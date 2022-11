Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Εύβοια, αισθητός και στην Αττική

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο και πόσο ισχυρός ήταν.

Ισχυρή σεισμική δόνηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ευβοια.

Ο σεισμός, που ήταν αισθητός και στην Αττική, ήταν 5,0 Ρίχτερ και σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είχε εστιακό βάθος 8,9 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στα 6χμ ΝΑ των Ζαράκων στην Εύβοια, όπου και μετά τον πρωινό σεισμό των 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έχουν πραγματοποιηθεί πολλοί μετασεισμοί.

Ψυχραιμία στον κόσμο συνέστησε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος μετά και τον νέο σεισμό μεγέθους 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10:06 το βράδυ από τον ίδιο εστιακό χώρο στην Εύβοια. «Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου, πρόσθεσε, ελπίζω να μην έχουμε κάτι σημαντικό τη νύχτα και αύριο το πρωί θα το μελετήσουμε περισσότερο».

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε ολόκληρη την Αττική και είχε μεγαλύτερη διάρκεια από τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το πρωί.

