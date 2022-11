Αθλητικά

Αντρές Μπαλάντα: Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής “έσβησε” στο γήπεδο

Θρήνος στην Κολομβία για τον 22χρονο Μπαλάντα που πέθανε την ώρα της προπόνησης. Πού οφείλεται ο θάνατός του.

Συγκλονισμένη είναι η ποδοσφαιρική κοινότητα στην Κολομβία, από τον θάνατο του Αντρές Μπαλάντα, σε ηλικία μόλις 22 ετών.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, πέθανε ξαφνικά κατά την διάρκεια της προπόνησης με την ομάδα του, Ατλέτικο Τουκουμάν της Αργεντινής, όπου αγωνιζόταν ως «δανεικός» από την Ντεπορτίβο Κάλι.

Κατά πάσα πιθανότητα, ο θάνατος του Μπαλάντα, οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι ο εκλιπών, χρίσθηκε τρεις φορές διεθνής με την εθνική Κολομβίας, ενώ πέρυσι κατέκτησε το πρωτάθλημα στην πατρίδα του.

