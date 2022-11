Πολιτική

Κακοκαιρία “Ariel”: Θρίλερ με την πτήση του Κικίλια

Το αεροπλάνο δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο Ελ. Βενιζέλος παρά τις προσπάθειες του πιλότου.

Θρίλερ με την πτήση Μπαχρέιν- Αθήνα λόγω των δυσχερών καιρικών συνθηκών από την κακοκαιρία “Ariel”.

Στην εν λόγω πτήση επέβαινε και ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, που επέστρεφε από Σαουδική Αραβία.

Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε και ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας επέστρεφε από Σαουδική Αραβία μέσω Μπαχρέιν ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στο “Ελ. Βενιζέλος” στις 13:15.

Η κακοκαιρία “Άριελ”, όμως, άλλαξε τα σχέδια και η έντονη βροχόπτωση και οι άνεμοι ανάγκασαν τον πιλότο να κάνει τρεις κύκλους πάνω από τον ουρανό της Αττικής, χωρίς ωστόσο η απόπειρα προσγείωσης που επιχείρησε να έχει αποτέλεσμα.

Το αεροσκάφος συνέχισε την πτήση και προσγειώθηκε πριν από λίγο στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στη Θεσσαλονίκη, όπου φαίνεται ότι θα κατευθυνθούν και άλλα αεροπλάνα που έχουν ως προορισμό το “Ελ. Βενιζέλος”.

