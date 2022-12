Κοινωνία

“Κιβωτός” - αποκλειστικό: Η καταγγελία μητέρας 19χρονου για υψηλόβαθμο στέλεχος της δομής

Τι κατήγγειλε στο «Πρωινό», η μητέρα παιδιού που φιλοξενούνταν στη δομή του Βόλου, για υψηλόβαθμο στέλεχος και μάλιστα εν γνώσει της γυναίκας του.

Σε μια σοκαριστική καταγγελία προχώρησε η μητέρα ενός 19χρονου που φιλοξενούνταν σε δομή της «Κιβωτού του Κόσμου», στον Βόλο, αποκλειστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, κορυφαίο στέλεχος της δομής, κλειδωνόταν μέσα σε ένα δωμάτιο με το παιδί της και μάλιστα εν γνώσει της γυναίκας του, η οποία χτυπούσε την πόρτα όταν ήθελε να μπει μέσα.

«Έχω τόσα στοιχεία, με τόσες λεπτομέρειες που δεν μπορούν να τα αντικρούσουν. Είχαν κάνει πλύση εγκεφάλου στο παιδί μου, του είχαν φουσκώσει τα μυαλά. Τώρα, μαύρο φίδι που τον έφαγε», είπε χαρακτηριστικά η μητέρα του 19χρονου.

«Για μένα η γυναίκα του ήξερε τα πάντα και για το λόγο αυτό έχει μεγαλύτερη ευθύνη. Το παιδί μου είχε τα πάντα. Κυκλοφορούσε με πανάκριβα παπούτσια, ενώ ο αδερφός του κυκλοφορούσε με φτηνά σπορτέξ», τόνισε με έμφαση.

