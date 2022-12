Life

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού: Εκδήλωση του ΕΕΣ για τους “Ήρωες της διπλανής πόρτας”

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού (5/12), διοργανώνει μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο: «Οι ήρωες της διπλανής πόρτας», την Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022, στις 7 μ.μ., στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη). Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Στη παράταση του Ε.Ε.Σ. θα πρωταγωνιστήσουν το μουσικό συγκρότημα «REC», επαγγελματίες ηθοποιοί και χορευτές, «αγγελιοφόροι» του Ε.Ε.Σ, καθώς επίσης και εθελοντές/τριες όλων των σωμάτων του Ε.Ε.Σ. Στόχος της συγκεκριμένης παράστασης είναι η ευαισθητοποίηση της Ελληνικής κοινωνίας σε θέματα εθελοντισμού, ανθρωπισμού και κοινωνικής προσφοράς.

Σύντομη περίληψη έργου

Δύο νεαροί καλλιτέχνες (Μike Βασιλειάδης, Ελισάβετ Αθανασιάδου) αποφασίζουν να μετακομίζουν στην Αμερική λόγω επαγγελματικών δυσκολιών. Εκεί γνωρίζουν τον εθελοντισμό μέσα από τους ομογενείς. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα ανακαλύπτουν το πολυσύνθετο έργο που προσφέρουν καθημερινά οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και αποφασίζουν να συμπορευτούν με τον Ε.Ε.Σ. σε αυτό το υπέροχο ταξίδι αλληλεγγύης, αγάπης, εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς.

