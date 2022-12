Κοινωνία

“Κιβωτός” – Νέστορας: Ψέματα όσα καταγγέλλονται για κακοποιητικές συμπεριφορές και κλουβιά

Ένα από τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν σε δομές της «Κιβωτού», μίλησε αποκλειστικά στο «Πρωινό» και διέψευσε το σύνολο των καταγγελιών για τον πατέρα Αντώνιο.

Τη δική του μαρτυρία για τα όσα καταγγέλλονται για την «Κιβωτό του Κόσμου» και τον Πατέρα Αντώνιο, έδωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ένα από τα παιδιά που έχουν φιλοξενηθεί στις δομές της οργάνωσης, ο Νέστορας.

Όπως τόνισε με έμφαση, δεν μπορεί να γνωρίζει για τα πάντα, αλλά τα όσα ακούγονται μέχρι τώρα είναι υπερβολικά και στην πλειοψηφία τους ανυπόστατα.

«Όλα αυτά που καταγγέλλονται για απομονώσεις και κλουβιά δεν ισχύουν. Άλλωστε αυτό που λένε για το κλουβί στο βόλο είναι σε κοινή θέα και θα το έβλεπε όλος ο κόσμος αν γινόταν κάτι», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε, «εγώ ήμουν πολύ άτακτος, αλλά δεν απομονώθηκα ποτέ. Οι απομονώσεις που υπήρχαν για τιμωρίες ήταν του στυλ αν κάποιος κάνει φασαρία να φάει μόνος του σε διπλανό τραπέζι για να μην ενοχλεί ή να πάει σε κάποιο δωμάτιο με βιβλία να διαβάσει αντί να δει ταινία».

Ο Νέστορας υπογράμμισε επίσης ότι ποτέ δεν υπήρχαν ξυλοδαρμοί και σωματικές τιμωρίες από παιδαγωγούς ή υπαλλήλους των δομών κι αν κάτι τέτοιο γινόταν την επόμενη μέρα θα είχαν απολυθεί.

Πρόσθεσε δε πως ποτέ δεν είδε κανένα παιδί να κάνει μασάζ στον πατέρα Αντώνιο και επίσης ποτέ δεν τον είχε δει να κυκλοφορεί με πανάκριβα αυτοκίνητα και γενικά διέψευσε όσα λέγονται για κινήσεις του πατέρα Αντώνιου που μαρτυρούν νεοπλουτισμό.

