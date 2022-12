Κόσμος

ΗΠΑ: τραυματίες από φωτιά σε αεροπλανοφόρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως ξέσπασε η φωτιά πάνω στο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Εννέα τραυματίες είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στα ανοικτά της Καλιφόρνια.

«Το πρωί της 29ης Νοεμβρίου ξέσπασε πυρκαγιά στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, κλάσης Nimitz» αναφέρει η ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, στην οποία επισημαίνεται πως «εντοπίστηκε γρήγορα και τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στις προσπάθειες του πληρώματος».

Ωστόσο, εννέα μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν ελαφρά και τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Δεν κρίθηκε σκόπιμο να ελλιμενιστεί το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, ενώ διατάχθηκε έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Τον Ιούλιο του 2020, το αποβατικό πλοίο «Bonhomme Richard» του αμερικανικού στόλου είχε καταστραφεί ολοσχερώς από πυρκαγιά που ξέσπασε ενώ ήταν αγκυροβολημένο στη ναυτική βάση του Σαν Ντιέγκο για εργασίες συντήρησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022 - Πέμπτη: οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1, ANT1+ και Antenna.gr

Κακοκαιρία “Ariel”: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για 7 περιοχές - Έπεσαν βράχοι στην Εθνική Οδό

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέα καταγγελία από ανήλικο για ασέλγεια από ηγετικό στέλεχος