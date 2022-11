Πολιτική

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί - Πλεύρης: Επικίνδυνη για την δημόσια υγεία η απόφαση του ΣτΕ

Η απόφαση αποτελεί «ήττα για τη δημόσια υγεία» σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας. Τι είπε για το πρωτόκολλο επιστροφής και τις αλλαγές στο ΕΣΥ.



«Σεβαστή» αλλά ταυτόχρονα «επικίνδυνη» για τη δημόσια υγεία, χαρακτήρισε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης να επιστρέψει στην εργασία του το προσωπικό των νοσοκομείων που δεν έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού.

Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση, σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΙ, ο κ. Πλεύρης επανέλαβε ότι το υπουργείο θα σεβαστεί την απόφαση και 2.190 άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί θα γυρίσουν στην εργασία τους από 1 Ιανουαρίου.

Το μέτρο του υπουργείου δεν θα παραταθεί είπε ο κ. Πλέυρης, προσθέτοντας ωστόσο ότι η απόφαση αποτελεί «ήττα για τη δημόσια υγεία».

«Το ΣτΕ κάνει τη συνταγματική του στάθμιση, της ελευθερίας κάποιου να μην εμβολιαστεί και της δημόσιας υγείας και καταλήγει ότι η αναλογία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι υπέρ των ανεμβολίαστων υγειονομικών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα για τη δημόσια υγεία. Άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι άμα του κάνει εμβόλιο, έχει το χάραγμα του αντίχριστου ή του αλλοιώνεται το DNA, τον εμπιστεύεστε να είναι ο γιατρός σας αν θα πάτε στο δημόσιο νοσοκομείο; Εγώ δεν τον εμπιστεύομαι. Εγώ λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρώ επικίνδυνους. Είτε γιατί δεν πιστεύουν την επιστήμη, είτε για κάποιους άλλους λόγους», είπε ο Θάνος Πλεύρης.

Τι θα περιλαμβάνει το πρωτόκολλο

«Είμαι υποχρεωμένος να σεβαστώ την απόφαση του ΣτΕ, θα υπάρξει όμως ένα τέτοιο πρωτόκολλο, προκειμένου η επιστροφή αυτών των ανθρώπων να μην οδηγήσει σε επικινδυνότητα τη δημόσια υγεία και αυτό το πρωτόκολλο θα υπάρξει και θα είναι αυστηρό. Την επόμενη εβδομάδα για να σας δώσω την είδηση, θα συνεδριάσει η επιτροπή εμπειρογνωμόνων, θα θέσουμε το θέμα ότι πρέπει να συμμορφωθούμε με την απόφαση του ΣτΕ και να επιστρέψουν οι υγειονομικοί και στην Επιτροπή η οποία θα συνεδριάσει», ανέφερε ο κ. Πλεύρης.

Για το νομοσχέδιο με παρεμβάσεις στο ΕΣΥ

Μιλώντας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας και τις αλλαγές που φέρνει στο ΕΣΥ ο Θάνος Πλεύρης δήλωσε: «Εδώ πέρα είναι τρεις κυρίαρχες παρεμβάσεις. Είπατε τα μισθολογικά όπου εκεί πέρα μπορεί να λένε κάποιοι είναι λίγα, αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι σοβαρά λεφτά. 10% μεσοσταθμικά και επιδόματα ως 400 ευρώ σε ειδικές κατηγορίες, ΜΕΘ, αναισθησιολόγους και ΤΕΠ. Αντίστοιχα έχουμε ένα κομμάτι που είναι σημαντικό της μερικής απασχόλησης. Άρα, το ΕΣΥ ανοίγει και σε ιδιώτες. Αυτό είναι και απάντηση ως προς τους ιδιώτες. Όπου είναι άγονες ειδικότητες. Δηλαδή οι αναισθησιολόγοι που είναι άγονη ειδικότητα και βγαίνει άγονη η προκήρυξη, μπορεί να είναι και σε άλλες περιοχές. Και το τρίτο κομμάτι που έχει προκαλέσει μία διπλή αντίδραση, είναι η δυνατότητα ιδιωτικού έργου στους γιατρούς του ΕΣΥ με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, δηλαδή εάν εξαντλήσουν την πλήρη λειτουργία του νοσοκομείου, στους ιδιώτες δημιουργεί ένα επιχείρημα, ότι μας δημιουργείτε έναν ανταγωνισμό.

Για τα νοσοκομεία, από τη στιγμή που πρέπει να υπάρχει πλήρη λειτουργία και πλήρη συμμετοχή σε όλο το πρόγραμμα, δηλαδή να εξαντλήσει και την απογευματινή λειτουργία και να κάνει όλες τις εφημερίες, αντιθέτως αυτός που είναι να βγει έξω, θα πρέπει να έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες. Η πρώτη φάση είναι πιλοτική όπως έχουμε πει και θα απευθύνεται ο νόμος ο ίδιος λέει έως δύο φορές την εβδομάδα, σε πρώτη φάση θα το έχουμε μία φορά την εβδομάδα για να έχει μία πλήρη παρακολούθηση. Όμως θέλω να δούμε την ουσία. Το βασικό στοιχείο που θέλω να το καταλάβουμε και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν εφαρμόζεται αυτό, πολύ λίγες χώρες έχουν μείνει στην πλήρη και αποκλειστική. Είσαι ένας γιατρός αυτή τη στιγμή που έχεις φύγει από την Ελλάδα και είσαι στη Γερμανία στην Αγγλία και σκέφτεσαι να γυρίσεις πίσω».

Στην συνέχεια ο υπουργός Υγείας σημείωσε: «Με αυτό το νομοσχέδιο τι κίνητρο δίνουμε σε αυτόν τον άνθρωπο; Ότι σκέφτεται: τα λεφτά κάπως βελτιώνονται, μπορώ να μπω στο ΕΣΥ με μερική απασχόληση αν θέλω και να δουλεύω έξω, μπορώ να μπω με πλήρη και αποκλειστική αλλά να έχω και τη δυνατότητα παραπλεύρων εσόδων. Άρα το κάνουμε ελκυστικό. Πράγματι δεν μπορούμε να δώσουμε 5,6,7 χιλιάδες ευρώ μισθούς το μήνα, αυτή είναι η μία πλευρά. Υπάρχει όμως και μια άλλη, ότι κάποιοι πολύ καλοί γιατροί που υπάρχουν όσα χρήματα και να τους δώσεις θέλουν να έχουν και την ιδιωτική δυνατότητα γιατί μπορεί να βγάλουν περισσότερα. Όμως, δε θέλουμε ένας γιατρός να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τον δημόσιο χώρο για να έχει.

Αυτή τη στιγμή δυστυχώς πολλές φορές και το ξέρουμε και τις έχετε τις καταγγελίες, γίνεται εκμετάλλευση του δημοσίου χώρου και γίνεται και με παράνομη πια διαδικασία. Εμείς λοιπόν τι θεωρούμε; Ότι με την ηλεκτρονική πια παρακολούθηση των χειρουργείων, γιατί είναι μία συνολική ρύθμιση, έρχεσαι και του λες έντιμα του γιατρού θα κάνεις αυτά τα χειρουργεία το πρωί, θα κάνεις αυτά τα χειρουργεία το απόγευμα, αν εσύ είσαι καλός γιατρός και σε προτιμούν μπορείς να πας έξω. Υπάρχει ένα βασικό σημείο που οι ιδιώτες γιατροί θεωρούν ότι θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Αλλά αυτό με συγχωρείτε δεν είναι δουλειά του Υπουργείου Υγείας, το Υπουργείο Υγείας ενδιαφέρεται να έχει γιατρούς.

Πάμε σε αυτό που λέει η ΟΕΝΓΕ. Σήμερα εάν σε ένα νοσοκομείο θες να έχεις οχτώ γιατρούς κι έχεις πέντε, ο πολίτης που πάει εκεί πέρα δεν εξυπηρετείται, έχετε δείξει λίστες χειρουργείων που υπάρχουν και πάει στον ιδιωτικό τομέα. Αν μετά από αυτό το νομοσχέδιο αντί για πέντε γιατρούς έχω οχτώ, γιατί αυτός που θα μπει μέσα να τον περιθάλψεις δε θα ρωτήσει είστε επικουρικός, είστε μερικής απασχόλησης, είστε ιδιώτης με μπλοκάκι, είστε μόνιμος; Θέλει να βρει γιατρό. Εάν αντί για πέντε έχω οχτώ γιατρούς τότε δεν αλλοιώνεται ο δημόσιος χαρακτήρας, αντιθέτως ενισχύεται. Δεν αλλάζει, στο κομμάτι των εργασιακών σχέσεων η πληρωμή του πολίτη. Δεν θα πληρώνει».

