Μητσοτάκης - Μελόνι: Επικοινωνία για μεταναστευτικό και ενεργειακή κρίση

Τηλεφωνική επικοινωνία με την Ιταλίδα ομόλογό του είχε ο Πρωθυπουργός. Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης.



Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με την Ιταλίδα ομόλογό του Τζόρτζια Μελόνι, την οποία συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων της.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Τζόρτζια Μελόνι, προχώρησαν σε μια σύντομη επισκόπηση των διμερών σχέσεων, ενώ έδωσαν έμφαση στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η ενεργειακή κρίση και το μεταναστευτικό, καθώς και οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η Ιταλία ως χώρες της Μεσογείου.

Συμφώνησαν επίσης για συνεχή και ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει και του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15 Δεκεμβρίου.

Τέλος, συμφώνησαν να συναντηθούν το συντομότερο δυνατόν.

