Κοινωνία

Φωτιά στο Μάτι - Μάρτυρας στην δίκη: Η μητέρα μου κάηκε μπροστά στα μάτια της αδερφής μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγίζει καρδιές η κατάθεση του Παναγιώτη Κωνσταντάκη στη δίκη για τη φονική φωτιά στο Μάτι. Πώς περιγράφει την κατάσταση την μοιραία νύχτα που έχασε την μητέρα του.



Τη δική του ιστορία για το απόγευμα του Ιουλίου του 2018 όταν η φωτιά κατέβηκε με ορμή από το βουνό και κατέκαψε το Μάτι, κατέθεσε στο δικαστήριο ο δικηγόρος Παναγιώτης Κωνσταντάκης που έχασε τη μητέρα του μπροστά στα μάτια της αδελφής του.

Ο μάρτυρας, οργισμένος για την αντιμετώπιση της κατάστασης από τους αρμόδιους είπε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο πως «κάποια πράγματα δε θα τα συγχωρήσουμε ποτέ». Αναφέρθηκε επίσης στη δήλωση του τότε πρωθυπουργού σε πυρόπληκτους που είχαν διαμαρτυρηθεί ότι δεν πήραν καμία βοήθεια, λέγοντας: «Ήρθαν και είπαν "2.000 τι να τα κανείς;". Ο πρωθυπουργός της χώρας!».

Στην κατάθεσή του ο δικηγόρος αναφέρθηκε σε ένα «θέατρο σκιών» εκείνο το βράδυ, καταλογίζοντας ευθύνες για κακούργημα στους αρμοδίους. «Ούτε ένα πτητικό μέσο δεν σηκώθηκε να ανακόψει τη φωτιά στο Νταού Πεντέλης. Η φωτιά έκανε εβδομήντα επτά λεπτά να περάσει στο Μάτι. Σε αυτό το χρόνο δεν υπήρχε ένα ρημάδι Σινούκ να σηκωθεί να σταματήσει τη φωτιά; Ο κόσμος έμεινε απροστάτευτος χωρίς καμία ενημέρωση και παραπληροφορημένος από αυτούς που είχαν ευθύνη να βοηθήσουν, να αποφύγουν το μοιραίο».

Όπως είπε ο μάρτυρας, «έφυγαν τρέχοντας μόνο όσοι κατάλαβαν ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, όταν έπεσε το ρεύμα και όσοι βγήκαν από τα σπίτι τους και είδαν τις φλόγες... Γι' αυτό και βρέθηκαν απανθρακωμένοι άνθρωποι στο δρόμο, γι' αυτό έλιωσαν άνθρωποι που πήγαν να σώσουν άλλους. Αλλά κατά τα άλλα όλα δούλεψαν σωστά. Αυτό και το να "σας δώσουμε δύο χιλιάδες" δεν θα τα ξεχάσω ποτέ, και δεν θα τα συγχωρήσω ποτέ».

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντάκη, την ημέρα της φωτιάς ο ίδιος ήταν στο γραφείο του στη Γλυφάδα και όταν άκουσε για πυρκαγιά στο Νταού Πεντέλης, ανησύχησε. «Έχω μεγαλώσει στην περιοχή και ήξερα ότι έχει δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους. Ήξερα ότι είναι για το Μάτι κίνδυνος θάνατος», είπε ο μάρτυρας που επικοινώνησε με την οικογένεια της αδελφής του, στο σπίτι της στο Μάτι που ζούσε μαζί με τη μητέρα τους. Του είπαν πως όλα ήταν καλά. «Κάποια στιγμή όταν έφτασα στο σπίτι μου λέω ας ανοίξω την τηλεόραση να δω τι γίνεται. Βλέπω τη Μαραθώνος να καίγεται. Αναγνώρισα το σημείο, ήταν 50 μέτρα από το πατρικό μου σπίτι. Τρελάθηκα! Λέω έχει περάσει στο Μάτι, καιγόμαστε. Παίρνω τηλέφωνο την αδελφή μου, δεν το σήκωνε. Πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου και απάντησε ο γαμπρός μου. Του λέω τι γίνεται, που είστε; Μου λέει είμαστε σε μια μικρή παραλία. Καλά είμαστε. Άκουγα μέσα από το τηλέφωνο κραυγές και ίσως εκρήξεις. Άκουγα την αδελφή μου, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ρώτησα για τα παιδιά και μου είπαν έφυγαν σε άλλη κατεύθυνση. Λέω η μάνα μου που είναι; Μου λέει "η μάνα σου δεν πρόλαβε"» κατέθεσε ο μάρτυρας.

Ο δικηγόρος κατέθεσε στο δικαστήριο όσα του έχουν περιγράψει οι συγγενείς του για το μοιραίο απόγευμα που έχασαν τη μητέρα τους , η οποία κάηκε μπροστά στα μάτια της κόρης της: «Μπήκαν στο αυτοκίνητο να φύγουν λόγω της μητέρας μου. Βγαίνοντας στην παραλιακή θέλησαν να πάνε Νέα Μάκρη. Δυστυχώς διοχέτευαν τα αυτοκίνητα μέσα στο Μάτι. Βγαίνοντας η αδελφή μου να πάει προς Νέα Μάκρη έπεσαν σε μποτιλιάρισμα από αμάξια που παρατούσε ο κόσμος για να σωθεί από τη φωτιά. Η αδελφή μου τότε έκανε δεξιά. Χωρίστηκε η οικογένεια. Τα παιδιά πήγαν προς το λιμάνι και ο γαμπρός μου ακολούθησε την αδελφή μου και τη μητέρα μου», κατέθεσε ο μάρτυρας. Όπως αφηγήθηκε, όταν οι οικείοι του άφησαν το αυτοκίνητο και ξεκίνησαν περπατώντας να φθάσουν στην θάλασσα «σε κάποιο σημείο υπήρχε ένα πεύκο μεγάλο και η μητέρα μου σκόνταψε σε μια από τις ρίζες. Την ώρα που πήγαν να την βοηθήσουν η αδελφή μου και γαμπρός μου η φωτιά χτύπησε τη μητέρα μου. Εκείνη την ώρα το πεύκο και ο σχίνος άναψαν σαν ένα σπίρτο. Η φωτιά έκαψε τη μητέρα μου. Αναγκάστηκαν να φύγουν και να αφήσουν πίσω τη μητέρα μου... Έκαναν 40 μέτρα μέτρα και βρήκαν μια κάθοδο σε παραλία και βρήκαν αλλά 20-30 άτομα. Σπασμένα πόδια, πλευρά, εγκαύματα και έμειναν εκεί μέχρι τις 12.30 το βράδυ χωρίς να ασχοληθεί κανείς».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, οι αρμόδιοι και κυβερνητικά στελέχη γνώριζαν από νωρίς πως στο Μάτι υπήρχαν νεκροί. Τόνισε μάλιστα πως θεωρεί ότι μέχρι τις επτάμιση το βράδυ υπήρχαν ήδη δέκα νεκροί.

«Η κατάσταση ήταν δυο λαλούν και τρεις χορεύουν. Ήξεραν ότι υπήρχαν νεκροί», είπε χαρακτηριστικά ενώ τόνισε πως η κατάσταση με την φωτιά στην Πεντέλη δεν αξιολογήθηκε σωστά.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: το κλουβί, ο 8χρονος και η μάνα του 19χρονου που κατήγγειλε ασέλγεια (βίντεο)

Σεισμός στην Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια - Τι λένε οι σεισμολόγοι

Συμμορία ανηλίκων έκανε πάνω απο 50 κλοπές