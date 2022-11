Κόσμος

Ζιάνγκ Ζεμίν: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Κίνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η είδηση έγινε επισήμως γνωστή με επιστολή που απευθυνόταν στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, τον στρατό και τον κινεζικό λαό.



Πέθανε σήμερα σε ηλικία 96 ετών ο πρώην πρόεδρος της Κίνας Ζιάνγκ Ζεμίν, όπως μετέδωσαν τα κρατικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ζιάνγκ Ζεμίν πέθανε ως αποτέλεσμα λευχαιμίας και πολυοργανικής ανεπάρκειας στη Σανγκάη στις 12:13 μμ (τοπική ώρα), όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η είδηση του θανάτου του έγινε επισήμως γνωστή με επιστολή που απευθυνόταν σε ολόκληρο το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα, τον στρατό και τον κινεζικό λαό.

Η επιστολή αναφέρει ότι ο «σύντροφος Ζιάνγκ Ζεμίν ήταν ένας εξαιρετικός ηγέτης με υψηλό κύρος που αναγνωρίζεται από ολόκληρο το Κόμμα, ολόκληρο τον στρατό και τον κινεζικό λαό όλων των εθνοτήτων, ένας μεγάλος μαρξιστής, ένας μεγάλος προλετάριος επαναστάτης, πολιτικός, στρατιωτικός στρατηγός και διπλωμάτης, δοκιμασμένος κομμουνιστής μαχητής και εξαιρετικός ηγέτης της μεγάλης υπόθεσης του σοσιαλισμού με κινεζικά χαρακτηριστικά. Ήταν ο πυρήνας της τρίτης γενιάς της κεντρικής συλλογικής ηγεσίας του CPC και ο κύριος ιδρυτής της Θεωρίας των Τριών Αντιπροσώπων».

Ο εκλιπών διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος από το 1989 έως το 2002, Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από το 1993 ως το 2003 και πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου και του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού από το 1989 ως το 2004.

Ανήλθε στην εξουσία μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις της Πλατείας Τιενανμέν στο Πεκίνο και οδήγησε στο μετασχηματισμό της πολυπληθέστερης χώρας του κόσμου σε παγκόσμια δύναμη.

Ο Ζιάνγκ είχε γεννηθεί στην Τζιανγκντού το 1926, και ήταν γνωστό ότι μιλούσε εννέα γλώσσες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζέικ Φλιντ: Ο τραγουδιστής πέθανε λίγες ώρες μετά τον γάμο του (εικόνες)

Δωρεά οργάνων 21χρονης φοιτήτριας: Η συγκινητική αποκάλυψη ασθενούς με κυστική ίνωση

Δομή για ΑμεΑ - Μητέρα Πάρη: ηρέμησε η ψυχή του με την δίωξη για τον θάνατο του (βίντεο)