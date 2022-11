Κόσμος

Κορονοϊός - Κίνα: Περιπολίες και οδοφράγματα υπό το φόβο νέων κινητοποιήσεων

"Ξεχιλίζει" η οργή στην Κίνα τα τα συνεχόμενα lockdown. Αστυνομία παντού μετά τ ις πρωτοφανείς κινητοποιήσεις. Εκατοντάδες είναι οι καταγγελίες για ανακρίσεις διαδηλωτών και έρευνες στα τηλέφωνά τους.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας ήταν ανεπτυγμένες σήμερα σε αρκετές πόλεις της Κίνας προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν νέες κινητοποιήσεις κατά της αυστηρής πολιτικής «μηδενικής covid» που ακολουθεί το Πεκίνο.

Αυξημένη είναι από χθες Δευτέρα η παρουσία των αστυνομικών στους δρόμους του Πεκίνου και άλλων μεγάλων πόλεων, όπως η Σανγκάη, η Γκουάνγκζου και η Χάνγκζου.

Οι δυνάμεις της τάξης σταματούν περαστικούς και ελέγχουν τα κινητά τους τηλέφωνα για ύποπτο περιεχόμενο ή λογισμικό, όπως VPN με τα οποία μπορούν να παρακάμπτουν τη λογοκρισία.

Στο Πεκίνο η αστυνομία περιπολούσε κυρίως κατά μήκος του ποταμού Λιανγκμά, κοντά στη διπλωματική συνοικία, όπου εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν την Κυριακή το βράδυ.

Στο μεταξύ στη Σανγκάη η αστυνομία έχει στήσει οδοφράγματα κατά μήκος της οδού Γουλουμούκι με στόχο να αποτρέψει να υπάρξουν διαδηλώσεις, όπως το Σαββατοκύριακο.

Οι κινητοποιήσεις των προηγούμενων ημερών ήταν αποτέλεσμα της έκρηξης της λαϊκής οργής η οποία δεν έχει σταματήσει να αυξάνεται τους τελευταίους μήνες στην Κίνα, τη μοναδική μεγάλη παγκόσμια οικονομία που εξακολουθεί να εφαρμόζει πολιτική «μηδενικής covid», με απανωτά lockdown και σχεδόν καθημερινά μοριακά τεστ για τον πληθυσμό.

Η φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στο Ουρούμτσι, πρωτεύουσα της επαρχίας Σιντζιάνγκ, και η οποία κόστισε τη ζωή σε 10 ανθρώπους αποτέλεσε καταλύτη για πολλούς Κινέζους, με αρκετούς να καταγγέλλουν ότι λόγω των υγειονομικών περιορισμών εμποδίστηκε το έργο των διασωστών.

Μεγάλες περιοχές της Σιντζιάνγκ και της πρωτεύουσας της επαρχίας βρίσκονται σε lockdown εδώ και περισσότερες από 100 ημέρες.

«Μην ξεχνάτε!»

Κάποιοι όμως κατάφεραν χθες να πραγματοποιήσουν κινητοποιήσεις, κυρίως στο Χονγκ Κονγκ – το οποίο το 2019 είχε συγκλονιστεί από φιλοδημοκρατικές διαδηλώσεις – όπου δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κινεζικό πανεπιστήμιο και απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα της πυρκαγιάς στο Ουρούμτσι.

«Δεν αποστρέφετε το βλέμμα σας, μην ξεχνάτε!», φώναζαν.

Στη Χάνγκζου, μια πόλη που βρίσκεται περίπου 170 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Σανγκάης, η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας ήταν έντονη, αν και ξέσπασαν κάποιες μικρές διαδηλώσεις, σύμφωνα με εικόνες που κυκλοφόρησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λόγω του αυστηρού ελέγχου των πληροφοριών από τις κινεζικές αρχές και των περιορισμών στις μετακινήσεις στο εσωτερικό της χώρας είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί ο συνολικός αριθμός των διαδηλωτών.

Όμως τέτοιου είδους κινητοποιήσεις είναι ιδιαίτερα σπάνιες στην Κίνα εξαιτίας της καταστολής οποιασδήποτε μορφής αντιπολίτευσης.

Στις ΗΠΑ μέλη της κινεζικής κοινότητας και της κοινότητας των Ουιγούρων πραγματοποίησαν αγρύπνιες προς τομή των θυμάτων της κατάχρησης της πολιτικής «μηδενικής covid».

Χαλάρωση

Αν και οι κινεζικές αρχές διατηρούν προς το παρόν την αυστηρή πολιτική τους για τον περιορισμό της επιδημίας, τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν κάποιες κινήσεις χαλάρωσης.

Στο Ουρούμτσι από σήμερα οι κάτοικοι μπορούν να μετακινηθούν με λεωφορείο για να κάνουν τα ψώνια τους, έπειτα από εβδομάδες lockdown στην πόλη αυτή των τεσσάρων εκατομμυρίων.

Στο Πεκίνο οι αρχές ζήτησαν συγνώμη για τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις προϊόντων, την ώρα που οι διαδικτυακές παραγγελίες εκτοξεύθηκαν λόγω της επέκτασης των lockdown, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα οι αρχές της κινεζικής πρωτεύουσας απαγόρευσαν «να μπλοκάρονται οι πόρτες των κτιρίων στα συγκροτήματα κατοικιών που κλείνουν» λόγω covid, μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua, μια πρακτική που έχει προκαλέσει την οργή των κατοίκων.

Σχολιαστής κρατικού μέσου ενημέρωσης άφησε να εννοηθεί ότι οι έλεγχοι ενδέχεται σύντομα να χαλαρώσουν μετά και τις διαδηλώσεις.

«Μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη: η Κίνα δεν θα βυθιστεί στο χάος και δεν θα βγει εκτός ελέγχου», διαβεβαίωσε ο Χου Σιζίν αρθρογράφος της Global Times μέσω του Twitter.

«Η Κίνα ενδέχεται να βγει από τη σκιά της covid-19 νωρίτερα από το αναμενόμενο», εκτίμησε.

Πεκίνο: Οι δημοσιογράφοι δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε ενέργειες άσχετες με τον ρόλο τους

Οι δημοσιογράφοι δεν θα πρέπει να εμπλέκονται σε ενέργειες που δεν συνδέονται με τον ρόλο τους, ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών μετά την ανακοίνωση του BBC ότι ένας από τους δημοσιογράφους του δικτύου δέχτηκε επίθεση και συνελήφθη ενώ κάλυπτε τις διαδηλώσεις του σαββατοκύριακου στη Σανγκάη.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ζάο Λιτζιάν είπε στη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου στο Πεκίνο ότι το BBC υποδύεται το θύμα.

Ερωτηθείς για τις πρόσφατες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σχολίασε ότι η Κίνα είναι μια χώρα όπου το κράτος δικαίου και όλα τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των κινέζων πολιτών προστατεύονται αλλά θα πρέπει αυτά να ασκούνται εντός του πλαισίου του νόμου.

