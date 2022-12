Κόσμος

Φονικός ανεμοστρόβιλος στην Αλαμπάμα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία γυναίκα και ο γιος της έχασαν τη ζωή τους, λόγω της κακοκαιρίας. Δραματικές εικόνες από την περιοχή.

Μια μητέρα και το παιδί της σκοτώθηκαν εξαιτίας ανεμοστρόβιλου, ενός από τους δεκάδες που έπληξαν την Αλαμπάμα, προκαλώντας επίσης σημαντικές υλικές ζημιές και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Η 39χρονη μητέρα και ο 8χρονος γιος της βρήκαν τον θάνατο όταν ένα τεράστιο δέντρο έπεσε πάνω στο σπίτι της οικογένειας στην κοινότητα Φλάτγουντ, που βρίσκεται βόρεια του Μοντγκόμερι - της πρωτεύουσας της πολιτείας Αλαμπάμα.

Ήταν γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) και κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν τις σειρήνες περίπου δύο λεπτά προτού χτυπήσει ο ανεμοστρόβιλος. Τα θύματα «δεν είχαν καμιά τύχη», ανέφερε τοπικός αξιωματούχος.

Ο ανεμοστρόβιλος ήταν ένας από τους περίπου 30 που αναφέρθηκαν σε Μισισίπι και Αλαμπάμα, όπου 20.000 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η κομητεία Μοντγκόμερι είναι μια από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. «Πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε έως ότου βεβαιωθούμε ότι όλοι οι κάτοικοι είναι καλά. Αυτή είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας», είπε ο σερίφης Ντέρικ Κάνινγκχαμ.

Στις κεντρικές και νότιες αμερικανικές πολιτείες οι ανεμοστρόβιλοι αποτελούν συχνό φαινόμενο. Τον Δεκέμβριο του 2021, περίπου 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ανεμοστρόβιλοι ισοπέδωσαν περιοχές του Κεντάκι.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέα καταγγελία από ανήλικο για ασέλγεια από ηγετικό στέλεχος

Μουντιάλ 2022 - Πέμπτη: οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1, ANT1+ και Antenna.gr

Κακοκαιρία “Ariel”: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για 7 περιοχές - Έπεσαν βράχοι στην Εθνική Οδό

Gallery