούδες να καλύπτουν το στόμα τους και φωτεινές σέλες στο σώμα τους. Η μυρωδιά της κοπριάς γέμισε τον αέρα... Όπως και άλλοι πολιτισμοί του Κόλπου, οι καμήλες κάποτε παρείχαν στους Κατάρ μια ζωτική μορφή μεταφοράς και βοήθησαν στην εξερεύνηση και την ανάπτυξη εμπορικών οδών. Σήμερα, συμμετέχουν σε πολιτιστικά χόμπι: οι αγώνες καμήλας είναι ένα δημοφιλές άθλημα που λαμβάνει χώρα σε παλιές πίστες έξω από την πόλη.

Ο Αλ Άλι είπε ότι ξέρει πότε ένα ζώο είναι κουρασμένο - συνήθως αν αρνείται να σηκωθεί ή κάθεται πίσω αφού σηκωθεί στα πόδια του. Μπορεί να αναγνωρίσει κάθε καμήλα από τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

«Είμαι Βεδουίνος. Προέρχομαι από οικογένεια Βεδουίνων που φροντίζουν καμήλες. Μεγάλωσα αγαπώντας τις», είπε ο Αλ Άλι.

Αλλά η ξαφνική αύξηση των τουριστών σημαίνει και λιγότερο χρόνο για ξεκούραση μεταξύ των βολτών, είπε. Μια σύντομη διαδρομή διαρκεί μόλις 10 λεπτά, ενώ η μεγαλύτερη διαρκεί 20 έως 30 λεπτά.

Κανονικά, ο Αλ Άλι είπε ότι μια καμήλα μπορεί να ξεκουραστεί μετά από πέντε βόλτες. «Τώρα, οι άνθρωποι λένε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε... γιατί έχουν άλλα σχέδια στα οποία πρέπει να πάνε στη μέση της ερήμου».

Από τότε που ξεκίνησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, τα ζώα οδηγούνται για 15 έως 20 - μερικές φορές ακόμη και 40 βόλτες - χωρίς διάλειμμα.

Η μέρα του Αλ Άλι ξεκινά γύρω στις 4:30 π.μ., όταν ταΐζει τα ζώα και τα ετοιμάζει για πελάτες. Μερικοί τουρίστες έφτασαν τα ξημερώματα, είπε, ελπίζοντας να πάρουν την τέλεια λήψη της ανατολής του ηλίου, «άρα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους και να τραβήξουμε φωτογραφίες για αυτούς».

Από το μεσημέρι μέχρι τις 2 μ.μ., και οι χειριστές και οι καμήλες ξεκουράζονται, είπε., αναφέροντας ακόμη πως «τότε αρχίζουμε να ετοιμαζόμαστε για την απογευματινή μάχη... ».





