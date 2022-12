Κοινωνία

Χειροπέδες σε διαρρήκτες με αδυναμία… στα καλλυντικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γνώριμοι των Αρχών οι δράστες που είχαν αδυναμία όχι μόνο σε ακριβά καλλυντικά, αλλά και σε συγκεκριμένο κατάστημα.

Ένας 20χρονος Αλβανός και ένας 21χρονος Έλληνας είναι, σύμφωνα ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι δράστες των δύο διαρρήξεων-κλοπών που έγιναν με τον ίδιο τρόπο δράσης σε κατάστημα καλλυντικών στο Περιστέρι στις 31/8/22 και στις 12/9/22. Η ταυτοποίηση των δύο δραστών έγινε μετά από ενδελεχή έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία από άτομα που έχουν ενωθεί με σκοπό να διαπράττουν κλοπές.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης τους, οι δύο νεαροί, έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης προκειμένου να μη γίνουν αντιληπτοί, έσπαζαν τη γυάλινη θύρα εισόδου και αφού αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό του καταστήματος με γρήγορες κινήσεις αφαιρούσαν τα προϊόντα, τα οποία τοποθετούσαν σε νάιλον συσκευασίες για την εύκολη μεταφορά τους.

Οι δράστες επέλεξαν να ληστέψουν το κατάστημα και τις δύο φορές τις πρώτες πρωινές ώρες, που δεν υπήρχε μεγάλη κίνηση στους δρόμους και ο φωτισμός ήταν μειωμένος. Επίσης, στο σημείο υπήρχε και συνεργός που εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι είχαν στοχοποποιήσει τα εμπορεύματα αξίας του συγκεκριμένου καταστήματος πριν προβούν στις ληστείες και είχαν εξασφαλίσει τη μεταπώλησή τους.

Από τις έρευνες στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες προϊόντων που αφαιρέθηκαν από το κατάστημα και ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί κατά τη διάπραξη των ληστειών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί στο παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρησμό, κλοπές, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών και φωτοβολίδων-πυροτεχνημάτων.

Οι αναζητήσεις για τη σύλληψή τους και η έρευνα για την εξακρίβωση του εύρους της δράσης τους συνεχίζονται.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Θρήνος στην κηδεία της Έμμας

Εθνική Οδός – Κακιά Σκάλα: Αγώνας δρόμου για να δοθεί στην κυκλοφορία

Μπακογιάννης – Άνταμς: Σύμφωνο αδελφοποίησης Αθήνας – Νέας Υόρκης